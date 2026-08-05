Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Projeto Semorin Sports é destaque da última semana no automobilismo brasileiro

NASCAR Brasil
Cuiabá
Projeto Semorin Sports é destaque da última semana no automobilismo brasileiro

Stock Car: Kohl volta a correr em casa e com ânimos em alta

Stock Car
Stock Car: Kohl volta a correr em casa e com ânimos em alta

Stock Car: Hankook estreia em Santa Cruz do Sul de olho nas baixas temperaturas

Stock Car
Stock Car: Hankook estreia em Santa Cruz do Sul de olho nas baixas temperaturas

Stock Car: Mitsubishi reencontra Santa Cruz do Sul na liderança do campeonato

Stock Car
Stock Car: Mitsubishi reencontra Santa Cruz do Sul na liderança do campeonato

Fórmula E muda calendário de 2027 para evitar choque com WEC

Fórmula E
Fórmula E muda calendário de 2027 para evitar choque com WEC

Entenda como conflito no Oriente Médio afeta calendários das principais categorias do esporte a motor mundial

Fórmula 1
Entenda como conflito no Oriente Médio afeta calendários das principais categorias do esporte a motor mundial

F1: Mercedes prega cautela com plano de atualizações do carro em 2026

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Mercedes prega cautela com plano de atualizações do carro em 2026

"Líder de uma nova geração": Lito Cavalcanti exalta adaptação de Bortoleto na Audi e destaca trunfo dos simuladores

Fórmula 1
"Líder de uma nova geração": Lito Cavalcanti exalta adaptação de Bortoleto na Audi e destaca trunfo dos simuladores
Entrevista
Fórmula 1

F1 - Ocon relembra drama na Mercedes: “Entrei no carro e chorei”

Francês rememora um dos piores momentos da carreira, quando percebeu que quase não teria tempo de pilotagem como piloto reserva da Mercedes

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Esteban Ocon: Ich stieg in den Mietwagen und weinte

Em julho de 2018, Esteban Ocon vivia um momento de grande sucesso. Em sua segunda temporada completa na Fórmula 1, o piloto apadrinhado pela Mercedes estava à frente de seu experiente companheiro de equipe na Force India, Sergio Pérez, na classificação do campeonato e o havia derrotado sete vezes seguidas na classificação para o grid, mas isso não o impediu de acabar como piloto reserva.

Leia também:

"Foi difícil", disse Ocon em entrevista ao Motorsport.com, quando questionado sobre seu desenvolvimento como piloto naquele ano.

"Na verdade, eu deveria pilotar pela Renault, mas outra equipe também estava na disputa na época. E sim, a combinação das duas, eu diria, criou uma grande confusão para o meu ano na F1."

O desempenho de Ocon na época levou a Mercedes a considerá-lo um potencial substituto para Valtteri Bottas ao lado de Lewis Hamilton em 2019. Renault e McLaren demonstravam interesse no piloto de 21 anos, então o chefe da Mercedes, Toto Wolff, estendeu o contrato de Bottas, o que foi oficialmente anunciado em 20 de julho de 2018.

Entretanto, antes do GP da Alemanha (20 a 22 de julho), Ocon foi ao Centro Tecnológico da McLaren para um teste de assento, caso fosse convocado para substituir Stoffel Vandoorne no meio da temporada de 2018, antes de uma mudança em definitivo para a equipe.

A Renault venceu a disputa para contratar o francês. Relatos indicam que houve um aperto de mãos, mas o contrato nunca foi assinado. Quando se tornou público que Daniel Ricciardo queria deixar a Red Bull, o chefe da Renault, Cyril Abiteboul, não perdeu tempo e garantiu a contratação do australiano.

Tanto a saída de Ricciardo da Red Bull quanto seu acordo com a Renault foram anunciados em 3 de agosto.

Entretanto, a McLaren foi informada de que Ocon não estaria disponível. A equipe de Woking, portanto, iniciou negociações avançadas com Carlos Sainz, que formaria a dupla de pilotos para 2019 ao lado do estreante Lando Norris, enquanto a Red Bull escolheu Pierre Gasly para ocupar a vaga ao lado de Max Verstappen.

