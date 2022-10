F1 - “O que estão fazendo?”: Alonso detona Alpine no GP do Japão

Carregar reprodutor de áudio

O piloto espanhol Fernando Alonso, da Alpine, detonou a estratégia da equipe francesa após o GP do Japão, disputado no último fim de semana em Suzuka. O bicampeão mundial da Fórmula 1 terminou a corrida em sétimo, 0s011 atrás do rival alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin.

O editor recomenda: VÍDEO: Disputa emocionante entre Vettel e Alonso na linha de chegada do GP do Japão

“Que erro, hein? Quero dizer, estrategicamente, o que estão fazendo comigo neste ano?”, questionou o veterano de 41 anos ao time via rádio depois da bandeira quadriculada no circuito de propriedade de Honda.

Segundo o espanhol, que deixará a escuderia azul rumo à própria Aston Martin em 2023, a Alpine fez "escolhas erradas continuamente". Tudo começou após a retomada da corrida depois da bandeira vermelha ocasionada pelo polêmico acidente do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

A direção de prova determinou que a relargada se desse com todos os pilotos equipados com pneus de chuva extrema, que, no momento do reinício da prova, não apresentava bom rendimento. Assim, quase todo o pelotão foi para os boxes para instalar compostos intermediários, inclusive o 'parceiro' de Alonso, Esteban Ocon. Entretanto, a equipe instruiu o espanhol a ficar na pista pois não poderia fazer uma parada dupla, de modo que o francês foi priorizado.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

Com isso, Alonso perdeu posições. Depois, o bicampeão mundial finalmente fez sua parada e conseguiu bom ritmo para retomar alguns postos, de modo a quase ultrapassar Vettel pelo sexto posto. No fim das contas, ficou com o sétimo lugar.

"Paramos por último para colocar intermediários e perdemos posições. Depois, fizemos a segunda parada muito tarde, com seis voltas para o fim, e terminamos na mesma posição. Pedi para parar mais cedo em ambas as ocasiões, mas talvez hoje meu microfone não estivesse funcionando."

Diretor esportivo da Alpine, Alan Permane respondeu: "A corrida terminou uma volta antes do que esperávamos, então achávamos que Fernando passaria Vettel. Talvez devêssemos tê-lo parado antes."

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: