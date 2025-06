Quando se trata do melhor novato de 2025 na Fórmula 1, muitos provavelmente pensarão em Andrea Kimi Antonelli ou Isack Hadjar. Para Esteban Ocon, no entanto, há outro que se destaca e que ele pôde observar de perto: o próprio companheiro de equipe, Oliver Bearman.

O britânico passou por momentos muito mais difíceis na Haas do que a maioria dos colegas novatos e, ainda assim, causou uma boa impressão em Ocon: "Ele é ótimo", diz o francês, elogiando Bearman na primeira fase da temporada. "Foi fantástico, a equipe e o trabalho em conjunto foram ótimos."

Ocon enfatiza que o companheiro de equipe é super-rápido, muito talentoso e profissional, além de trabalhar com muitos detalhes, especialmente ao ajustar o carro, o que chamou atenção imediatamente. "Tecnicamente, é melhor do que todos os estreantes que vi no passado. Ele está muito mais bem preparado do que eu estava quando entrei na F1 ou do que qualquer um de nossa geração".

Enquanto Ocon foi para a Manor em 2016 após a pausa do meio do ano, Bearman teve apoio da Academia Ferrari, além de completar três GPs como reserva no ano passado - um para a Ferrari em Jeddah e dois para a Haas, em Baku e São Paulo.

Esse desempenho permitiu que o britânico se tornasse titular, enquanto a Haas reorganizou completamente a formação de pilotos com ele e Ocon. "Acho que trabalhamos bem juntos, aprendemos uns com os outros. Tem sido bom trabalharmos juntos e há uma boa atmosfera nesta equipe", completou o francês. "Especialmente a maneira como nos comunicamos em reuniões e outras situações, é muito boa, estou feliz com a maneira como trabalhamos juntos".

O chefe da equipe, Ayao Komatsu, também notou isso de forma positiva: "Para ser sincero, tem sido ótimo. É exatamente o que eu esperava, mas é muito bom ver isso na realidade", disse o japonês.

"Trabalhamos com total transparência. Ambos sabem que o objetivo é trabalhar como uma equipe", diz ele. "O fato dos estilos de pilotagem serem ligeiramente diferentes e dos comentários serem ligeiramente diferentes também ajuda a equipe."

Os dois pilotos continuarão a trabalhar juntos no próximo ano, pois têm contrato com a Haas para 2026. E Ocon pode imaginar muitos outros anos para Bearman: "Sinceramente, acho que ele tem um futuro brilhante na F1, isso é certo".