Assim, Ocon acabou passando a temporada como piloto reserva da Mercedes.

"Aquele foi um ano difícil", continuou o atual piloto da Haas. "Obviamente, eu não estava feliz com a minha situação. Eu estava desenvolvendo um carro à noite e fazendo o trabalho de dois pilotos reservas, fiz tudo sozinho — mais tarde, eles passaram a ter dois ou três pilotos fazendo o trabalho que eu fazia; esse é o tamanho do comprometimento que assumi."

"Basicamente, quando cheguei à pista, este carro estava ganhando corridas, mas eu não estava no cockpit", disse o francês. "Então foi difícil, especialmente quando perguntei ao Shov (o engenheiro-chefe de corrida da Mercedes, Andrew Shovlin): 'Quando vou testar?', acho que em Melbourne, porque eu deveria ter muitos testes pela frente."

"E ele disse: 'Ah, você fará o teste em julho' ou algo parecido. Então, foram três ou quatro meses, de março a julho; eu deveria fazer o teste em Le Castellet."

"Lembro-me de entrar no meu carro alugado e chorar. Eu precisava desesperadamente de treinos para o ano seguinte. Meu plano era claro: correr o máximo possível, em qualquer carro, e absorver o máximo de conhecimento técnico possível da equipe vencedora para o dia em que eu retornasse ao cockpit. Mas a espera foi difícil e parecia interminável."

Enquanto Lewis Hamilton e a Mercedes dominavam o Mundial, Wolff novamente preferiu Bottas em 2020. O francês acabou sendo contratado pela Renault, desta vez ao lado de Daniel Ricciardo — uma mudança que lhe renderia sua primeira e, até hoje, única vitória, no ano seguinte, na Hungria.

Mas a ascensão de George Russell significou que ele nunca mais teria a chance de pilotar pela equipe.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Honda admite que só percebeu a dimensão dos seus problemas na F1 2026 em janeiro
Próximo artigo F1: Valentino Rossi declara torcida por Antonelli, mas exalta outros dois pilotos da categoria
Mais de
Benjamin Vinel

Confira o 'placar' do duelo entre companheiros de equipe em classificações até as férias da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
Confira o 'placar' do duelo entre companheiros de equipe em classificações até as férias da F1

ANÁLISE: Ferrari viveu "duas fases" na F1 2026 até aqui

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE: Ferrari viveu "duas fases" na F1 2026 até aqui

F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2
Mais de
Esteban Ocon

F1: Falha no sistema de bandeira azul vira “pesadelo” no GP da Hungria; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Falha no sistema de bandeira azul vira “pesadelo” no GP da Hungria; entenda

Com sombra de Rafa Câmara, Ocon é sincero sobre futuro na F1 em meio a 2026 difícil

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
Com sombra de Rafa Câmara, Ocon é sincero sobre futuro na F1 em meio a 2026 difícil

F1 - Ocon rebate rumores de possível saída da Haas: "Um completo absurdo, uma grande bobagem"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Canadá
F1 - Ocon rebate rumores de possível saída da Haas: "Um completo absurdo, uma grande bobagem"
Mais de
Mercedes

F1: Mercedes prega cautela com plano de atualizações do carro em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Mercedes prega cautela com plano de atualizações do carro em 2026

F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

F1: Steiner aponta Audi como destino provável para Russell em 2028

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Steiner aponta Audi como destino provável para Russell em 2028

Últimas notícias

Projeto Semorin Sports é destaque da última semana no automobilismo brasileiro

NASCAR Brasil
Cuiabá
Projeto Semorin Sports é destaque da última semana no automobilismo brasileiro

Stock Car: Kohl volta a correr em casa e com ânimos em alta

Stock Car
Stock Car: Kohl volta a correr em casa e com ânimos em alta

Stock Car: Hankook estreia em Santa Cruz do Sul de olho nas baixas temperaturas

Stock Car
Stock Car: Hankook estreia em Santa Cruz do Sul de olho nas baixas temperaturas

Stock Car: Mitsubishi reencontra Santa Cruz do Sul na liderança do campeonato

Stock Car
Stock Car: Mitsubishi reencontra Santa Cruz do Sul na liderança do campeonato