F1: Onde ficam as fábricas das equipes e dos motores em 2026

Majoritariamente britânica, as equipes de Fórmula 1 concentram suas fábricas em cidades ao redor de toda a Inglaterra, assim como os locais de fabricação das unidades de potência. Mas, exatamente onde fica cada uma? O Motorsport.com te conta!
Silverstone, Brixworth, Maranello e até mesmo Hinwil. Mesmo concentrada na Grã-Bretanha, alguns times mantém suas bases em outros países - muito por conta da tradição, como no caso da Ferrari, presente na F1 desde o primeiro dia da criação da categoria.
|EQUIPE
|FÁBRICA
|MOTOR
|Mercedes
|Brackley - Inglaterra
|Brixworth - Inglaterra
|Ferrari
|Maranello - Itália
|Maranello - Itália
|Red Bull
|Milton Keynes - Inglaterra
|Milton Keynes - Inglaterra
|Racing Bulls
|Faenza - Itália
|Milton Keynes - Inglaterra
|McLaren
|Woking - Inglaterra
|Brixworth - Inglaterra
|Aston Martin
|Silverstone - Inglaterra
|Sukura - Japão
|Alpine
|Enstone - Inglaterra
|Brixworth - Inglaterra
|Audi
|Hinwil - Suíça
|Neuburg an der Donau - Alemanha
|Haas
|Banbury - Inglaterra
|Maranello - Itália
|Williams
|Grove - Inglaterra
|Brixworth - Inglaterra
|Cadillac
|Silverstone - Inglaterra
|Maranello - Itália
Vale destacar que McLaren, Williams e Alpine têm o mesmo lugar de fabricação de motores da Mercedes por serem clientes Assim como Haas e Cadillac em relação à Ferrari.
