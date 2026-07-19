F1: Oitavo em Spa, Bortoleto comemora fim de semana "inacreditável" na Bélgica, à frente das Racing Bulls

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Brasileiro da Audi garantiu mais quatro pontos no campeonato

Olivia Nogueira
Editado:

Gabriel Bortoleto deixa o fim de semana do GP da Bélgica de Fórmula 1 "muito feliz". O brasileiro da Audi terminou a prova deste domingo (19) na oitava colocação, mesma posição da qual largou após ir ao Q3 mais uma vez no sábado. Segundo o piloto, o resultado foi ainda melhor do que o esperado para a etapa. 

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"Foi um final de semana inacreditável. Não tinha como querer mais que isso com o carro que a gente tem. A gente não esperava ficar na frente das Racing Bulls, eu acho que a gente não tinha ritmo, sendo bem sincero", confessou ao sportv após a corrida. 

Bortoleto tem colocado as Racing Bullls como principais rivais já há algumas semanas e, neste domingo, conseguiu terminar a frente tanto de Liam Lawson quanto de Arvid Lindblad. De acordo com o brasileiro, o que possibilitou isso foi a estratégia de equipe ao administrar os stints ao longo da corrida. 

"Conseguimos apostar numa estratégia de estender o primeiro stint e sair talvez com um pouco mais de vantagem de pneu. Sai na frente deles e eles tentaram recuperar, o Lindblad por exemplo, mas eu consegui me manter na frente", explicou. "Estou muito feliz, porque era um final de semana que era claro que a gente ia estar um passinho atrás deles". 

O brasileiro então analisou o trabalho da equipe até aqui, destacando a surpresa não só da própria Audi, mas também do paddock com os resultados do time alemão, que faz sua primeira temporada de F1 como equipe de fábrica. Para ele, o desempenho de agora é o indício de um futuro de sucesso.

"A gente passou por muita coisa, por momentos muito bons e muito ruins também. Mas eu acho que é mais do que qualquer um do paddock esperava de uma equipe novata, com um motor feito totalmente por nós, no primeiro ano, poder estar competindo no topo, no meio do pelotão. É incrível", disse. 

"Todo mundo aqui dentro do paddock respeita muito isso e comenta sobre. Por isso acho que nosso futuro dentro da Audi vai ser brilhante, porque se a gente já começou dessa maneira, tenho certeza que nos próximos anos lutaremos por coisas mais grandiosas", continuou.

"Lógico que estou feliz pelos pontos, mas não estou aqui só para isso, tenho que ficar feliz por cada passo que a gente dá. Mas eu quero um dia estar lutando lá na frente, por vitórias, por pódios, e sinto que a equipe tem potencial de chegar lá", finalizou. 

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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