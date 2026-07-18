Gabriel Bortoleto saiu da classificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1 contente com seu trabalho. Em uma pista na qual acreditava ser difícil para a Audi, o brasileiro teve seu melhor quali do ano, garantindo a oitava posição para o grid de domingo. Mas ele acha que sua vida no domingo não deve ser tão tranquila assim.

Com a defasagem de performance do motor Audi em relação aos rivais, o brasileiro tentou minimizar as expectativas para a sessão deste sábado, mas acabou superando as previsões mais otimistas.

Gabriel passou para o Q3 enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, foi eliminado no Q2, com um tempo 0s6 mais lento que o do brasileiro. E, no Q3, Bortoleto terminou em nono. Com a punição a Lando Norris pela troca de componente da unidade de potência, ele sobe para oitavo, sua melhor posição de largada no ano.

Em entrevista ao SporTV após o fim da classificação, Gabriel fez uma análise realista sobre o bom resultado deste sábado.

"Eu tinha uma aposta com o Mattia [Binotto], meu chefe. Eu não sei se ele acreditava que dava para entrar no Q3 com o carro que a gente tinha esse final de semana. Eu falei para vocês, antes de começar o final de semana, que ia ser uma pista muito difícil para a gente".

"Ainda é uma pista muito difícil para a gente: tem muita reta, a gente sofre muito, mas eu acho que encaixou tudo no quali. Eu fiz uma volta incrível no Q2, no Q3 também, mas ali já não tinha muito o que fazer".

"Consegui um bom vácuo também. Isso era importantíssimo para a gente, para tentar conseguir um pouco de velocidade de reta e encaixou tudo. Deu o Q3 de novo, estou muito feliz".

Sobre o domingo, Bortoleto espera ser possível entrar na luta pelos pontos, mas prevê vida difícil contra a Racing Bulls, que vem se colocando como a melhor equipe do pelotão intermediário.

"Bom, eu espero que a gente consiga lutar pelos pontos. A gente sabe que não é fácil, que na corrida a gente precisa se colocar em uma posição onde a gente não pode ser muito atacado, nas retas principalmente. Então é isso".

"Amanhã é tentar fazer a melhor largada possível. Eu tenho que ser sincero, aqui nos treinos a gente conseguiu fazer uma melhora nas largadas, espero que amanhã isso se concretize e que a gente consiga manter a constância que a gente tem tido nos treinos".

"Digamos que eu estou positivo para a corrida, mas eu sei que não vai ser fácil contra as Racing Bulls. A gente sabe que eles estão um pouquinho mais rápidos. Eu consegui tirar um deles do Q3, mas na corrida não vai ser fácil. Vou dar o meu melhor, como sempre, tentar de tudo".

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