A Haas anunciou na manhã deste sábado (31) que Esteban Ocon não participaria do GP do México de Fórmula 1, sendo substituído pelo japonês Ryo Hirakawa. O time norte-americano não deu detalhes sobre a decisão e agora, logo após a classificação, o piloto francês se manifestou pela primeira vez.

Por meio de um story no Instagram, Ocon cita uma "divergência de pontos de vista" na noite de sexta-feira e "rejeita categoricamente quaisquer notícias ou alegações que sugiram que algum tipo de violência física tenha sido utilizado para resolver divergências de qualquer natureza".

Segundo o canal Sportv, Ocon deixou o México após o desentendimento com a equipe. E, após o anúncio da dispensa, uma onda de especulações surgiu na imprensa francesa sobre a natureza exata do desentendimento entre Ocon e Komatsu, levantando rumores de uma possível agressão física entre os dois.

Confira a declaração na íntegra:

"Após a recente decisão da equipe Haas F1 de confirmar que não participarei do Grande Prêmio da Cidade do México deste fim de semana, gostaria de me pronunciar oficialmente sobre algumas notícias e especulações da imprensa em torno da situação.

Ontem à noite, uma divergência de pontos de vista levou a uma discussão entre as partes envolvidas. Embora reconheça que isso aconteceu, rejeito categoricamente quaisquer notícias ou alegações que sugiram que algum tipo de violência física tenha sido utilizado para resolver divergências de qualquer natureza.

Condeno veementemente a violência em todas as suas formas e acredito firmemente que desentendimentos devem sempre ser resolvidos com profissionalismo, respeito e compreensão mútua.

Peço gentilmente que sejam evitadas especulações enquanto a situação estiver sendo tratada.

Novas atualizações serão comunicadas oportunamente."

Neste momento, ainda não está confirmado se Ocon voltará a pilotar no próximo fim de semana, durante o GP de São Paulo, ou se sequer terminará a temporada pela equipe norte-americana.

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