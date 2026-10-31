F1: Ocon está fora do GP do México; Hirakawa é seu substituto
Haas informou apenas a troca de pilotos, sem justificativa
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A Haas anunciou, na manhã de sábado (31), que Esteban Ocon não irá correr no GP do México de Fórmula 1. O substituto do piloto francês na etapa da Cidade do México será o reserva Ryo Hirakawa, vencedor das 24 Horas de Le Mans de 2022 e bicampeão do WEC (2022 e 2023).
Hirakawa, que disputou a vaga de 2027 na escuderia americana com o brasileiro Rafael Câmara, participou do primeiro treino livre no Autódromo Hermanos Rodríguez, ficando com o 15º melhor tempo da sessão (1min19s982).
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team garage
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Agora, o piloto japonês, que tem carreira ligada à gigante automotiva Toyota, irá participar de todo o restante do final de semana no México como companheiro de equipe de Oliver Bearman, incluindo o terceiro treino livre, a classificação e a corrida de domingo - a estreia de Hirakawa em um GP de F1.
A Haas não ofereceu justificativas para a ausência de Ocon no restante do GP do México e afirmou que não irá dar mais declarações sobre o tema, mas garantiu que não envolve questões de saúde, como aconteceu com Sergio Pérez, Kimi Antonelli e Valtteri Bottas.
O mexicano se ausentou da sessão com os fãs, enquanto o atual líder do campeonato e o piloto da Cadillac não estiveram presentes no dia de mídia.
Veja a declaração da Haas na íntegra
"O piloto de reserva da TGR Haas F1 Team, Ryo Hirakawa, substituirá Esteban Ocon no restante do fim de semana do GP da Cidade do México, de sábado, 31 de outubro, a domingo, 1 de novembro".
"Hirakawa (32 anos), bicampeão do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (2022, 2023) e vencedor das 24 Horas de Le Mans (2022) com a Toyota GAZOO Racing, participou na primeira sessão de treinos livres no Autódromo Hermanos Rodríguez na sexta-feira, 30 de outubro – a sua terceira participação em treinos livres da época ao volante do VF-26, terminando em 15º lugar na geral.
"O piloto japonês fará dupla com o seu colega de equipa Ollie Bearman nos últimos treinos livres e na classificação de sábado, bem como no GP de domingo, com 71 voltas – marcando a estreia de Hirakawa em corridas de F1.
"Não serão feitos mais comentários no momento".
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