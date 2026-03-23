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Ex-chefe de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg ainda não confirmou qual será o seu futuro

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A saída de Jonathan Wheatley da chefia da Audi apenas 11 meses após assumir a vaga na Fórmula 1 foi uma grande surpresa, principalmente após apenas duas etapas do calendário de 2026. O Motorsport.com apurou que o britânico deve assumir a posição na Aston Martin.

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Até o momento, a informação não foi confirmada pela Aston Martin ou pelo próprio Wheatley. A equipe de Silverstone deixou claro que não irá comentar nenhuma especulação feita pela mídia.

Agora, o questionamento que fica é: o que teria convencido Wheatley a deixar a Audi em tão pouco tempo no comando do novo projeto?

Uma reportagem feita pelo The Telegraph revela que havia tensões nos bastidores entre o chefe da equipe baseada em Hinwil e Mattia Binotto, que assumiu o cargo de diretor do projeto alemão.

O portal britânico e o Bild também revelam que Wheatley teria comentado com colegas de trabalho que sua esposa, Emma, não se adaptou bem à nova vida na Suíça e, assim, um retorno para a Inglaterra faria sentido.

Além disso, não é segredo que os antigos mecânicos e funcionários da Sauber já diziam que morar na Suíça é muito caro, portanto, sem um aumento substancial no salário, a permanência no país se torna quase insustentável.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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