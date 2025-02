O chefe de equipe da Alpine, Oliver Oakes, respondeu aos comentários de Otmar Szafnauer sobre a liderança da Renault, afirmando que sua equipe de Fórmula 1 tem "muita sorte de ter esse apoio".

Szafnauer foi o chefe de equipe da equipe francesa de fevereiro de 2022 a julho de 2023. Posteriormente, eles se separaram devido à discordância entre o americano e o CEO da Renault, Luca de Meo, sobre o cronograma de sucesso da equipe, já que várias figuras importantes da equipe foram demitidas.

Na época, a Alpine estava seguindo um plano de 100 corridas lançado por Laurent Rossi, então CEO da Alpine, em outubro de 2021, "para atingir um nível de competitividade que nos colocasse no pódio o maior número de vezes possível em 2024" antes de chegar à frente do grid no ano seguinte - o que Szafnauer considerava ambicioso demais, considerando que o sucesso era possível a longo prazo.

74 GPs foram realizados desde que o plano de 100 corridas, agora abandonado, foi introduzido, e a escuderia de Enstone conseguiu apenas quatro resultados entre os oito primeiros em 2024 - incluindo o sensacional pódio duplo em Interlagos.

Perguntado em abril de 2024 se a Renault entendia o que era necessário para ter sucesso na F1, Szafnauer respondeu: "Não pelo que eu vi".

"Acho que a melhor coisa, e não apenas a Renault, mas as grandes empresas de automóveis devem fazer - e já vi isso muitas vezes, mesmo com empresas de automóveis que têm as corridas como parte de seu DNA: elas não devem se intrometer. Deixem para lá! É muito diferente de uma empresa de automóveis, você deve deixar isso para os especialistas".

Oakes, que assumiu o cargo após a saída do chefe interino Bruno Famin em agosto de 2024, reconheceu que havia "elementos de verdade" na opinião de Szafnauer, mas ainda assim defendeu a abordagem da liderança da Renault.

"O que eu diria é que nem sempre um tamanho único serve para todos", disse Oakes ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva.

"Acho que é justo dizer que alguns elementos são verdadeiros - e ele é um bom companheiro, já esteve aqui antes - mas acho que as pessoas também devem se lembrar de quem paga as contas e quem sustenta a equipe. E, do meu ponto de vista, temos muita sorte de contar com esse apoio".

"É fácil sempre apontar o dedo para alguém que está 'se intrometendo', mas às vezes é preciso se perguntar: por que eles têm de se envolver? Será que é porque não estamos lidando com o problema? Será que é porque realmente tiramos os olhos da bola?"

"Você pode ficar frustrado no início, mas depois dá um passo atrás e diz: 'Na verdade, provavelmente deveríamos ter feito isso melhor, mas não queríamos ouvir isso'".

"Acho que não há necessidade de esconder as coisas. Não acho que haja necessidade de mantê-los à distância. Acho que, no final das contas, temos que trabalhar juntos. Temos que construir essa confiança".

"A F1 é um negócio complexo, assim como o mundo automotivo, e não é possível acertar o tempo todo. Acho que, obviamente, o que aconteceu antes - todos têm seus pontos de vista, suas opiniões".

"Do meu lado, talvez as coisas estejam um pouco diferentes agora. Talvez Luca tenha um contato mais direto comigo e com Flavio [Briatore, consultor executivo da Alpine desde maio de 2024]. Talvez a equipe tenha tido que atingir um pouco o fundo do poço para se reestabelecer. Não sei. No fim das contas, nada disso impede que você faça um bom carro de corrida".

Oakes está agora enfrentando sua primeira temporada completa no comando da Alpine e pode ser perdoado por qualquer sentimento de apreensão depois que a equipe mudou de diretor de equipe em cada um dos últimos quatro anos.

"Todo mundo me pergunta se você sente isso como um peso nos ombros ou como uma pressão. E eu realmente vejo isso de forma diferente", insistiu o britânico. "Não há um plano mestre. Não há nada que já tenha sido dito antes, '100 corridas' e tudo mais. Só temos que melhorar. Temos que ser uma equipe bem administrada".

"E acho que temos que nos concentrar em nós mesmos. E mesmo com todo o barulho sobre a unidade de potência e toda a conversa sobre venda e todo esse tipo de bobagem, acho que as pessoas já viram que não vamos mais nos incomodar com isso. Vamos apenas manter nossas cabeças baixas [permanecer discretos]".

