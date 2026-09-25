F1 - Ocon desabafa após eliminação no Q2 em Baku: "Não mereço toda esta m*rda"

Esteban Ocon não só culpou as bandeiras amarelas por sua eliminação no Q2 no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, como, após a sessão, lamentou “toda as m*****” com que vem lidando ao longo da temporada de 2026.

O francês tem sido atormentado pela inconsistência no funcionamento de várias peças do carro, um problema reconhecido pela equipe americana, em 10 das 15 etapas até agora, segundo ele.

Isso não aconteceu neste fim de semana em Baku, mas ele foi prejudicado por bandeiras amarelas no Q2 quando Arvid Lindblad saiu da pista duas vezes. Esta poderia ter sido sua primeira aparição no Q3 nesta temporada. Em vez disso, ele acabou em 14º, a 0,241s de seu companheiro de equipe e a 0,333s do tempo de corte.

“Inacreditável”, disse Ocon. “Estávamos em uma volta para ir ao Q3, o carro estava funcionando bem. Sabe, não temos muitas chances como esta quando o carro está bom – ele não tem funcionado durante toda a temporada. Melhoramos as coisas, mas hoje tínhamos um carro de Q3".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Explicando o que causou sua eliminação, ele acrescentou: “A bandeira amarela, basicamente. Peguei uma rajada de vento na volta anterior, mas também estava em uma volta para o Q3. E então fiz o mesmo tempo de volta, chegando novamente à curva 15. Não sei quem saiu da pista, mas tive que aliviar na saída para garantir que não receberia nenhuma penalidade. E fiz exatamente o mesmo tempo de volta. Então perdi, o quê, três, quatro décimos com isso?".

“Inacreditável. Sabe, simplesmente não tenho palavras. É um ‘fim de semana de corrida diferente, mesma merda’. Sempre tem alguma coisa acontecendo do meu lado, seja o carro, bandeira amarela, safety cars... qualquer coisa. Mas eu não mereço toda a merda que tenho nas costas no momento. Então, não sei. Talvez eu precise tomar um bom banho", desabafou.

Falando com a franqueza de um homem que sabe estar perdendo seu lugar, com a Haas avaliando vários pilotos para 2027, Ocon não conseguiu ver nenhum lado positivo no ritmo melhorado do VF-26, já que Oliver Bearman ficou em 11º, o melhor resultado de classificação da equipe desde o GP da China.

“Precisamos brigar no top 10 amanhã, porque estamos em 14º”, acrescentou Ocon. “No fim das contas fomos competitivos, mas não conseguimos chegar lá. Nunca. Isso nunca acontece".

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