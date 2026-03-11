Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Cacá Bueno segue na NASCAR Brasil e renova com a Team RC para 2026

NASCAR Brasil
Cacá Bueno segue na NASCAR Brasil e renova com a Team RC para 2026

F1: Verstappen revela problema da Red Bull em Melbourne que pode continuar no GP da China

Fórmula 1
GP da China
F1: Verstappen revela problema da Red Bull em Melbourne que pode continuar no GP da China

F1: Por que Williams precisa esperar semanas para corrigir excesso de peso do FW48?

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Por que Williams precisa esperar semanas para corrigir excesso de peso do FW48?

F1: Verstappen revela o que mudou na Red Bull após saída de Marko

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Verstappen revela o que mudou na Red Bull após saída de Marko

F1: Ferrari define foco para GP da China e usará asa 'Macarena' pela primeira vez

Fórmula 1
GP da China
F1: Ferrari define foco para GP da China e usará asa 'Macarena' pela primeira vez

F1: Qual é o próximo passo para Aston Martin e Honda após início turbulento em 2026?

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Qual é o próximo passo para Aston Martin e Honda após início turbulento em 2026?

F1: O que 'impede' McLaren de brigar com Mercedes e Ferrari?

Fórmula 1
F1: O que 'impede' McLaren de brigar com Mercedes e Ferrari?

MotoGP - KTM: Motos de 2027 podem igualar o desempenho atual em metade das pistas

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP - KTM: Motos de 2027 podem igualar o desempenho atual em metade das pistas
Fórmula 1

F1: O que 'impede' McLaren de brigar com Mercedes e Ferrari?

O carro de Norris terminou a primeira corrida da temporada mais de 50 segundos atrás de Russell

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A McLaren não teve um início fácil de temporada no GP da Austrália no último fim de semana, no entanto, isso está bem longe de significar que a equipe de Fórmula 1 não irá tentar reverter a situação para as próximas corridas.

Leia também:

Já sabíamos que a McLaren não começaria o novo regulamento como o carro a ser batido pelas rivais, porém, o atual campeão do mundo Lando Norris ter terminado mais de 50 segundos atrás de George Russell, que venceu a primeira corrida, também não era esperado. Mas há explicações técnicas e plausíveis para esse desempenho abaixo da média.

Segundo informações do AutoRacer.it, o time de Woking começou o ano com uma desvantagem de peso significativa e o foco é conseguir atingir o peso mínimo até o GP de Miami, no início de maio.

Outro aspecto que não podemos ignorar é o fato da HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains) não ter compartilhado todas as informações necessárias para o melhor uso do motor. Sendo assim, as equipes-clientes da Mercedes ainda não conseguiram usufruir de toda a potência.

A informação foi confirmada por Andrea Stella à Sky Sports depois da corrida em Melbourne. Com James Vowles, chefe da Williams, concordando com a colocação do italiano.

Vale lembrar que a própria McLaren já havia avisado que não faria grandes atualizações nas primeiras corridas do ano, diferente do que é esperado para a Ferrari, Mercedes e Red Bull. Agora, a espera é para ver o quão rápido a equipe de Woking irá se recuperar.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1 - Mercedes W17 não é apenas motor: há outro aspecto que se destaca
Próximo artigo F1: Qual é o próximo passo para Aston Martin e Honda após início turbulento em 2026?

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Ferrari define foco para GP da China e usará asa 'Macarena' pela primeira vez

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Ferrari define foco para GP da China e usará asa 'Macarena' pela primeira vez

ANÁLISE: Globo dá pontapé positivo na cobertura da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE: Globo dá pontapé positivo na cobertura da F1

F1: Hadjar e Antonelli 'vazam' cancelamento de corridas no Bahrein e Arábia Saudita

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Hadjar e Antonelli 'vazam' cancelamento de corridas no Bahrein e Arábia Saudita

Últimas notícias

Cacá Bueno segue na NASCAR Brasil e renova com a Team RC para 2026

NASCAR Brasil
Cacá Bueno segue na NASCAR Brasil e renova com a Team RC para 2026

F1: Verstappen revela problema da Red Bull em Melbourne que pode continuar no GP da China

Fórmula 1
GP da China
F1: Verstappen revela problema da Red Bull em Melbourne que pode continuar no GP da China

F1: Por que Williams precisa esperar semanas para corrigir excesso de peso do FW48?

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Por que Williams precisa esperar semanas para corrigir excesso de peso do FW48?

F1: Verstappen revela o que mudou na Red Bull após saída de Marko

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Verstappen revela o que mudou na Red Bull após saída de Marko