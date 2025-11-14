F1: O que foi exposto em evento de lançamento da Audi para 2026

Na noite de quarta-feira (12), a Audi deu início à sua participação em 2026 com um evento de lançamento em Munique, exibindo um conceito de pintura para o seu primeiro carro de Fórmula 1.

Veja a seguir o que aprendemos no evento sobre a abordagem e as ambições da Audi.

1. A Audi vê a F1 como um projeto de longo prazo e quer ganhar títulos até 2030, mas acha que pode "competir" antes

Nunca houve dúvidas de que a Audi vê seu projeto de F1 por um prisma de longo prazo, e a ambição da fabricante de lutar pelo campeonato mundial até 2030 já havia sido comunicada. Mas foi interessante ouvir o CEO da marca, Gernot Doellner, definir suas expectativas para todo o período de cinco anos que antecede o que ele espera que seja o sucesso.

"Nos próximos dois anos, seremos 'desafiantes'", disse ele. "Temos que melhorar a partir de onde estamos hoje e temos ambições também para 2026 e 2027. Esses anos são os 'anos de desafiantes' e a partir daí queremos nos tornar, a partir de 2028, verdadeiros concorrentes e, a partir de 2030, lutar pelo campeonato".

O investimento de longo prazo da marca e o enorme custo inicial para entrar na F1 também refletem o motivo pelo qual ela foi tão veemente contra a ideia do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, de acelerar a próxima geração de regulamentos, que foi rapidamente rejeitada.

"Deixamos claro que estamos absolutamente satisfeitos com os regulamentos que teremos a partir de 2026 e que precisamos de alguns anos de estabilidade porque não podemos mudar para regulamentos fundamentalmente diferentes em um período de dois anos", explicou Doellner.

"Isso não é economicamente possível, não apenas para nós, mas para todas as outras equipes. Se houver um próximo [conjunto de] regulamentos a ser definido, ele terá de ser mais distante no futuro, com um cronograma em torno de 2029 ou 2030, e não antes disso".

Conceito de pintura da Audi F1 Team RS26 Foto de: Audi Sport

2. A Audi vê o desafio do chassi duplo e da unidade de potência como uma obrigação

A Audi parece entender que o sucesso na F1 não se manifesta magicamente da noite para o dia, e ela tem uma montanha de trabalho a fazer tanto no lado da unidade de potência em Neuburg quanto no lado do chassi na sede da Sauber em Hinwil.

Assumir o controle de ambos os lados ao mesmo tempo é um risco e tanto, enfrentar o poder dos fabricantes de unidades de potência da F1, Mercedes, Ferrari e Honda, desde o primeiro ano.

Mas, de acordo com o ex-chefe de equipe e ex-diretor de motores da Ferrari, Mattia Binotto, que se juntou ao projeto da Audi F1 como CTO e COO, manter o desenvolvimento do chassi e do motor internamente era uma "obrigação" para ter sucesso.

"Para sermos bem-sucedidos e uma equipe vencedora no futuro - sim, isso pode aumentar a complexidade - mas é um requisito. Ter o controle total sobre o chassi e a unidade de potência proporciona uma vantagem competitiva e uma vantagem técnica. E porque, para a Audi, não se trata apenas de participar, mas de vencer. É como se fosse um dado adquirido, eu diria. Portanto, aceitamos a complexidade porque temos uma ambição clara".

3. O CEO da Audi, Doellner, agora está totalmente envolvido no projeto da F1

A decisão da Audi de entrar na F1 - primeiro como fabricante de unidades de potência antes de comprar a Sauber - foi uma decisão anterior à de Doellner, tomada pelo então CEO Marcus Dussmann.

Isso gerou dúvidas sobre se o novo CEO estava tão interessado na cara aventura quanto seu antecessor. Mas Doellner diz que a F1 "agora é absolutamente meu projeto", tendo estado por trás dos planos para acelerar a aquisição da Sauber em 2024, porque ele sentiu que os planos originais não estavam sendo adequados.

"Quando assumi o cargo de CEO da Audi, há dois anos, tivemos uma revisão relativamente precoce do projeto da Fórmula 1, assim como tivemos revisões de todos os projetos dentro da Audi depois que entrei no cargo", disse Doellner. "Analisamos que, para sermos bem-sucedidos na F1, precisávamos de um projeto ainda mais ambicioso do que aquele que encontrei".

"Decidimos assumir a equipe Sauber mais cedo do que nos planos originais e trazer um investidor externo [o fundo soberano do Catar] para tornar o projeto o mais adequado para o sucesso. Com essa decisão, montamos nossa nova equipe de gerenciamento e agora o projeto é absolutamente meu".

Gernot Doellner, CEO da Audi Foto de: Audi Sport

4. A melhora na forma de 2025 está facilitando a transição da Audi

Uma campanha sombria e desmoralizante em 2024, na qual a Sauber só conseguiu marcar pontos no final da temporada, mostrou quanto trabalho havia pela frente para transformar a futura equipe de fábrica da Audi em uma força competitiva.

Mas o esforço da marca alemã foi facilitado pelo ressurgimento da Sauber nos últimos meses, com Nico Hulkenberg conquistando um pódio há muito esperado em Silverstone e a equipe genuinamente brigando por pontos nas corridas. De acordo com o chefe de equipe, Jonathan Wheatley, esse retorno ao centro da ação no apertado meio do pelotão da F1 deu a Hinwil um verdadeiro impulso.

