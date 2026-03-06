Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1 - Ocon: “Minha cabeça vai explodir” com todas as novas informações que 2026 exige

Piloto da Haas ainda continua impressionado com a quantidade de coisas que precisa absorver com o novo monoposto

Téha Courbon
Publicado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Apesar de nove dias completos de testes de pré-temporada e do terceiro maior número de quilômetros percorridos por qualquer piloto durante a pré-temporada, Esteban Ocon, da Haas, continua surpreso com a enorme quantidade de informações que ele precisa assimilar com os carros de 2026 da Fórmula 1.

Leia também:

Esta sexta-feira (06) marcou o primeiro dia de treinos para um fim de semana de GP na temporada 2026. Com as inúmeras mudanças introduzidas pelos novos regulamentos, particularmente na forma como esses carros são pilotados, a abordagem aos treinos livres é diferente das temporadas anteriores.

No entanto, como esta é a primeira corrida sob as novas regras, muitos aspectos permanecem obscuros para as equipes. Quando questionado sobre sua primeira sexta-feira da temporada, que no papel parecia ter corrido bem com um 10º e um 11º lugar nas duas sessões de treinos, Ocon admitiu que, apesar dos nove dias de testes em Barcelona e no Bahrein , ainda há uma longa lista de coisas a aprender.

“Há muita coisa acontecendo”, disse o francês com um sorriso. “Há muitos detalhes e complicações. Para ser honesto, minha cabeça está prestes a explodir com tanta informação. É muita coisa para assimilar, mas é isso que temos que fazer como pilotos".

"Tem sido interessante ir a uma pista diferente para ver como o carro se comporta. Em termos de equilíbrio, tem sido um pouco inconsistente aqui e ali, com alguns pequenos detalhes que precisam ser melhorados novamente".

Esteban Ocon (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Um dos principais desafios no início desta temporada será como as equipes e os pilotos vão lidar com o novo sistema de gerenciamento de energia. O uso da energia terá um papel crucial tanto na corrida quanto na qualificação, e será decisivo na busca por desempenho e resultados no domingo.

No entanto, apesar da crescente importância de certos aspectos, Ocon lembrou que as equipes e os pilotos não podem perder de vista os fundamentos da preparação para o fim de semana. 

“Felizmente, nosso carro parece estar bem em termos de equilíbrio”, explicou o piloto da Haas. “Há pequenos detalhes a serem corrigidos, mas não estamos muito longe. Se fosse o carro do ano passado, teria sido muito diferente e muito mais difícil".

“Portanto, temos um pouco mais de margem para trabalhar ou nos concentrarmos em uma coisa, o que é muito bom. Mas ainda não podemos esquecer o resto, você sabe. Sentir-se confortável no carro, obter o máximo de aderência com os pneus. Portanto, precisamos nos concentrar realmente no básico".

Embora ansioso por destacar os pontos positivos do primeiro dia de testes na Austrália, Ocon admitiu que a sua equipa ainda tinha margem para melhorar noutras áreas importantes. 

“Mas em termos de fornecimento de energia, é aí que precisamos otimizar muito mais, obviamente”, acrescentou. “Há muito a ganhar nesse aspecto e não é fácil pilotar no momento. Então, tudo isso estará em jogo, se conseguirmos maximizar com os engenheiros e também com a pilotagem. Veremos como será amanhã".

Ocon modera otimismo em relação à Haas 

Na mesma época do ano passado, a Haas descobriu, com consternação, os problemas do VF-25, que o deixaram muito atrás dos seus rivais. A tempestade já passou há muito tempo e o início desta temporada parece muito mais promissor, mas Ocon ainda prefere moderar as expectativas.

“Mas ainda é sexta-feira”, destacou. “É o primeiro dia. As condições estão ótimas, céu azul, ontem teve um pouco de vento, mas não muito. Vamos esperar para ver. Vamos fazer mais algumas corridas no ano e ver. Vamos primeiro para amanhã e ver como vai ser".

