Esteban Ocon revelou que seu companheiro de equipe na Alpine, Pierre Gasly, pediu desculpas a ele após a colisão que colocou os dois pilotos fora da corrida e os privou de grandes pontos no final do GP da Austrália da Fórmula 1.

Gasly em quinto e Ocon em décimo: a Alpine pretendia assinar um bom resultado a seis voltas do fim do GP em Melbourne, mas tudo mudou quando a bandeira vermelha foi acionada após o acidente de Kevin Magnussen.

A relargada foi particularmente caótica e os carros dos pilotos da equipe francesa colidiram quando Gasly saiu da pista na primeira curva e tocou em Ocon na volta para a pista. Ambos tiveram que abandonar.

“Estava um pouco quente ali, esse recomeço no final, nas últimas três voltas”, comentou Ocon.

"Era muito carro para todo lado, carros que saíam - inclusive o Pierre, na frente. Bom, depois que ele volta para a pista, ele me aperta um pouco por fora e eu não tinha mais espaço e de repente nos tocamos, mas está tudo bem, Pierre veio, conversamos e ele se desculpou."

"O reinício foi obviamente muito caótico, francamente eu poderia ter colidido com qualquer carro. Alguns voltaram. Na pista, Pierre foi um deles. Mas não há ressentimentos. Ele veio se desculpar, e como eu disse, poderia ter sido qualquer um."

Ocon se recusa em qualquer caso a culpar Gasly abertamente: "A situação não é fácil quando você está com os pneus frios ou mais frios do que o normal. Quando você está na grama e volta para a pista. Nesta curva, você sempre perde a traseira. Mas não posso comentar por ele."

Gasly também comentou o incidente: "Por enquanto está difícil de digerir. Não tenho mais nada a dizer."

