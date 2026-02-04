F1: Onde ficam as fábricas das equipes e dos motores em 2026

Majoritariamente britânica, as equipes de Fórmula 1 concentram suas fábricas em cidades ao redor de toda a Inglaterra, assim como os locais de fabricação das unidades de potência. Mas, exatamente onde fica cada uma? O Motorsport.com te conta!

Silverstone, Brixworth, Maranello e até mesmo Hinwil. Mesmo concentrada na Grã-Bretanha, alguns times mantém suas bases em outros países - muito por conta da tradição, como no caso da Ferrari, presente na F1 desde o primeiro dia da criação da categoria.

EQUIPE FÁBRICA MOTOR Mercedes Brackley - Inglaterra Brixworth - Inglaterra Ferrari Maranello - Itália Maranello - Itália Red Bull Milton Keynes - Inglaterra Milton Keynes - Inglaterra Racing Bulls Faenza - Itália Milton Keynes - Inglaterra McLaren Woking - Inglaterra Brixworth - Inglaterra Aston Martin Silverstone - Inglaterra Sukura - Japão Alpine Enstone - Inglaterra Brixworth - Inglaterra Audi Hinwil - Suíça Neuburg an der Donau - Alemanha Haas Banbury - Inglaterra Maranello - Itália Williams Grove - Inglaterra Brixworth - Inglaterra Cadillac Silverstone - Inglaterra Maranello - Itália

Vale destacar que McLaren, Williams e Alpine têm o mesmo lugar de fabricação de motores da Mercedes por serem clientes Assim como Haas e Cadillac em relação à Ferrari.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!