Tanto o jovem piloto Oliver Bearman, que terminou em 17º, quanto Esteban Ocon, veterano francês que teve que abandonar a corrida, apontaram inconsistências no carro da Haas durante o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, destacando a necessidade de trabalho na escuderia americana para melhorar até a etapa de Mônaco.

Ocon, que abandonou a prova na volta 29, disse, em coletiva de imprensa, que o começo foi bom e que estratégias de paradas sofreram com o desgastes do pneu: “Na largada, ultrapassei o Nico [Hulkenberg] e o Franco [Colapinto], fui bem".

"Depois, recebi uma chamada tardia da equipe para os boxes. Incialmente, foi bom porque fiz boas voltas em relação aos carros adiante, então quando pararam estavam à frente deles, mas sofremos com o desgaste [dos pneus]. Mais uma coisa para analisamos neste fim de semana, foi um daqueles bem complicados. Vamos arrumar tudo e voltar mais fortes”.

No entanto, o piloto francês destacou problemas de consistência no carro da escuderia americana: “O pessoal da fábrica fez um bom trabalho com as atualizações, mas estamos lutando contra alguns problemas de consistência no carro e ao longo dos finais de semana. Se melhoramos, teremos chances de top 10, como foi em Miami“.

Já Bearman, depois de protagonizar polêmica envolvendo decisão da FIA durante treino classificatório, teve um problema incomum na F1 e precisou fazer uma parada extra por isso: uma das rodas não ficou "presa".

“Precisei parar depois de dar uma volta com os pneus médios, porque a roda não estava presa”, disse o jovem britânico. “Entrei nos boxes atrás de [George] Russell, ele ficou na sétima posição, e eu era bem mais rápido do que o Tsunoda".

"Nós estávamos na mesma estratégia e ele pontuou, então estávamos caminhando para um resultado muito bom hoje. Mas, infelizmente, tivemos um problema no pit-stop, o que significou que tive de fazer uma outra parada e esse não é o melhor caminho”.

“Quando você larga em último, não pode realmente fazer nada”, continuou, revelando uma das fraquezas do monoposto da Haas. “É difícil e ultrapassar e acho que uma fraqueza desse carro é quando seguimos outros, então é nisso que temos de trabalhar nos bastidores, mas, no geral, o carro foi muito bom neste fim de semana”.

