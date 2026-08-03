F1: O que realmente acontece nas fábricas das equipes durante pausa do meio de ano?

No período do verão europeu, a Fórmula 1 entra de férias e os pilotos passam três fins de semana longe das pistas. Equipes não podem trabalhar em seus carros nem fazer testes, atualizações ou análises. Tudo deve ficar parado por, pelo menos, 14 dias, como previsto pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

O ritmo incessante da principal categoria do automobilismo, especialmente nas últimas temporadas, com o recorde de 24 corridas entre fevereiro e dezembro, faz com que a pausa de verão seja muito bem-vinda tanto para os pilotos quanto para suas respectivas equipes.

Trata-se de um período de descanso importante, previsto no Regulamento Esportivo da FIA para a F1. O artigo 24.1 estabelece que "os competidores devem cumprir um período de paralisação de 14 dias consecutivos durante os meses de julho e/ou agosto".

Como está nas regras, qualquer equipe que violar as normas de paralisação corre o risco de sofrer uma penalidade da FIA.

As regras são simples. Durante o intervalo de duas semanas, as equipes não podem realizar nenhum trabalho relacionado ao desempenho de seus carros. Isso significa que qualquer projeto, pesquisa, tempo no túnel de vento. Até mesmo fazer uma ligação telefônica ou enviar um e-mail sobre o desempenho do carro é proibido.

Entretanto, como explica o diretor de operações da Mercedes, Rob Thomas, ainda há trabalho a ser feito: "Cerca de 95% das pessoas estão na praia, mas muita coisa acontece e o público não percebe. Há um enorme trabalho de planejamento antes dessas duas preciosas semanas. É o único momento em que você consegue fazer coisas para as quais normalmente nunca há tempo, porque estamos trabalhando no limite o tempo todo".

"Parece óbvio, mas é um momento em que você dá uma boa revisada em tudo, como se estivesse fazendo a manutenção do seu carro. Isso significa que você pode desligar a energia por um dia e isso não atrapalhará as operações. Nosso desligamento começa às 6h da manhã de sábado e, quando a última pessoa deixar o local, um exército de empreiteiros irá para lá. Eles tentarão limpar o máximo que puderem. Na oficina mecânica, cada máquina passará por manutenção, falou ao Motorsport.com.

"Desde os sistemas de ar-condicionado até a iluminação e o aquecimento, tudo isso passa por manutenção anual. Tudo o que precisar de reparos será consertado e até pintaremos os pisos para que, quando as pessoas entrarem novamente daqui a duas semanas, digam: 'Nossa, mudou muito. Está muito bonito'", continuou.

Racing Bulls Faenza factory Foto de: Red Bull Content Pool

Cabe à FIA garantir que as equipes cumpram as regras. Mas, embora ele diga que cabe ao órgão dirigente da F1 garantir que as equipes cumpram os regulamentos, Thomas diz que é improvável que as equipes desobedeçam aos procedimentos de desligamento.

Ele acrescentou: "É como muitas coisas na F1, em que é muito difícil para a FIA policiar diretamente. Portanto, muito disso se resume à integridade das equipes".

"O que aconteceria se, por exemplo, estivéssemos trapaceando e operando um túnel de vento? Na verdade, é muito difícil manter esses tipos de coisas em segredo porque as pessoas mudam de equipe o tempo todo, como você sabe, então muitas coisas se tornam auto policiadas pela natureza transitória das pessoas que mudam de equipe".

Cabe à FIA garantir que as equipes cumpram as regras, e Thomas afirma ser pouco provável que as escuderias descumpram os procedimentos da pausa: "É como acontece com muitas outras coisas na F1, em que é muito difícil para a FIA fiscalizar diretamente. Por isso, muito depende da integridade dos times. Na prática é muito difícil manter esse tipo de coisa em segredo porque, como se sabe, as pessoas mudam de equipe o tempo todo. Então muitas coisas acabam sendo fiscalizadas naturalmente pela constante movimentação de profissionais".

"Acho que sempre houve a possibilidade de a FIA vir a qualquer momento e ver o que você está fazendo, mas não acredito que isso tenha acontecido. Também nunca ouvi nenhum boato de que alguma outra equipe estivesse trabalhando, então espero que seja uma daquelas coisas que as pessoas se atenham, porque elas estão muito prontas para uma pausa".

No entanto, embora o trabalho no carro de F1 tenha cessado, nem todos os departamentos foram interrompidos. As áreas que não estão diretamente relacionadas ao desempenho e ao desenvolvimento do carro podem continuar operando.

Thomas disse: "Está tudo nos regulamentos esportivos, mas, na verdade, não se pode fazer nada que envolva testes ou trabalho de projeto, produção, construção de carros ou qualquer atividade de corrida".

"É realmente a melhor coisa que já aconteceu para a F1 porque, caso contrário, você nunca pararia. Há algumas áreas da empresa, pessoas que trabalham em áreas comerciais ou financeiras, e elas precisam estar por perto para realizar atividades do tipo de fim de mês", concluiu.

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