Segundo informou a SporTV durante a transmissão do terceiro treino livre para o GP do México de Fórmula 1, Esteban Ocon já deixou o país latino-americano após a 'treta' com a Haas que fez com que a equipe decidisse substituí-lo por Ryo Hirakawa nesta etapa.

De acordo com a reportagem, o francês e integrantes do time tiveram uma forte discussão nesta sexta-feira após atrito entre o competidor e sua engenheira, Laura Muller, via rádio no segundo treino livre mexicano.

Hirakawa assume a vaga do europeu no Autódromo Hermanos Rodríguez, mas ainda não se sabe se o japonês ficará no cockpit nas etapas restantes da temporada 2026.

Neste ano, além do México, a F1 ainda tem previstas etapas no Brasil -- já no próximo fim de semana --, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

Assim, os torcedores brasileiros da categoria se questionam se o brasileiro Rafael Câmara, que será o sucessor de Ocon na titularidade da Haas em 2027, porventura pode ser o substituto do francês nos próximos GPs, incluindo Interlagos.

Deve-se ponderar, porém, a parceria da escuderia norte-americana com a Toyota, marca à qual Hirakawa é associado.

O japonês é apadrinhado pela montadora e é um dos pilotos da fabricante nipônica no Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês).

Aliás, Ryo tem, no próximo fim de semana, a decisão da atual temporada do torneio de resistência: as 6 Horas de Monza, na qual a Toyota é favorita ao título.

Entre os construtores, a montadora já é campeã e, matematicamente, a conquista entre os trios de pilotos também já está encaminhada, já que a tripulação que inclui Hirakawa -- que conta, ainda, com os ex-F1 Sébastien Buemi, da Suíça, e Brendon Hartley, da Nova Zelândia -- não pode ser alcançada por algum carro de outra marca.

No entanto, o outro trio da Toyota, composto por Mike Conway, da Grã-Bretanha, Nyck de Vries, holandês ex-F1, e pelo piloto/chefe de equipe Kamui Kobayashi, japonês também ex-F1, ameaça a conquista dos companheiros de marca.

Hirakawa, portanto, tem algo a perder caso escolha -- ou seja forçado a -- não correr em Monza, embora ele já tenha dois títulos do WEC e um das 24 Horas de Le Mans, além de estar estabelecido no endurance, de modo que uma 'aventura' na F1 talvez não o prejudique nas corridas de resistência... De qualquer maneira, a estreia na categoria máxima já está garantida no México.

Além disso, sabe-se da vontade da Toyota de expor sua marca na F1, o que certamente seria facilitado pela presença de Hirakawa em mais de uma etapa. Mas, caso o japonês corra apenas no México, quais as outras opções da Haas para Interlagos e cia?

É aí que o foco recai sobre os outros postulantes à sucessão de Ocon, para além do 'derrotado' Hirakawa. Entre eles, o vitorioso, justamente Rafa Câmara.

Rafa Câmara

O brasileiro já tem a titularidade garantida na F1 2027, mas certamente o público gostaria de vê-lo competindo na pista de Interlagos já no próximo fim de semana. Seria, porém, o melhor para o pernambucano? Deve-se ponderar os riscos...

Além da eventual pressão e do impacto negativo de uma possível batida, é importante observar a situação do campeonato da F2, em que o brasileiro é líder e favorito ao título.

No entanto, ainda não se sabe se as duas últimas etapas da categoria suporte serão disputadas, já que a questão geopolítica do Oriente Médio está incerta e as duas últimas etapas estão marcadas para o Catar e Abu Dhabi. De todo modo, neste momento, o brasileiro júnior da Ferrari lidera com 207 pontos, contra 200 de Nikola Tsolov.

Do ponto de vista prático, o que já se tem de informação, via Julianne Cerasoli, do UOL, é que, por ora, a Ferrari ainda não recebeu solicitação para que Câmara seja liberado para correr em Interlagos ou em qualquer etapa subsequente (veja abaixo).

Caso nem Rafa e nem Hirakawa sejam os substitutos de Ocon nas próximas etapas, quem surge como opção é justamente o outro nome citado no tweet acima, o do australiano Jack Doohan, reserva da Haas como Ryo.

O piloto da Oceania, aliás, sucedeu Esteban na Alpine, antes mesmo do fim da temporada 2024, na qual disputou a última etapa, em Abu Dhabi, no lugar do francês, antes de assumir a titularidade no time de Enstone em 2025 -- algo que durou pouco, já que o filho do astro da motovelocidade Mick Doohan logo foi substituído pelo argentino Franco Colapinto, que segue como companheiro de Pierre Gasly na equipe azul.

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