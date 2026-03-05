F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown
“Pouco emergiu dos testes, todos esconderam os níveis de combustível. Liguei para Toto e Zak para tentar entender o que aprenderam, mas não tive resposta”
Ex-piloto de Mercedes e McLaren na Fórmula 1, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, piloto da Ferrari desde o ano passado, contatou os chefões de seus ex-times após os testes de pré-temporada de 2026.
A revelação das ligações telefônicas foi feita pelo próprio competidor britânico. Segundo ele, o objetivo era tentar extrair alguma informação importante acerca do desempenho das equipes antes abertura do campeonato deste ano, disputado neste fim de semana no GP da Austrália.
Na etapa de Melbourne, as três escuderias -- bem como a Red Bull-Ford -- chegam como as mais competitivas, de acordo com as casas de apostas. No entanto, a hierarquia não fica clara até a temporada começar 'para valer'.
Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes
Foto: Peter Fox / Getty Images
O piloto inglês, então, tentou 'tirar algo' do austríaco Toto Wolff e do norte-americano Zak Brown, respectivamente CEOs de Mercedes e McLaren. O heptacampeão deu mais detalhes ao Corriere della Sera.
“Pouca coisa emergiu dos testes, todos esconderam os níveis de combustível. Liguei para Toto e Zak para tentar entender o que eles aprenderam, mas não obtive nenhuma resposta”, começou a explicar o britânico da Ferrari.
Lewis Hamilton parabeniza o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, após a corrida.
Foto: Zak Mauger / Motorsport Images
Hamilton completou: “Depois de tudo o que passamos ano passado, podemos lidar com qualquer situação. Esta equipe tem tudo o que é preciso para vencer. Precisamos fazer o trabalho junto com os fãs. É mais fácil falar que fazer, mas vim para a Ferrari porque acreditava nisso — e ainda acredito”.
Programação da Austrália, c/ cobertura do Motorsport via site e YouTube:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|02h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|20h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|00h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|00h10
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|21h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|18h50
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|00h00
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sexta-feira
|21h15
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|18h50
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme
F1 - Hamilton: “Senna não foi apenas um campeão fantástico, mas uma pessoa maravilhosa"
Ex-F1 vê 2026 como possível retorno de Hamilton ao topo
Últimas notícias
F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas
F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"
Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme
F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários