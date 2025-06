Sergio Pérez compartilhou alguns detalhes surpreendentes sobre sua contratação pela Red Bull na Fórmula 1 no fim de 2020 no podcast Desde el Paddock. Na época em que Alex Albon ainda estava no segundo carro da equipe, Pérez estava procurando novas oportunidades, já que Lawrence Stroll levou Sebastian Vettel, quando a Racing Point se transformou em para a Aston Martin em 2021.

Christian Horner então falou com o piloto mexicano com uma franqueza surpreendente: "Quando nos encontramos cara a cara pela primeira vez, ele disse: 'Sabe, somos uma equipe que é forçada a correr com dois carros, mas ficaríamos felizes em correr apenas com Max'", disse Pérez.

A declaração foi uma surpresa especial para o piloto mexicano, que considerava Albon um excelente piloto. "Eu disse a ele: 'Bem, se você me contratar, podemos realmente correr com dois carros' e ele riu. Naquele momento, entendi muito sobre como a equipe funciona", acrescentou.

Essa conversa mostrou claramente o papel central de Max Verstappen na Red Bull. Albon entrou para a equipe em meados de 2019, depois que o fraco desempenho de Pierre Gasly o levou de volta à Toro Rosso. O piloto tailandês marcou 76 pontos nas últimas nove corridas, uma melhora, mas não o suficiente.

Na primeira temporada completa, Albon subiu ao pódio apenas duas vezes, enquanto Verstappen subiu 11 vezes e venceu algumas vezes. Enquanto o holandês era o principal adversário da Mercedes, o companheiro de equipe estava à frente até mesmo de Pérez, que na época corria pela Racing Point.

Depois que Pérez foi contratado para substituir Albon, o piloto tailandês permaneceu na Red Bull como piloto reserva. Mais tarde, recebeu outra chance da Williams e agora é um dos pilotos mais confiáveis da categoria.

A 'era Pérez', que durou quatro anos, finalmente chegou ao fim em 2024, quando o desempenho do mexicano entrou em colapso total.

BOTTAS FAVORITO e DRUGO x PÉREZ na CADILLAC: alguém mais? RUSSELL APOSENTA ALONSO? | MAX, Norris e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!