F1 - Ocon relembra drama na Mercedes: “Entrei no carro e chorei”

Em julho de 2018, Esteban Ocon vivia um momento de grande sucesso. Em sua segunda temporada completa na Fórmula 1, o piloto apadrinhado pela Mercedes estava à frente de seu experiente companheiro de equipe na Force India, Sergio Pérez, na classificação do campeonato e o havia derrotado sete vezes seguidas na classificação para o grid, mas isso não o impediu de acabar como piloto reserva.

"Foi difícil", disse Ocon em entrevista ao Motorsport.com, quando questionado sobre seu desenvolvimento como piloto naquele ano.

"Na verdade, eu deveria pilotar pela Renault, mas outra equipe também estava na disputa na época. E sim, a combinação das duas, eu diria, criou uma grande confusão para o meu ano na F1."

O desempenho de Ocon na época levou a Mercedes a considerá-lo um potencial substituto para Valtteri Bottas ao lado de Lewis Hamilton em 2019. Renault e McLaren demonstravam interesse no piloto de 21 anos, então o chefe da Mercedes, Toto Wolff, estendeu o contrato de Bottas, o que foi oficialmente anunciado em 20 de julho de 2018.

Entretanto, antes do GP da Alemanha (20 a 22 de julho), Ocon foi ao Centro Tecnológico da McLaren para um teste de assento, caso fosse convocado para substituir Stoffel Vandoorne no meio da temporada de 2018, antes de uma mudança em definitivo para a equipe.

A Renault venceu a disputa para contratar o francês. Relatos indicam que houve um aperto de mãos, mas o contrato nunca foi assinado. Quando se tornou público que Daniel Ricciardo queria deixar a Red Bull, o chefe da Renault, Cyril Abiteboul, não perdeu tempo e garantiu a contratação do australiano.

Tanto a saída de Ricciardo da Red Bull quanto seu acordo com a Renault foram anunciados em 3 de agosto.

Entretanto, a McLaren foi informada de que Ocon não estaria disponível. A equipe de Woking, portanto, iniciou negociações avançadas com Carlos Sainz, que formaria a dupla de pilotos para 2019 ao lado do estreante Lando Norris, enquanto a Red Bull escolheu Pierre Gasly para ocupar a vaga ao lado de Max Verstappen.

Assim, Ocon acabou passando a temporada como piloto reserva da Mercedes.

"Aquele foi um ano difícil", continuou o atual piloto da Haas. "Obviamente, eu não estava feliz com a minha situação. Eu estava desenvolvendo um carro à noite e fazendo o trabalho de dois pilotos reservas, fiz tudo sozinho — mais tarde, eles passaram a ter dois ou três pilotos fazendo o trabalho que eu fazia; esse é o tamanho do comprometimento que assumi."

"Basicamente, quando cheguei à pista, este carro estava ganhando corridas, mas eu não estava no cockpit", disse o francês. "Então foi difícil, especialmente quando perguntei ao Shov (o engenheiro-chefe de corrida da Mercedes, Andrew Shovlin): 'Quando vou testar?', acho que em Melbourne, porque eu deveria ter muitos testes pela frente."

"E ele disse: 'Ah, você fará o teste em julho' ou algo parecido. Então, foram três ou quatro meses, de março a julho; eu deveria fazer o teste em Le Castellet."

"Lembro-me de entrar no meu carro alugado e chorar. Eu precisava desesperadamente de treinos para o ano seguinte. Meu plano era claro: correr o máximo possível, em qualquer carro, e absorver o máximo de conhecimento técnico possível da equipe vencedora para o dia em que eu retornasse ao cockpit. Mas a espera foi difícil e parecia interminável."

Enquanto Lewis Hamilton e a Mercedes dominavam o Mundial, Wolff novamente preferiu Bottas em 2020. O francês acabou sendo contratado pela Renault, desta vez ao lado de Daniel Ricciardo — uma mudança que lhe renderia sua primeira e, até hoje, única vitória, no ano seguinte, na Hungria.

Mas a ascensão de George Russell significou que ele nunca mais teria a chance de pilotar pela equipe.

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