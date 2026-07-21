F1: O que novas contratações da Red Bull dizem sobre futuro da equipe

Após meses marcados por notícias sobre a saída de profissionais — com os relatos em torno da aguardada transferência de Paul Monaghan para a Cadillac ainda em alta —, duas notícias surgiram para a Red Bull durante o fim de semana do GP da Bélgica de Fórmula 1, mas, dessa vez, foram positivas.

Em primeiro lugar, a equipe austríaca conseguiu convencer Tom Hart a não concretizar sua transferência para a Williams e, em vez disso, permanecer na Red Bull. Hart passou muitos anos como engenheiro de desempenho de Max Verstappen e, nesta temporada, vem atuando em uma função que abrange os dois carros.

Ele estava escalado para se tornar o engenheiro de corrida de Alexander Albon na Williams, mas agora também surgiu na Red Bull a oportunidade de assumir uma função de engenheiro de corrida, ligada à saída iminente de Gianpiero Lambiase.

Lambiase se juntará à McLaren em 2028, mas espera-se que ele inicie um período de licença obrigatória antes disso, o que significa que Hart provavelmente assumirá o cargo de engenheiro de corrida no início de 2027, após já ter atuado como substituto em várias ocasiões.

Laurent Mekies, chefe da equipe Red Bull Racing, com Gianpiero Lambiase Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No dia da corrida em Spa, essa notícia foi seguida pela confirmação de que a Red Bull também contratará Gwen Lagrue, da Mercedes, para liderar seu programa de jovens talentos.

Lagrue é um dos 'olheiros' mais respeitados no paddock da F1. O francês passou a última década na Mercedes, após uma passagem anterior pela Lotus, e foi responsável pela contratação dos atuais pilotos da equipe das 'Flechas de Prata', George Russell e Kimi Antonelli, entre outros.

Após o GP da Bélgica, Toto Wolff revelou que a Mercedes está atualmente “em discussões sobre o futuro” com Lagrue, o que explica por que ainda não foi anunciada uma data de início na Red Bull.

Espera-se que a Mercedes cubra sua saída por meio de uma reorganização interna, com membros da equipe enfatizando que a Mercedes conta com cerca de 10 caçadores de talentos em busca contínua de jovens pilotos.

A chegada de Lagrue pode, de certa forma, ser vista como parte do plano de sucessão da Red Bull para o consultor Helmut Marko, que supervisionou o programa de juniores por 25 anos antes de se aposentar no final do ano passado.

O austríaco desempenhou um papel fundamental nas histórias de sucesso de Sebastian Vettel e Max Verstappen e, nos bastidores no ano passado, foi um forte defensor da promoção de Isack Hadjar (para a Red Bull) e Arvid Lindblad (para a F1). Ambas as decisões deram certo em 2026.

Visão de Mekies: plano A de promoção interna, plano B de buscar fora

A Red Bull vê a contratação de Lagrue como uma 'declaração de intenções' de duas maneiras diferentes. Primeiro, a medida ressalta o compromisso da equipe com os jovens talentos, o que faz sentido considerando a equipe irmã Racing Bulls e seu papel na preparação de pilotos para a promoção à Red Bull.

Desde Verstappen, o programa não produziu outro talento de nível tão excepcional. No entanto, o avanço de Hadjar neste ano e a animadora temporada de estreia de Lindblad na Red Bull mostram que cultivar seus próprios talentos continua sendo o caminho em que a equipe acredita para o futuro.

Com Nikola Tsolov, o próximo talento já está à espera nos bastidores – o chefe da Racing Bulls, Alan Permane, descreveu-o em Spa como “o próximo da fila” –, mas com a chegada de Lagrue, a Red Bull também busca fortalecer o fluxo de talentos para as gerações seguintes.

A Red Bull também vê a contratação como um sinal para o mundo exterior de que continua capaz de atrair profissionais de equipes rivais. Nos últimos anos, a equipe de Milton Keynes tem ganhado as manchetes principalmente por perder figuras-chave, resultando em uma longa lista de saídas, incluindo Rob Marshall, Adrian Newey, Lambiase e Jonathan Wheatley.

A contratação de Lagrue é, portanto, vista internamente como prova de que a Red Bull continua sendo uma equipe capaz de atrair profissionais-chave dos rivais.

