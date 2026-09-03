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F1: Ocon é deixado de lado pela Haas e não terá motor novo em Monza

Equipe americana vai para GP da Itália com novo pacote aerodinâmico, mas com apenas um motor Ferrari atualizado, que será entregue a Bearman

Fabien Gaillard
Publicado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon revelou que não contará com o novo motor da Ferrari para o GP da Itália de Fórmula 1, já que a única unidade atualizada via ADUO que a Haas possui será destinada ao seu companheiro de equipe, Oliver Bearman.

O editor recomenda:

A equipe americana chega ao Autódromo de Monza com um pacote aerodinâmico totalmente novo, conforme anunciado pelo chefe de equipe Ayao Komatsu antes da corrida. Essas atualizações aerodinâmicas serão instaladas nos dois carros.

No entanto, no que diz respeito ao motor, a Ferrari fornecerá apenas uma unidade de potência atualizada para o time cliente, após a segunda avaliação do ADUO em Monza. Ocon, portanto, terá que esperar até poder usá-la. 

“Não vou ter o pacote atualizado completo”, explicou o francês. “Tenho o [novo] carro em termos aerodinâmicos. Não terei o [motor] ADUO2. Vamos usar este aqui [motor antigo] porque só temos um. Esse é o motivo. Então, vou correr com o motor antigo. Isso vai representar uma perda considerável. Mas o carro atualizado, eu vou ter. Então, vamos ver o que conseguimos".

Apesar dos regulamentos exigirem que os fabricantes de motores forneçam aos clientes unidades de potência com as mesmas especificações, o Motorsport.com apurou que a FIA não vê problema nessa situação, já que a regra é considerada cumprida se pelo menos um desses motores for disponibilizado.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Um pacote aerodinâmico muito aguardado

Além disso, Ocon está ansioso para assumir o VF-26 atualizado na pista nesta sexta-feira: “Estou animado para pilotar esse novo carro. Obviamente, temos o novo pacote aerodinâmico. Eu o pilotei no simulador na terça-feira, e a sensação foi melhor lá. É claro que precisamos traduzir isso para a pista, você sabe. Nem sempre é garantido que ele tenha esse desempenho na pista".

“Todo mundo na equipe está animado e ansioso para ver do que esse carro é capaz. Obviamente, não é o circuito mais técnico para ele. Então, não vamos ver todo o ganho. Vamos ver isso melhor em Madri. Mas ainda assim será interessante ver como o carro se comporta nas curvas de Lesmos e na Parabolica em comparação com antes. Portanto, é um pacote bastante significativo e estou ansioso para pilotá-lo".

A Haas vem caindo lentamente na classificação nos últimos meses, com a equipe ficando para trás na corrida pelo desenvolvimento, a ponto de não conseguir marcar nenhum ponto desde o GP de Mônaco.

“Começamos bem o ano em termos de ritmo”, disse Ocon. “E os outros se desenvolveram um pouco mais rápido do que nós. Estávamos esperando por esse pacote. Então, espero que ele traga o que esperamos. Espero que isso nos aproxime das 10 primeiras posições. E então, com sorte, poderemos disputar novamente com os Racing Bull e os Alpines".

Em nível pessoal, o francês sente que vem de dois fins de semana muito bons que acabaram sendo frustrantes devido à falta de ritmo do carro.

“Sinto que maximizamos o potencial do carro”, acrescentou. “Foi uma pena pensar que aquilo era o melhor que poderíamos ter feito e não ter recebido muita recompensa. Então, espero que agora, se fizermos isso, tenhamos algo diferente como recompensa".

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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