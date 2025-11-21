F1: O que forçou a bandeira vermelha no TL2 de Las Vegas?

A segunda sessão de treinos para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 foi encerrada quando faltavam cerca de 20 minutos para o fim, depois que os fiscais de pista se preocuparam sobre uma possível tampa de bueiro solta no circuito.

A bandeira vermelha foi acionada quando George Russell estava terminando uma volta com pneus macios, momentos depois de Lando Norris, da McLaren, ter estabelecido a volta mais rápida da sessão com 1m33s602. O britânico liderava Kimi Antonelli, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, enquanto vários pilotos ainda não haviam completado as simulações de classificação.

O controle de corrida emitiu uma bandeira depois que um comissário relatou um problema perto da curva 17. A FIA divulgou um comunicado que dizia: "Após um relato de um fiscal sobre uma possível tampa de bueiro solta antes da Curva 17, o controle de corrida não conseguiu confirmar essa informação com o CCTV disponível. A sessão foi sinalizada com bandeira vermelha como medida de precaução e a equipe de Controle de Corrida está atualmente no local avaliando a situação".

As equipes do circuito inspecionaram a pista, com Jenson Button, da Sky Sports, observando a ação.

"Há muitas luzes piscando entre as curvas 16 e 17", disse ele. "Eles estão verificando. Dez pessoas estão aqui embaixo".

Funcionários da pista inspecionam uma tampa de bueiro Foto de: Kym Illman / Getty Images

Repórter do pitlane, Ted Kravitz acrescentou: "Achamos que é uma tampa de esgoto que foi notada por um fiscal. Não ouvimos nada de um piloto. Um veículo está agora saindo dos boxes para ir para a pista".

As autoridades foram rápidas em verificar a segurança do circuito, confirmando: "Após a inspeção, estamos confiantes de que tudo está em condições adequadas para retomar a sessão".

Esse foi um processo rápido, ao contrário de atrasos semelhantes em 2023, que fizeram com que o local fosse fechado ao público enquanto o circuito era consertado. Mas, infelizmente, faltando menos de três minutos para o fim do tempo, a sessão teve bandeira vermelha mais uma vez "devido à manutenção da pista", encerrando a sessão de forma decepcionante.

"Alguns funcionários do Controle de Corrida permaneceram no local quando a sessão foi reiniciada", divulgou a FIA em outro comunicado. "Eles relataram que a tampa do bueiro estava se movendo quando os carros passavam por cima dela, o que levou a sessão a ser encerrada com bandeira vermelha. Outras inspeções estão em andamento".

