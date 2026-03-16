Esteban Ocon e Franco Colapinto se envolveram em uma batida durante o GP da China de Fórmula 1 que resultou em uma punição de 10 segundos para o piloto da Haas. O francês assumiu a culpa pelo incidente, enquanto a empresa que gerencia a carreira do argentino pediu aos fãs que não enviassem ameaças a Ocon.

A disputa pela última posição que dá direito a pontos em Xangai tornou-se acirrada quando Ocon tentou uma ultrapassagem bastante ousada pelo lado de dentro do Alpine de Colapinto na Curva 2, na volta 32 da corrida. Ao entrar na curva pela linha de corrida, o argentino tocou na asa dianteira do Haas e ambos rodaram.

Colapinto se recuperou e, mais tarde, ultrapassou o carro da Racing Bulls de Arvid Lindblad para assumir a 11ª posição. Depois disso, o argentino se beneficiou do abandono de Max Verstappen para terminar em 10º e conquistar o ponto. Ocon recebeu uma penalidade de 10 segundos dos comissários por causar a colisão e terminou em 14º após fazer um segundo pit stop para cumprir a penalidade.

“Mereço a penalidade”, disse Ocon na área de imprensa após a corrida, já tendo se aproximado de Colapinto para se desculpar antes de darem a rodada de entrevistas à mídia.

“Estava disputando com o Franco durante toda a corrida, então a culpa daquele último incidente é claramente minha. Fui um pouco otimista demais e a diferença não era realmente grande".

“Havia um ponto a ser conquistado, o que, para mim e para ele, deveria ter sido muito mais hoje. Fico feliz que ele ainda tenha marcado um ponto, porque fez uma boa corrida".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Colapinto e Ocon estavam em 12º e 13º no grid e largaram com pneus de composto duro da Pirelli, o que exigiu que eles prolongassem seus primeiros stints para que a estratégia funcionasse. Ambos os pilotos fizeram excelentes largadas, auxiliados pela ausência dos dois carros da McLaren da terceira fila do grid.

Colapinto ficou em sexto nas primeiras voltas. A entrada do safety car após o Aston Martin de Lance Stroll parar na curva 2 na nona volta deu a Colapinto e Ocon o benefício imediato de ganhar posições na pista, mas, por sua vez, proporcionou aos seus rivais imediatos uma parada nos boxes “fácil” em termos de tempo perdido.

Mais tarde, ambos os pilotos tiveram que fazer suas paradas nos boxes sob bandeira verde. Ocon parou duas voltas antes de Colapinto e viu o Alpine saindo do pit lane à sua frente ao passar pela linha de largada.“Hoje era pegar ele ou nada”, disse Ocon. “Foi arriscar tudo, mas não deveria ter acabado assim".

“Não vi o replay, ele simplesmente me bateu na traseira direita e danificou meu carro”, disse Colapinto. “É o que é, ele se desculpou e está tudo bem, mas é claro que é muito chato ter perdido alguns pontos por causa disso".

Franco Colapinto, Alpine Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A empresa responsável pela carreira de Colapinto, a Bullet Sports Management, dirigida pelo ex-piloto de carros de turismo Jamie Campbell-Walter, divulgou um comunicado em uma tentativa preventiva de coibir ataques nas redes sociais.

“Anúncio de utilidade pública: por favor, não enviem mensagens de ódio ou ameaças de morte a Esteban [Ocon], sua família ou à equipe Haas”, dizia o comunicado.

“Isso não vai mudar o incidente e apenas reflete negativamente na torcida do Franco. Obrigado por manterem um apoio positivo e respeitoso”.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!