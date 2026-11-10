F1: Ocon 'abre o coração' após perder vaga na Haas
Piloto francês não correrá mais pela equipe americana em 2026 e ainda não tem vaga garantida no grid de 2027
Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, with his trophy
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Depois de ser afastado da Haas até o final da temporada 2026 da Fórmula 1, como anunciado antes do GP de São Paulo, Esteban Ocon 'abriu o coração' sobre o apoio dos fãs e sobre o futuro no automobilismo.
O piloto francês foi abruptamente afastado do GP do México antes mesmo do segundo treino livre da etapa do Autódromo Hermanos Rodríguez, sendo substituído por Ryo Hirakawa, que já havia assumido o carro de Ocon no TL1.
Antes do final de semana de Interlagos, a Haas confirmou que o francês não voltará ao carro da equipe americana até o final da temporada 2026, com Câmara o substituindo em São Paulo.
Na terça-feira (10), Ocon publicou, em suas redes sociais, uma mensagem direcionada aos fãs e aos colegas de paddock, junto de fotos de sua carreira no automobilismo, incluindo títulos no kart, nas categorias de formação e a vitória no GP da Hungria de 2021.
Veja a mensagem na íntegra:
"Olá a todos,
Gostaria de agradecer com todo o coração por todas as mensagens que recebi. O apoio de vocês significa muito para mim.
Aos fãs, colegas e ex-colegas que também dedicaram um tempo para entrar em contato, sou verdadeiramente grato.
Meu amor por esse esporte continua tão forte quanto sempre foi, e sou grato por poder compartilhar essa paixão com tantos de vocês.
Obrigado pela gentileza e pelo incentivo de vocês".
TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +
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