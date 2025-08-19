F1: Ocon revela invasão de propriedade por jornalista

A explosão da popularidade da Fórmula 1 nos últimos anos não foi apenas positiva, mas também tem seu lado negativo, como mostrou a recente experiência de Esteban Ocon. Em uma entrevista ao portal GPblog, o piloto francês da Haas falou sobre um incidente preocupante em que um jornalista ultrapassou os limites profissionais e perturbou a vida privada da família do piloto.

Durante o incidente, que Ocon relembrou em detalhes, um repórter espiou a borda do jardim de seu primo e tirou fotos, como se a invasão da privacidade do piloto fosse essencial para desvendar a história. "Alguém foi à casa do meu primo e tirou fotos do fundo do jardim, basicamente para criar uma história", revelou indignado, que acredita que isso ultrapassa os limites do jornalismo profissional.

O absurdo da situação foi ainda mais ressaltado pelo fato de que o jornalista em questão estava completamente alheio à impropriedade de seu comportamento. "Lembro-me de quando o cara me mostrou as fotos e nem percebeu que isso poderia ser um problema", disse o piloto francês, que ficou chocado ao descobrir que o repórter havia claramente ido longe demais.

O status de elite dos pilotos de F1 está agora, muitas vezes, no mesmo nível de estrelas pop ou atores, gerando maior interesse da mídia não apenas em suas performances na pista, mas também em suas vidas particulares. Mas Ocon se orgulhava de enfatizar que conseguiu manter seu estilo de vida e seus relacionamentos, apesar de sua crescente popularidade.

"Ainda convivo com as mesmas pessoas que convivia há sete, oito ou nove anos. Estou com meus amigos de antes da F1, sou muito próximo da minha família e posso fazer as mesmas coisas que costumava fazer", admitiu o piloto, que ficou feliz em observar que a fama não mudou sua personalidade e seus valores.

Apesar do incidente desagradável, Ocon enfatizou que a grande maioria dos fãs respeita a privacidade dos pilotos e não ultrapassa os limites. "Sempre foi uma situação tranquila. A maioria dos nossos fãs são pessoas que se preocupam conosco e não são muito intrusivas. Haverá uma foto aqui, outra ali, mas depois do jantar, esse tipo de coisa. Conheci pessoas muito legais que são apaixonadas pelo esporte", acrescentou.

Por fim, o piloto da Haas também elogiou a explosão de popularidade da Fórmula 1 nos últimos anos. "É completamente diferente de quando eu comecei em 2016 ou 2017. A diferença é inacreditável. A categoria explodiu de uma maneira boa e isso é uma coisa ótima", concluiu o piloto francês.

