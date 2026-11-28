A Fórmula 1 está seguindo o calendário normal e cumprirá o GP do Catar e Abu Dhabi, apesar das tensões e ataques recentes que aconteceram a alguns quilômetros. Inclusive, neste sábado (28) os pilotos disputaram a classificação.

Logo depois da sessão, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), se aproximou de George Russell e Lando Norris para fazer um questionamento:

"Onde é mais perigoso, vir pra cá [Catar], México ou Brasil? Vamos lá, me digam".

Russell e Norris foram pole e terceiro colocados na sessão de classificação respectivamente. Após o questionamento, os pilotos não tiveram uma reação direta, enquanto o competidor da Mercedes aproveitou para beber água, Norris se afastou da conversa.

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