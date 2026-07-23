F1: O que explica 'superioridade' de Norris sobre Piastri em 2026?

A Fórmula 1 passou pela maior mudança de regulamento de sua história em 2026, apresentando carros que vão contra os instintos dos pilotos e exigem uma adaptação muito rápida em todas as pistas do calendário. Esse é um dos motivos pelos quais Oscar Piastri teve resultados mais negativos que seu companheiro de equipe Lando Norris.

Desde o início da temporada, Norris tem se mostrado mais confortável com o carro do que o australiano. Como analisou Andrea Stella, chefe da McLaren, essa situação se dá porque o britânico conseguiu se adaptar rapidamente às exigências do monoposto produzido em Woking.

"Os pilotos continuam dizendo que esta geração de carros exige um estilo de pilotagem específico", começou Stella. "Se você pilotar de forma muito limpa, não conseguirá bons tempos de volta no final. Você precisa atacar de verdade e aceitar que o carro vai derrapar. Você precisa ser muito ativo no volante".

Esse é um estilo que não costuma ser o natural para Piastri. Vale lembrar que em 2025 o australiano enfrentou grandes problemas em pistas com baixa aderência, onde o carro fica muito mais solto e o controle das temperaturas dos pneus cobra caro.

Na atual temporada, como destaca Stella, Oscar precisará de toda a ajuda possível da McLaren para 'pegar a mão' do MCL40 e voltar à forma mais competitiva que apresentou em seus primeiros anos na F1.

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Estamos trabalhando duro com o Oscar para ajudá-lo a incorporar as características do carro ao seu estilo de pilotagem natural. Mas vemos esse fenômeno também com outros companheiros de equipe, por exemplo, com [Andrea Kimi] Antonelli e [George] Russell, ou às vezes com [Lewis] Hamilton e [Charles] Leclerc".

O chefe da equipe também destacou que Piastri terá a chance de fazer mais testes no simulador para se adaptar ao carro antes e depois das férias de agosto, deixando claro que a McLaren ainda não 'aceitou' não ver o australiano "brilhar".

Vale lembrar que o piloto do carro #81 destacou estar enfrentando problemas com o software do carro, deixando claro que o "grid de classificação é decidido por computadores se comportando bem ou mal, é uma forma muito ruim de correr".

Duelo interno na McLaren

Na Bélgica, Norris foi mais rápido que Piastri por alguns décimos em todas as sessões do fim de semana e certamente sua corrida teria terminado de uma maneira mais positiva se não fossem pela punição de 10 posições no grid e pelo problema no pit stop.

Esse tem sido um resultado recorrente entre os companheiros da McLaren, apesar de ambos estarem em um momento muito parecido no campeonato.

Norris está liderando a disputa interna na classificação (10 x 4, contando as sprints) e resultado de corridas (8 x 5).

LANDO NORRIS OSCAR PIASTRI Pontos 103 92 Pódios 2 2 Zona de pontos 7 6 Idas ao Q3 9 10 Melhor resultado em corrida P2 P2 Melhor classificação P3 P3 Vitória em sprint 1 0 Pódio em sprint 3 1 DNF 3 2

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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