Frederic Vasseur, chefe de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari, em conversa com Gwen Lagrue, consultora de desenvolvimento de pilotos da Mercedes, e Laurent Mekies, chefe de equipe da RB F1 Team Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Os planos envolvendo Hart e Lagrue também estão alinhados com o que Mekies explicou na Áustria sobre sua forma de trabalhar na Red Bull. Lá, o chefe de equipe revelou que a promoção interna sempre será o plano A ao substituir figuras sênior que estão saindo, mas que a equipe não hesitará em passar para o plano B se necessário – ou seja, recrutar talentos externos.

“Sempre que pudermos, tentaremos ver como podemos promover internamente. Formamos vários talentos nos últimos anos e temos orgulho disso. Queremos continuar assim”, explicou Mekies.

“Se e quando precisarmos buscar um conjunto específico de habilidades ou experiência junto a alguns de nossos queridos concorrentes no pitlane, faremos isso – como já fizemos antes".

“E é assim que vemos as coisas. Damos as melhores oportunidades aos nossos talentos. E, se precisarmos buscar reforços em outros lugares, faremos isso com prazer".

Essa filosofia tem sido aplicada tanto ao cargo de engenheiro de corrida quanto ao programa de juniores. A contratação de Hart pode ser vista como uma promoção interna, embora a Red Bull tenha precisado primeiro reverter sua transferência para a Williams para que isso se concretizasse.

Aliás, Mekies já havia dado a entender exatamente isso na Áustria, embora, na época, ninguém na sala de coletiva de imprensa soubesse que ele estava se referindo a Hart.

“Se eu olhar para os nomes que têm circulado nos últimos meses, a maioria deles ainda está na garagem”, disse. “Alguns nunca quiseram sair, outros mudaram de ideia e vão ficar conosco".

Enquanto Hart representa uma promoção interna, a sucessão de Marko, na verdade, combina ambas as abordagens. Guillaume Rocquelin havia inicialmente recebido um papel ainda mais proeminente, mas a liderança do programa júnior agora será reforçada ainda mais com Lagrue. Isso porque este último possui o que Mekies descreveu acima como “um conjunto específico de habilidades ou experiência”.

A questão Verstappen: a Red Bull tem “profundidade de elenco” suficiente?

Ambas as mudanças, portanto, se encaixam na visão de Mekies sobre como ele deseja liderar a equipe e conduzir a Red Bull durante seu período de transição. Trata-se de uma transição no sentido de que muitas das figuras-chave da era anterior de sucesso já se foram, com novos rostos remodelando gradualmente a organização para o futuro.

A questão final óbvia é se isso será suficiente para manter Verstappen na equipe. No fim das contas, tudo se resume a uma consideração: em qual grupo de pessoas o próprio Max tem maior confiança para os próximos anos e onde ele vê o maior potencial.

Max Verstappen, Red Bull Foto: Liam Fabre

A McLaren conta agora com vários rostos familiares para Verstappen, incluindo Marshall, Will Courtenay e, a partir de 2028, Lambiase. A Red Bull, por sua vez, está fazendo tudo o que pode para proporcionar a Verstappen um ambiente que continue igualmente adaptado a ele.

Há alguns meses, o tetracampeão revelou que já tinha alguém dentro da equipe em mente para suceder Lambiase, e tudo indica que ele se referia a Hart. A Red Bull conseguiu agora concretizar isso ao chegar a um acordo com a Williams.

Caso Verstappen decida, por fim, sair, Hart ainda assumirá o cargo de próximo engenheiro de corrida da Red Bull, embora, nesse cenário, venha a trabalhar com um piloto diferente.

Mekies, no entanto, espera que não chegue a esse ponto e continua convencido de que a equipe ainda tem “profundidade de elenco” suficiente – como Christian Horner costuma dizer – para voltar à frente nos próximos anos.

“Nisso, estou extremamente confiante”, disse Mekies quando questionado sobre o tema pelo Motorsport.com. “Temos um talento incrível em todos os níveis e, portanto, certamente não vamos procurar uma desculpa para dizer que nos falta A, B ou C para voltarmos à competitividade máxima. Temos tudo aqui dentro da equipe".

“Se precisarmos de algo para completar o quadro, faremos o necessário, mas certamente não estamos limitados pela qualidade dos talentos que temos".

Se Verstappen tem confiança suficiente no futuro da Red Bull é uma pergunta que só o próprio holandês pode responder.

O que já está claro durante esse período de transição, no entanto, é a filosofia de Mekies e da Red Bull para o futuro – e isso fica evidente nos planos de sucessão da equipe para Marko e Lambiase.

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