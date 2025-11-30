A vitória de Max Verstappen no Catar deixou o campeonato da Fórmula 1 de 2025 ainda mais bagunçado. Iremos para Abu Dhabi com apenas 12 pontos separando o vice-líder Verstappen, do líder Lando Norris. Oscar Piastri tem quatro pontos a menos que o holandês e segue na briga. Pensando nisso, quais resultados eles precisam para se tornarem campeões?

Claramente, o favorito para vencer o Campeonato Mundial de 2025 é Norris, que precisa apenas terminar no pódio para ser campeão. Enquanto isso, Verstappen só precisa terminar no pódio e torcer pelo fracasso de Norris, enquanto Piastri só precisa vencer ou terminar em segundo e torcer pelo fracasso de Norris e Verstappen.

Como há apenas 25 pontos em jogo (Abu Dhabi não é um fim de semana de sprint e não há mais pontos para a volta mais rápida na F1), Verstappen só pode chegar a um máximo de 421 pontos, de modo que Norris precisa marcar 13 pontos para ser campeão, independentemente do que seus rivais façam. Vamos analisar caso a caso...

Norris será campeão da F1 2025 em Abu Dhabi se...

Ele terminar no pódio (ou seja, se vencer a corrida, terminar em 2º ou 3º)

Ele terminar em 4º ou 5º lugar e Verstappen não vencer

Terminar em 6º ou 7º e Verstappen e Piastri* não vencerem.

Termina em 8º, Verstappen não é o 1º ou 2º e Piastri não vence

9º, Verstappen não é o 1º, 2º ou 3º e Piastri não vence*.

10º, Verstappen não é o 1º, 2º e 3º e Piastri não é o 1º ou 2º

Nenhum ponto (11º ou pior, até mesmo aposentadoria), mas Verstappen não é pódio e Piastri não é 1º ou 2º.

*Se Norris for 7º e Verstappen for 2º, eles empatariam em 414 pontos, mas Norris seria o campeão porque eles teriam as mesmas vitórias, mas ele teria mais segundos lugares.

**Se Norris terminar em 9º, Piastri em 2º e Verstappen em 4º, eles empatariam em 410 pontos, mas Norris seria campeão porque teria as mesmas vitórias que seus rivais, mas ele teria mais segundos lugares.

Verstappen será campeão da F1 2025 em Abu Dhabi se...

Ele vencer a corrida e Norris for o 4º colocado ou pior.

Ele terminar em 2º, Norris for 8º ou pior e Piastri não vencer*.

Terminar em 3º, Norris estiver em 9º ou pior e Piastri não vencer

Verstappen não pode ser campeão se terminar em 4º ou pior, independentemente do que seus rivais fizerem.

*Se Verstappen terminar em 2º e Norris em 7º, Norris e Verstappen estariam empatados com 414 pontos, mas Norris seria o campeão porque tem o mesmo número de vitórias, mas mais segundos lugares.

Piastri será o campeão da F1 2025 em Abu Dhabi se...

Ele vencer a corrida e Norris for o 6º colocado ou pior.

Ele terminar em 2º lugar, Norris for 10º ou pior e Verstappen for 5º ou pior*.

Piastri não poderá ser campeão se terminar em 3º ou pior, independentemente do que seus rivais fizerem.

*Se Piastri terminar em 2º, Norris em 10º e Verstappen em 4º, Verstappen e Piastri estariam empatados em 410, mas Verstappen seria campeão devido ao maior número de segundos lugares.

Ao mesmo tempo, se Piastri terminar em 2º, Norris em 9º e Verstappen em 4º, haverá um empate em 410 e o campeão será Norris, por ter mais segundos lugares.

É assim que o campeonato de F1 irá para Abu Dhabi

Posição Piloto Pontos 1 L. Norris McLaren F1 408 2 M. Verstappen Red Bull Racing 396 (12 atrás do líder) 3 O. Piastri McLaren F1 392 (16 atrás do líder)

