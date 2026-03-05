F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown

Ex-piloto de Mercedes e McLaren na Fórmula 1, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, piloto da Ferrari desde o ano passado, contatou os chefões de seus ex-times após os testes de pré-temporada de 2026.

A revelação das ligações telefônicas foi feita pelo próprio competidor britânico. Segundo ele, o objetivo era tentar extrair alguma informação importante acerca do desempenho das equipes antes abertura do campeonato deste ano, disputado neste fim de semana no GP da Austrália.

Na etapa de Melbourne, as três escuderias -- bem como a Red Bull-Ford -- chegam como as mais competitivas, de acordo com as casas de apostas. No entanto, a hierarquia não fica clara até a temporada começar 'para valer'.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Foto: Peter Fox / Getty Images

O piloto inglês, então, tentou 'tirar algo' do austríaco Toto Wolff e do norte-americano Zak Brown, respectivamente CEOs de Mercedes e McLaren. O heptacampeão deu mais detalhes ao Corriere della Sera.

“Pouca coisa emergiu dos testes, todos esconderam os níveis de combustível. Liguei para Toto e Zak para tentar entender o que eles aprenderam, mas não obtive nenhuma resposta”, começou a explicar o britânico da Ferrari.

Lewis Hamilton parabeniza o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, após a corrida. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton completou: “Depois de tudo o que passamos ano passado, podemos lidar com qualquer situação. Esta equipe tem tudo o que é preciso para vencer. Precisamos fazer o trabalho junto com os fãs. É mais fácil falar que fazer, mas vim para a Ferrari porque acreditava nisso — e ainda acredito”.

Programação da Austrália, c/ cobertura do Motorsport via site e YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 20h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 00h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 00h10 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 21h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 18h50 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 00h00 F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 21h15 F1TV Pro Corrida 2 Sábado 18h50 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