"O investimento e a crença da Audi na equipe são extraordinários e a equipe sente isso", disse o ex-diretor da Red Bull. "Todos os dias podemos sentir o progresso que estamos fazendo e a equipe está começando a acreditar em si mesma agora. E isso é muito importante em termos de criar impulso e seguir em frente".

"É um local de trabalho muito empolgante no momento. E acho que, se você quiser uma manifestação disso, a equipe quase conseguiu o incrível no Brasil no último fim de semana ao construir um carro totalmente novo para Gabriel [Bortoleto] em um período de tempo incrivelmente curto. Essa equipe não teria sido capaz de fazer isso há um ano, e isso não vem de ferramentas ou investimentos, vem do espírito e da crença da equipe em si mesma".

5. A linguagem de design da Audi é uma grande diferença em relação à Sauber

Se o lançamento de Munique na quarta-feira deixou uma coisa bem clara, é que a nova equipe será... muito Audi.

A linguagem de design nítida e quase mecânica da pintura do conceito de 2026 - que apresentava muito preto e prata, além de tons vermelhos - contrasta fortemente com a atual da Sauber, incluindo suas parcerias com a plataforma de streaming Kick, a empresa de jogos de azar on-line Stake e sua ousada pintura em preto e verde ácido.

A Audi, sem dúvida, também estará estampando sua nova identidade e linguagem de design na sede da Sauber em Hinwil, que passará por grandes atualizações, incluindo um novo campus para a equipe.

A Audi também encomendou um novo motorhome para substituir a instalação anterior que serviu à equipe desde os anos da BMW Sauber. Portanto, embora a maioria do time permaneça o mesmo, incluindo os pilotos de 2026, Hulkenberg e Bortoleto, a nova equipe terá um visual e uma sensação distintamente diferentes.

Jonathan Wheatley, diretor da equipe Audi, e Mattia Binotto, chefe do projeto Audi F1 Foto de: Audi Sport

6. A Audi pode aprender tanto com a F1 quanto a F1 pode aprender com a Audi

Uma crítica frequentemente feita aos fabricantes de automóveis que entram na F1 é que eles presumem que os métodos que os tornaram bem-sucedidos na indústria automobilística serão traduzidos um a um para a categoria, que é um negócio muito diferente.

Os comentários de Doellner sugerem que a Audi não cairá nessa armadilha e que, embora sinta que pode trazer algumas de suas metodologias para a equipe, também pode aprender muito com a velocidade com que uma equipe de F1 opera. Enquanto isso, Doellner deixará o comando da equipe nas mãos da dupla Binotto-Wheatley.

"Definitivamente, a Fórmula 1 é totalmente diferente do desenvolvimento de carros de produção em série", ele reconheceu. "O projeto da Fórmula 1 será conduzido pela equipe de gerenciamento da F1, Mattia e Jonathan. E nosso objetivo como corporação Audi é realmente proteger a equipe de F1 em velocidade e em sua configuração".

"É claro que a Audi pode ajudar com alguns métodos e tecnologias em segundo plano. Mas fazemos isso em um processo muito estruturado. E, por outro lado, eu diria que a corporação Audi pode aprender muito em relação ao trabalho em equipe, à configuração da equipe e à velocidade. E estamos tentando equilibrar isso e aprender dos dois lados".

Mas a Audi não teria se inscrito se não fosse pelas novas regras de motor da F1 para 2026 e seu impulso em direção a combustíveis sustentáveis, portanto, espera ver uma transferência de tecnologia nessas áreas.

"Para mim, o espírito da F1, quando se trata de como desenvolver um carro e muitos aspectos do carro de F1, é altamente relevante para o carro de produção em série, especialmente a ideia de ter regulamentos que começam com eficiência e sustentabilidade", acrescentou Doellner. "Nossa transferência de tecnologia em algumas áreas também será visível".

7. Aparição de Domenicali mostra o quanto a F1 valoriza a Audi

Ao lado de Doellner, Binotto e Wheatley, o CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali, também fez uma aparição em Munique, o que mostra o quanto a direção da F1 e do grupo promotor da categoria, Liberty Media, valorizam a adição da marca alemã ao paddock.

Com a Audi, a F1 encontrou outro parceiro disposto a ajudar no crescimento do campeonato, especialmente no importantíssimo mercado norte-americano.

Não foi por acaso que a Audi convidou vários meios de comunicação especializados dos EUA para sua coletiva de imprensa, e sabe-se que a gigante alemã está conversando com vários promotores sobre as opções de hospitalidade para 2026 e outras campanhas.

"A F1 precisa ser relevante, e o fato de recebermos um novo fabricante em nosso esporte significa que a relevância da perspectiva técnica é um ponto que foi alcançado", disse Domenicali. "Caso contrário, uma fabricante tão importante como a Audi não abraçaria essa nova aventura".

"Queremos ter certeza de que o relacionamento com a Audi permanecerá o maior tempo possível. Não quero nem mesmo colocar uma espécie de data final, está apenas começando. Então, posso aproveitar a oportunidade para agradecer a Gernot pelo convite, que significa muito para mim por vários motivos. Mas, na verdade, é o início de uma nova era da Fórmula 1".

