Como é sabido, quando o conclave papal se reúne para eleger um novo papa, o resultado da votação é comunicado à multidão reunida por meio da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina, à medida que as cédulas impregnadas com substâncias químicas são queimadas: a fumaça branca significa que uma decisão foi tomada, enquanto a preta indica que será necessária mais uma rodada de votação.

A prática remonta ao século XIII, quando os cardeais levaram três anos para debater quem seria o sucessor de Clemente IV, o que levou os fiéis locais, frustrados, a trancá-los dentro do palácio, com apenas pão e água para se sustentar.

Tudo isso veio à mente quando a tão esperada reunião de segunda-feira entre os fabricantes de motores, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a detentora dos direitos comerciais — para discutir a próxima geração de motores da Fórmula 1 — foi seguida pelo equivalente do século XXI à fumaça branca saindo da chaminé: uma postagem no Instagram do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

“Vocês falaram, nós ouvimos. Os V8s chegarão em breve”, escreveu ele abaixo do 'recurso', um gráfico com a marca da FIA que ilustra ondas sonoras e é acompanhado pelo inconfundível rugido de um motor V8 em altas rotações.

E então, quase num piscar de olhos, a fumaça branca ficou preta. A postagem no Instagram, juntamente com várias publicações relacionadas nos outros canais de mídia social da FIA, foi excluída, tendo sido preservada para a posteridade apenas por aqueles que tiveram a precaução de fazer capturas de tela.

Ben Sulayem tem sido um dos defensores mais veementes não apenas do retorno de motores de corrida “mais puros” do que os atuais V6 híbridos com turbocompressor, mas também de que essa mudança ocorra mais cedo. Embora o equilíbrio entre o uso da energia elétrica e a potência do motor de combustão interna esteja mudando nas próximas duas temporadas, o conceito básico deve permanecer em vigor até 2031.

Em declarações no início desta temporada, o presidente da FIA deixou claro que deseja introduzir uma nova geração de motores em 2030 e que usaria todos os poderes à sua disposição para que isso acontecesse. Mas, embora esteja dentro da alçada de Ben Sulayem definir as regras técnicas da F1, se as demais partes interessadas concordariam com isso é outra questão, e está vinculada ao acordo comercial conhecido como Pacto de Concórdia.

Zandvoort Photo by: Eric Le Galliot

Na prática, Ben Sulayem precisa de um consenso entre a FIA, as equipes, os fabricantes e o detentor dos direitos comerciais. Alinhar essas partes — algumas das quais estão em concorrência entre si — costuma ser um processo ao mesmo tempo conturbado e desgastante.

É nesse contexto que devemos analisar os anúncios desta semana e sua subsequente supressão dos registros.

O que se entende de várias fontes é que houve um amplo consenso em relação a um motor V8 turboalimentado de 2,1 litros com um componente elétrico mais reduzido. Chegar até mesmo a esse ponto exigiu muitas concessões, já que a preferência declarada por Ben Sulayem era por motores V8 atmosféricos com uma contribuição elétrica simbólica, semelhante ao Sistema de Recuperação de Energia Cinética (KERS), introduzido pela primeira vez em 2009.

O presidente vê a simplificação como a forma de criar um círculo virtuoso: a fabricação e o desenvolvimento custariam menos, o que poderia abrir caminho para motores produzidos por fabricantes não especializados, enquanto os próprios motores seriam mais leves. Isso tornaria realisticamente viável um peso mínimo mais baixo para os carros.

Isso encontrou resistência considerável por parte das montadoras – embora, para complicar ainda mais o debate, nem todas estejam alinhadas entre si. A Ford e a Cadillac, por exemplo, com seu foco mais amplo no mercado norte-americano, teriam se mostrado favoráveis à eliminação dos turbos e à adoção de um componente elétrico menor, mas ainda significativo. No outro extremo do espectro, a Audi e a Honda viam a aspiração natural como um fator decisivo e insistiram em um forte componente de hibridização.

Adicionar dois cilindros não foi um problema tão grande, já que os motores V8 ainda ocupam um lugar de destaque em vários mercados importantes de carros de estrada. No mundo das corridas, os V6 produzem um som muito menos empolgante devido à sua ordem de ignição desfavorável, mesmo quando não utilizam um sistema de indução forçada, que abafa o som.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Embora o princípio da turboalimentação provavelmente permaneça, ele se baseará em compressores menores operando com pressões de sobrealimentação mais baixas, o que reduzirá o atraso. A potência do motor elétrico será reduzida do máximo atual de 350 quilowatts (kW) para 100 kW em condições normais de condução, com mais 100 kW disponíveis para auxiliar nas ultrapassagens.

Embora esse fosse o entendimento, agora está claro que várias das partes presentes na reunião de segunda-feira saíram com uma percepção diferente da do órgão regulador sobre o que realmente havia sido acordado.

Isso não representa necessariamente um revés para o processo, embora tenha revelado uma certa falta de consenso à medida que nos aproximamos do momento em que as regras devem ser definidas. Um ponto em que todos os fabricantes parecem concordar é que precisam de clareza até o final deste ano para ter tempo suficiente de desenvolvimento para o lançamento em 2030.

Para isso, a FIA pretende apresentar um marco regulatório definitivo para 2030 na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo, que ocorrerá em Xangai no dia 10 de dezembro. No entanto, esse seria, essencialmente, um processo de mera formalidade. O acordo propriamente dito deve ser fechado antes dessa data.

A comemoração prematura desta semana sugere que esse acordo está próximo o suficiente para que os comunicados à imprensa já estejam redigidos, mas ainda não chegou ao ponto de clicar em “enviar”. Talvez devêssemos trancar as partes interessadas em um palácio próximo e alimentá-las apenas com pão e água até que se chegue a um consenso?

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