Charles Leclerc expressou seu receio de que os novos carros da Fórmula 1 para 2026 sejam "menos agradáveis" de pilotar e, embora as principais figuras das equipes tenham minimizado suas preocupações, ainda há pontos de interrogação sobre os novos regulamentos.

As novas máquinas terão menos downforce e mais arrasto, tornando os carros mais lentos nas curvas, mas a potência híbrida extra de uma divisão de 50/50 entre o motor de combustão interna e o de elétrico dará aos carros um perfil de potência muito diferente.

O gerenciamento da distribuição de energia de circuito para circuito provavelmente será um fator mais significativo, e as opiniões estão divididas sobre a necessidade ou não de reduzir essa divisão para evitar que os carros fiquem sem energia muito cedo nas retas. A aerodinâmica ativa está sendo introduzida para ajudar a mitigar quaisquer efeitos colaterais indesejados das novas unidades de potência.

Em discurso no GP da Áustria da semana passada, Leclerc disse que não era fã da forma como os novos carros para 2026 deveriam ser pilotados. "Digamos que não é o carro mais agradável que já pilotei até agora, mas ainda estamos em um momento em que o projeto é relativamente novo", disse o piloto da Ferrari.

"Minha esperança está no fato de que ele evoluirá bastante nos próximos meses, mas acho que não é segredo para ninguém que o regulamento para o próximo ano será provavelmente menos agradável de pilotar".

"Então, sim, não sou um grande fã dele por enquanto, mas há um desafio e eu gostaria do desafio de maximizar um carro muito diferente do que é no momento. Mas será que eu gosto dele? Provavelmente não".

O tetracampeão Max Verstappen também expressou anteriormente suas preocupações com o novo conjunto de regras, não tendo se convencido da mudança para a aerodinâmica ativa, mas na Áustria ele se recusou a entrar em detalhes.

"Estou no meio termo. Talvez bom, talvez ruim - veremos. Sinceramente, estou com a mente muito aberta. Quando eu sentar no carro no ano que vem, vamos descobrir. De qualquer forma, não estou criando as regras. Mesmo que eu tenha minhas preocupações, isso não vai mudar nada".

O chefe de equipe da Williams, James Vowles, cuja equipe mudou o foco total para as regras de 2026 antes da Ferrari, disse a Leclerc que "fica melhor" à medida que o desenvolvimento continua. Apurou-se que nem Leclerc nem outros pilotos de F1 testaram modelos de carros no simulador que estarão próximos do produto final quando chegarem a Barcelona para testes no final de janeiro.

As equipes também são conhecidas por configurar deliberadamente seus carros de modo a descobrir características de pilotagem difíceis enquanto se preparam para a nova era de regras.

"Acho que provavelmente é justo dizer que estamos avançados em relação às outras equipes em termos do que estamos fazendo", disse Vowles. "E está melhorando, foi o que eu disse a Charles. Isso nos dá uma espécie de indicação de onde eles estão no momento em termos de seu ciclo. Na verdade, não acho que a fórmula para o próximo ano seja ruim. Acho que será diferente".

Os pilotos sempre reclamariam da adaptação?

Em geral, não é incomum que os pilotos enfrentem um choque de realidade ao se adaptarem a novos regulamentos. Também houve reclamações quando a F1 alterou completamente suas regras de chassi pela última vez em 2009 e, mais recentemente, em 2022, quando foram introduzidos novos carros com efeito solo.

Mudanças são difíceis, especialmente quando os carros ainda estarão muito acima do peso em comparação com o que os pilotos da F1 gostariam de ver.

Os carros serão um pouco mais curtos e estreitos, e o peso mínimo cairá de 800 kg para 768 kg, o que será um desafio significativo e um potencial diferenciador de desempenho entre as equipes. Mas isso ainda não será suficiente para os pilotos que desejam carros muito mais leves e ágeis com motores de combustão pura.

"Se você pedir a um piloto um bom carro, dê a ele os pneus mais fortes, mais aderentes e menos degradantes, mil cavalos de potência, um V12 naturalmente aspirado, e é isso que ele vai adorar. Portanto, estamos em uma era diferente agora", destacou Toto Wolff, chefe da Mercedes.

