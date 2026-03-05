Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown

“Pouco emergiu dos testes, todos esconderam os níveis de combustível. Liguei para Toto e Zak para tentar entender o que aprenderam, mas não tive resposta”

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ex-piloto de Mercedes e McLaren na Fórmula 1, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, piloto da Ferrari desde o ano passado, contatou os chefões de seus ex-times após os testes de pré-temporada de 2026.

A revelação das ligações telefônicas foi feita pelo próprio competidor britânico. Segundo ele, o objetivo era tentar extrair alguma informação importante acerca do desempenho das equipes antes abertura do campeonato deste ano, disputado neste fim de semana no GP da Austrália.

Na etapa de Melbourne, as três escuderias -- bem como a Red Bull-Ford -- chegam como as mais competitivas, de acordo com as casas de apostas. No entanto, a hierarquia não fica clara até a temporada começar 'para valer'.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Foto: Peter Fox / Getty Images

O piloto inglês, então, tentou 'tirar algo' do austríaco Toto Wolff e do norte-americano Zak Brown, respectivamente CEOs de Mercedes e McLaren. O heptacampeão deu mais detalhes ao Corriere della Sera.

“Pouca coisa emergiu dos testes, todos esconderam os níveis de combustível. Liguei para Toto e Zak para tentar entender o que eles aprenderam, mas não obtive nenhuma resposta”, começou a explicar o britânico da Ferrari.

Lewis Hamilton, yarıştan sonra McLaren Racing CEO'su Zak Brown'ı tebrik ediyor.

Lewis Hamilton parabeniza o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, após a corrida.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton completou: “Depois de tudo o que passamos ano passado, podemos lidar com qualquer situação. Esta equipe tem tudo o que é preciso para vencer. Precisamos fazer o trabalho junto com os fãs. É mais fácil falar que fazer, mas vim para a Ferrari porque acreditava nisso — e ainda acredito”.

