Esteban Ocon desfrutou de um GP de Mônaco de Fórmula 1 que ele mesmo descreveu como"surpreendente". O francês, que terminou em sétimo lugar na corrida depois de largar em oitavo (beneficiando-se da desistência de Fernando Alonso devido a um problema técnico), estava obviamente muito satisfeito por ter convertido um fim de semana bem administrado pela Haas, mesmo admitindo que o evento havia tomado um rumo estranho.

Falando ao Canal+ após a corrida, ele disse: "Surpreendente é a palavra certa, eu acho. Às vezes, era preciso forçar muito, outras era preciso administrar e outras era preciso ver a degradação [dos pneus]. Era preciso pensar e diminuir a velocidade na frente do box para garantir sua posição, mas foi uma grande batalha com Isack [Hadjar, que terminou em sexto] durante toda a corrida, parabéns a ele por uma grande corrida e um grande fim de semana."

"No que nos diz respeito, acho que fizemos o máximo que podíamos hoje, trouxemos para casa alguns ótimos pontos para a equipe e isso é muito agradável. Acho que foi um fim de semana bem construído, fizemos o que tínhamos de fazer, estou muito feliz", falou.

Questionado sobre seu conhecimento do que estava acontecendo atrás dele, ou seja, as táticas deliberadamente implementadas pela Racing Bulls e pela Williams para desacelerar parte do pelotão e, assim, ganhar tempo suficiente para que os pilotos fizessem as duas paradas obrigatórias nos boxes sem perder posições, Ocon indicou que elas não o beneficiaram de fato, mas fez questão de expressar sua desaprovação em relação a essas estratégias.

"Não me ajudou muito na corrida, não", disse ele à imprensa. "Sim, eu tinha uma diferença atrás de mim com Liam [Lawson], mas Isack diminuiu tanto a velocidade que recuperou 24 segundos no final... Pensei comigo mesmo : 'Ah, sim, 24 segundos de diferença'. Cinco voltas depois, ele estava atrás de nós. Mas não, eu não tinha vantagem suficiente para parar nos boxes."

"Liam conseguiu dar tempo suficiente para Isack, mas Isack estava seis ou sete segundos à frente porque Fernando [Alonso] estava entre nós. Desse ponto de vista, isso não ajudou muito a minha corrida. Era muito difícil saber quem estava implementando uma estratégia e quem não tinha ritmo. Em um determinado momento, Fernando teve um pouco de dificuldade com o ritmo. Conseguimos ultrapassá-lo antes que ele tivesse algum problema, então essa foi a única batalha real que tivemos na pista."

"Não acho que essas coisas devam ser permitidas, infelizmente", disse ele no Canal+. "Isso meio que estraga a corrida e o belo aspecto de Mônaco com essas paradas e assim por diante. É claro que é assim que o jogo é jogado, mas acho que há uma maneira de ver se algumas pessoas exageram às vezes, porque eu me vi atrás de carros que eram três ou quatro segundos mais lentos do que deveriam. Então, sim, isso simplifica a corrida para um dos carros de uma equipe, mas não é uma visão bonita."

Depois, falando à mídia internacional, ele acrescentou: "Sinceramente, acho que essas táticas, essa corrida, com os pilotos dirigindo quatro segundos fora do ritmo, não foi uma visão bonita. É muito artificial, há muitas ordens de equipe. Não é esporte puro do jeito que gostamos. Não estamos no DTM e queremos mantê-lo puro até certo ponto. Portanto, isso deveria ser proibido pela FIA e tenho certeza de que as pessoas vão investigar, porque não se pode simplesmente reduzir a velocidade de todos em três segundos por volta dessa forma. Não é justo, para ser sincero."

Com Emily Selleck e Oleg Karpov