"Alguns carros foram muito divertidos para os pilotos dirigirem. Alguns pneus foram divertidos, outros não. Então, de certa forma, todos se acostumarão com isso. Acho que os fãs precisam gostar de assistir à Fórmula 1. E a F1 precisa se manter fiel a si mesma, que é um esporte de alto desempenho".

Seu colega da Sauber, Jonathan Wheatley, acrescentou: "Acho que todas essas preocupações foram levantadas no início desse conjunto de regulamentos técnicos, e como o gerenciamento de energia também foi uma grande história naquela época".

"Mas veja como estamos agora, com o campeonato mais acirrado da história do esporte. Portanto, temos que analisar a jornada por meio desse novo conjunto de regulamentos técnicos e temos que garantir que, em todos os momentos, tenhamos em mente os melhores interesses do esporte".

Mas algumas preocupações com relação à unidade de potência e às ultrapassagens ainda permanecem

Isso não significa que os comentários de Leclerc sejam totalmente injustificados. Ainda há preocupação em alguns setores sobre como exatamente os novos motores híbridos e a aerodinâmica ativa funcionarão em uníssono.

Como as asas dianteiras e traseiras entrarão em uma configuração de baixo arrasto automaticamente, os carros terão DRS o tempo todo nas retas, e ainda não se sabe se o novo "modo de anulação" baseado em energia elétrica que o está substituindo será potente o suficiente para facilitar as ultrapassagens, o que Vowles não tinha tanta certeza.

"Acho que há trabalho a ser feito, pois estou um pouco preocupado com a diferenciação em termos de ultrapassagem. Há alguns detalhes reais que temos que resolver", disse o chefe da Williams.

O diretor técnico da McLaren, Neil Houldey, acrescentou: "Sabemos que ainda há mudanças que precisam ser feitas nos regulamentos, especialmente em relação à recuperação de energia, implantação, modo de linha reta, modo de curva, que na verdade poderemos fazer como um grupo de equipes e com a FIA, o que ajudará em todas essas questões".

"O carro será diferente de pilotar, com certeza. Ele tem mais potência na saída das curvas e a maneira como reage nas retas será diferente, a maneira como entra nas curvas será diferente. Mas acho que ele ainda nos proporcionará um esporte interessante como o que estamos vendo agora".

"A FIA fez um trabalho razoavelmente bom com os regulamentos. Eles consertaram as coisas importantes na frente. Ainda há alguns pontos mecânicos menores que realmente precisam ser corrigidos em breve para que possamos nos desenvolver nessas áreas. Mas as coisas sobre as quais estamos falando agora são mais baseadas em controles, coisas que podemos modificar mais tarde".

É claro que não haverá mais mudanças no hardware físico das novas unidades de potência nesta fase tardia, mas aspectos contestados, como os limites de utilização de energia, fazem parte dos regulamentos esportivos e podem ser ajustados antes de 2026.

Esses regulamentos esportivos também dão à FIA a possibilidade de ajustar a potência elétrica caso a caso, se houver algum problema em circuitos com grandes demandas de potência, como Monza, por exemplo.

Uma fonte sênior comparou esses ajustes de implantação tardia com os ajustes da FIA na extensão e no número de zonas DRS ao longo dos anos para garantir que as ultrapassagens não sejam muito difíceis ou muito triviais em um determinado circuito.

Mas Wolff achava que ainda havia tempo suficiente para que as equipes descobrissem sozinhas, já que o desenvolvimento de 2025 diminuiu e o trabalho em 2026 aumentou. "Olhando para as simulações de hoje, é muito difícil saber exatamente como será no próximo ano", disse ele.]

"As novas regulamentações são um grande desafio para fazer com que esses níveis de energia durem toda a volta. Em algumas pistas, claramente no momento, isso ainda é um desafio. Mas o ritmo da inovação é enorme, e esse sempre foi o caso na Fórmula 1. E acredito que estamos na trajetória certa", concluiu.

