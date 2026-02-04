Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Onde ficam as fábricas das equipes e dos motores em 2026

Itália, Inglaterra, Suíça... Os diversos locais dos times espalhados pelo mundo

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Mercedes factory

Foto de: Mercedes AMG

Majoritariamente britânica, as equipes de Fórmula 1 concentram suas fábricas em cidades ao redor de toda a Inglaterra, assim como os locais de fabricação das unidades de potência. Mas, exatamente onde fica cada uma? O Motorsport.com te conta! 

Leia também:

Silverstone, Brixworth, Maranello e até mesmo Hinwil. Mesmo concentrada na Grã-Bretanha, alguns times mantém suas bases em outros países - muito por conta da tradição, como no caso da Ferrari, presente na F1 desde o primeiro dia da criação da categoria. 

EQUIPE FÁBRICA  MOTOR
Mercedes Brackley - Inglaterra Brixworth - Inglaterra
Ferrari Maranello - Itália Maranello - Itália
Red Bull Milton Keynes - Inglaterra Milton Keynes - Inglaterra
Racing Bulls Faenza - Itália Milton Keynes - Inglaterra
McLaren Woking - Inglaterra Brixworth - Inglaterra
Aston Martin Silverstone - Inglaterra Sukura - Japão 
Alpine Enstone - Inglaterra Brixworth - Inglaterra
Audi Hinwil - Suíça Neuburg an der Donau -  Alemanha 
Haas Banbury - Inglaterra Maranello - Itália
Williams Grove - Inglaterra Brixworth - Inglaterra
Cadillac Silverstone - Inglaterra Maranello - Itália

Vale destacar que McLaren, Williams e Alpine têm o mesmo lugar de fabricação de motores da Mercedes por serem clientes Assim como Haas e Cadillac em relação à Ferrari. 

