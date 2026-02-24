F1: O que você vai ver na 8ª temporada de Drive to Survive

Reconhecida por seu papel fundamental na popularização da Fórmula 1 nos últimos anos, a Box to Box Films manteve a fórmula que fez de Drive to Survive sua série documental esportiva de maior sucesso. Com foco em uma história principal por episódio, a série entrelaça os eventos da temporada de 2025 com uma grande quantidade de imagens inéditas de bastidores, entrevistas com pilotos e chefes de equipe, além de depoimentos de Will Buxton e Claire Williams.

Drive to Survive tem como objetivo declarado atrair novos fãs para o esporte, em vez de agradar aos fãs mais antigos, e a 8ª temporada não é diferente. Se você está lendo isso, provavelmente pertence à segunda categoria. Portanto, se você não era fã das temporadas anteriores, não vai se tornar um de repente.

Mas se você não se importar com a narrativa, por vezes confusa, ainda vale a pena assistir para ver as cenas inéditas, os bastidores e as interações que você pode ter perdido. Dito isso, a Netflix parece estar fazendo um trabalho melhor em manter os eventos e as falas dentro do contexto, e conseguimos identificar menos incongruências em comparação com as temporadas anteriores.

Yuki Tsunoda and Franco Colapinto get plenty of screen time as part of F1 2025's driver merry-go-round Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Netflix já sente falta de Christian Horner

Mas se uma coisa ficou clara, é que o que fez de Drive to Survive um sucesso estrondoso foram as rivalidades acirradas e as intrigas políticas. A oitava temporada não consegue esconder o quanto se baseia na pura rivalidade entre seus protagonistas.

Como disse Christian Horner, ex-chefe da equipe Red Bull, após ser vaiado pela multidão no lançamento coletivo dos carros da temporada, toda história precisa de um vilão caricato. E, falando puramente em termos de narrativa, após a saída de Horner no meio da temporada, tanto a F1 quanto o movimento Drive to Survive se tornaram lugares mais pobres.

Horner lamentou não ter podido se despedir adequadamente, mas certamente recebeu uma despedida à altura de seu papel na F1 e em Drive to Survive, com os produtores visitando-o em seu rancho para transformar um estábulo em uma cabine de entrevistas improvisada.

Após o choque da sua demissão depois do GP da Grã-Bretanha, a emoção e a amargura ainda estavam à flor da pele quando Horner revelou o que tinha acontecido.

"O pai de Max Verstappen nunca foi meu maior fã", disse ele. "Ele já falou muito sobre mim. Mas não acredito que os Verstappen tenham tido qualquer responsabilidade. Acho que foi uma decisão tomada por Oliver Mintzlaff, com Helmut Marko dando conselhos."

Horner também sugeriu que a substituição de Liam Lawson por Yuki Tsunoda após apenas duas corridas foi ideia de Marko, o que faz sentido se você souber o quão pouca fé Horner tinha no japonês como piloto da Red Bull Racing.

Em todo caso, a série perde o fôlego após o quarto episódio, dominado pela Red Bull, e com outros gigantes como Toto Wolff, Zak Brown e Fred Vasseur sendo tão amigáveis ​​e simpáticos uns com os outros. A Netflix espera que o retorno de Horner à F1 em outra equipe se concretize o mais breve possível.

The portrayal of McLaren's intra-team title fight feels incomplete Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Disputa pelo título apresentada de forma superficial

Claro, a outra grande manchete da temporada de 2025 foi a disputa interna pelo título na McLaren entre Lando Norris e Oscar Piastri, que foi interrompida por Verstappen depois que a equipe cometeu um erro atrás do outro.

O tema foi o foco principal de três dos oito episódios, mas, curiosamente, ainda deixa de fora muita informação crucial. A primeira parte centra-se no domínio inicial de Piastri, nas dificuldades de Norris e na sua redentora vitória no GP da Grã-Bretanha. Mas depois não voltamos a Woking até os dois últimos episódios, que se concentram nos erros da McLaren em Las Vegas e no Catar e na final do campeonato em Abu Dhabi. E a troca de posições em Monza, que deixou Piastri furioso? E Baku? E Singapura e Austin?

Nenhum daqueles momentos cruciais entre os dois companheiros de equipe/rivais sequer é mencionado. Não está claro se foi uma escolha deliberada da equipe, da produção ou uma questão de não terem os microfones certos captando as conversas certas. Mas, seja uma escolha deliberada ou não, os segmentos da McLaren parecem excessivamente higienizados. Por outro lado, temos o chefe da equipe, Zak Brown, que agora se tornou um personagem principal, interagindo com ricos e famosos em um jantar chique em Las Vegas, então isso já é alguma coisa.

DTS ainda cumpre a função para a qual foi projetado

Para a 8ª temporada, os produtores reduziram a série de 10 para oito episódios, com duração entre 36 e 51 minutos, uma decisão consciente de priorizar a qualidade em vez da quantidade. Mesmo assim, no geral, a série parece um pouco escassa.

O primeiro episódio, um tanto arrastado, não começa exatamente com um estrondo – a menos que você considere o pum de Gabriel Bortoleto em um microfone nos bastidores – e mais tarde há um episódio inteiro dedicado à adaptação de Carlos Sainz à Williams, o que pareceu um pouco exagerado, considerando o quão pouco interessante foi esse episódio.

Apesar das críticas, Drive to Survive ainda cumpre grande parte do seu propósito, que é apresentar os novatos ao competitivo mundo da F1. Além do tratamento brutal dado a Lawson e Horner, que enfrentam demissões, os espectadores que assistem à F1 pela primeira vez são apresentados a Flavio Briatore, outro vilão caricato da categoria, e a rápida demissão de Jack Doohan em favor de Franco Colapinto, apenas para depois dar ao argentino uma bronca daquelas em italiano por seu desempenho ruim.

Para os fãs mais fervorosos da F1, no entanto, Drive to Survive tem um pouco mais de dificuldade em atingir seu potencial máximo, que é quando nos revela informações inéditas. Mas quando algumas de suas principais personalidades desaparecem, a série corre o risco de se tornar banal ou de ser acusada de criar drama artificialmente, então não tem como agradar a todos.

A oitava temporada de Drive to Survive estreia na Netflix nesta sexta-feira, 27 de fevereiro.

Lista de episódios da 8ª temporada de Drive to Survive

Episódio 1 - Os Novos Talentos na Pista

Episódio 2 - Negócios à Parte

Episódio 3 - O Problema Número 1

Episódio 4 - Um Touro Sem Chifres

Episódio 5 - O Céu é o Limite

Episódio 6 - O Duelo

Episódio 7 - O Que Acontece em Vegas

Episódio 8 - Me Chame de Chucky

