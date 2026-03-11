F1: O que 'impede' McLaren de brigar com Mercedes e Ferrari?

A McLaren não teve um início fácil de temporada no GP da Austrália no último fim de semana, no entanto, isso está bem longe de significar que a equipe de Fórmula 1 não irá tentar reverter a situação para as próximas corridas.

Já sabíamos que a McLaren não começaria o novo regulamento como o carro a ser batido pelas rivais, porém, o atual campeão do mundo Lando Norris ter terminado mais de 50 segundos atrás de George Russell, que venceu a primeira corrida, também não era esperado. Mas há explicações técnicas e plausíveis para esse desempenho abaixo da média.

Segundo informações do AutoRacer.it, o time de Woking começou o ano com uma desvantagem de peso significativa e o foco é conseguir atingir o peso mínimo até o GP de Miami, no início de maio.

Outro aspecto que não podemos ignorar é o fato da HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains) não ter compartilhado todas as informações necessárias para o melhor uso do motor. Sendo assim, as equipes-clientes da Mercedes ainda não conseguiram usufruir de toda a potência.

A informação foi confirmada por Andrea Stella à Sky Sports depois da corrida em Melbourne. Com James Vowles, chefe da Williams, concordando com a colocação do italiano.

Vale lembrar que a própria McLaren já havia avisado que não faria grandes atualizações nas primeiras corridas do ano, diferente do que é esperado para a Ferrari, Mercedes e Red Bull. Agora, a espera é para ver o quão rápido a equipe de Woking irá se recuperar.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!