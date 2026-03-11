F1: O que 'impede' McLaren de brigar com Mercedes e Ferrari?
O carro de Norris terminou a primeira corrida da temporada mais de 50 segundos atrás de Russell
Lando Norris, McLaren
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
A McLaren não teve um início fácil de temporada no GP da Austrália no último fim de semana, no entanto, isso está bem longe de significar que a equipe de Fórmula 1 não irá tentar reverter a situação para as próximas corridas.
Já sabíamos que a McLaren não começaria o novo regulamento como o carro a ser batido pelas rivais, porém, o atual campeão do mundo Lando Norris ter terminado mais de 50 segundos atrás de George Russell, que venceu a primeira corrida, também não era esperado. Mas há explicações técnicas e plausíveis para esse desempenho abaixo da média.
Segundo informações do AutoRacer.it, o time de Woking começou o ano com uma desvantagem de peso significativa e o foco é conseguir atingir o peso mínimo até o GP de Miami, no início de maio.
Outro aspecto que não podemos ignorar é o fato da HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains) não ter compartilhado todas as informações necessárias para o melhor uso do motor. Sendo assim, as equipes-clientes da Mercedes ainda não conseguiram usufruir de toda a potência.
A informação foi confirmada por Andrea Stella à Sky Sports depois da corrida em Melbourne. Com James Vowles, chefe da Williams, concordando com a colocação do italiano.
Vale lembrar que a própria McLaren já havia avisado que não faria grandes atualizações nas primeiras corridas do ano, diferente do que é esperado para a Ferrari, Mercedes e Red Bull. Agora, a espera é para ver o quão rápido a equipe de Woking irá se recuperar.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Cacá Bueno segue na NASCAR Brasil e renova com a Team RC para 2026
F1: Verstappen revela problema da Red Bull em Melbourne que pode continuar no GP da China
F1: Por que Williams precisa esperar semanas para corrigir excesso de peso do FW48?
F1: Verstappen revela o que mudou na Red Bull após saída de Marko
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários