F1 - Ocon: “Sou um dos melhores e não tenho medo de dizer isso”

Esteban Ocon sempre demonstrou convicção no próprio talento, e o oitavo lugar no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 serviu como uma verdadeira lavada de alma para o francês, que segue com a permanência no grid de 2027 ameaçada.

A chegada em Baku marcou o melhor resultado do francês na temporada 2026, marcada pela forte variação de rendimento do carro da Haas — problema que afetou o piloto de forma mais acentuada do que seu companheiro, Oliver Bearman.

Ocon está ciente de que provavelmente perderá sua vaga em 2027 e ficou muito frustrado por ter sido prejudicado por uma bandeira amarela na classificação em Baku, daí sua reação eufórica após a corrida.

“Estou superfeliz com o resultado”, disse ele depois de ser superado por Arvid Lindblad na sétima posição por apenas 30 milésimos. “Quando o carro está funcionando bem, é isso que merecemos".

“Tivemos um carro forte desde o início do fim de semana, tomamos todas as decisões certas no pit stop e durante o safety car. Fiz a mesma ultrapassagem que fiz em Zandvoort, logo antes da linha de chegada, então isso também foi muito bom. E, mais uma vez, ganhei duas posições ali na curva 2".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

“Então, sim, foi uma corrida muito, muito boa, estou muito feliz com o resultado. Acho que isso traz uma energia boa e positiva para todos seguirmos em frente nessa rodada tripla".

“Vamos para uma pista muito difícil, com muitas curvas de alta velocidade”, disse ele sobre o próximo circuito de Sepang. “E mostramos que temos um carro bastante competitivo. Devem ser duas corridas emocionantes para nós, estou ansioso por elas".

Questionado pelo Motorsport.com se isso parecia uma redenção no momento difícil pelo qual ele estava passando, Ocon respondeu: “Posso dizer que mereço isso – mas não todo o resto dessa merda".

O francês acrescentou: "Já corri com todo mundo que está aí. E sempre estive no mesmo nível. Ganhei em todos os campeonatos em que corri".

"Venci corridas na Fórmula Renault, ganhei campeonatos de kart, venci a Fórmula 3 [Europeia], venci a GP3, corri entre os 10 primeiros no DTM por meia temporada e venci na F1. Eu consigo, sabe? Sou um dos melhores e não tenho medo de dizer isso", concluiu.

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