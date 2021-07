Dias após o cancelamento da edição de 2021, a organização do GP da Austrália já questiona se terá como ocupar o tradicional espaço de abertura do campeonato da Fórmula 1 em 2022, e já abre a possibilidade de realizar a etapa um pouco mais tarde no ano.

Na terça, foi confirmado o cancelamento dos GPs da Austrália, tanto de F1 quanto de MotoGP, que seriam realizados em novembro em Melbourne e Phillip Island, respectivamente. O motivo por trás da decisão é a obrigatoriedade de uma quarentena de 14 dias para todos que entram no país, determinada pelo governo local ainda em 2020 no início da pandemia.

E com a vacinação na Austrália ainda seguindo um ritmo mais lento que o visto em outros locais do mundo, com apenas 7,7% da população completamente imunizada com as duas doses (dados de 07/07/2021), as dúvidas com relação ao GP de 2022 já começam a aparecer, já que, seguindo o calendário tradicional da F1, a etapa seria realizada apenas quatro meses após a deste ano.

Apesar da expectativa de que o GP da Austrália possa finalmente voltar a acontecer em 2022, após o cancelamento em cima da hora em 2020 e novamente em 2021, a possibilidade é de que a prova aconteça um pouco mais tarde no ano.

O Ministro dos Esportes do estado de Vitória, Martin Pakula, falou que abril é uma data mais provável para a realização da etapa.

"Estamos falando há algum tempo sobre a possibilidade de realizar a etapa da Fórmula 1 em abril de 2022", disse Pakula em entrevista ao jornal australiano The Examiner.

"Como vocês sabem, há outros eventos que ocuparam as primeiras vagas neste ano e acho que a F1 está afim de manter estes eventos".

A organização do GP da Austrália já falou mais cedo neste ano sobre a possibilidade de mudança da data da F1, mas trocando com a MotoGP. Enquanto a prova em Melbourne é tradicionalmente feita no primeiro semestre, a corrida em Phillip Island é uma das últimas da categoria de duas rodas, mas a AGPC se mostrou disposta a fazer uma troca permanente.

Pakula ainda falou sobre as circunstâncias que levaram ao cancelamento das provas.

"A Fórmula 1 e a MotoGP pediam garantias sobre a realização dos eventos para esta semana. Ainda há alguns meses pela frente, mas eles precisam se planejar e precisam ter as contingências no lugar".

"Devido aos baixos números de vacinados com as duas doses e a decisão do Gabinete Nacional na sexta, não estávamos em condições de dar a eles as garantias necessárias. Ter 1600 visitantes em novembro, com os arranjos para a quarentena necessária, torna extremamente difícil dar às organizações as garantias exigidas".

Vale lembrar que, além da Austrália, outros GPs do segundo semestre também seguem ameaçados, especialmente Japão e São Paulo. Enquanto recentemente o CEO da F1, Stefano Domenicali, afirmou que a organização para a etapa em Interlagos segue normalmente, o fato do Brasil ainda estar na lista vermelha do Reino Unido mantém a incerteza sobre a prova.

Já a situação do Japão deve ficar por mais algumas semanas em suspensão. Domenicali afirmou recentemente à BBC que deve aguardar as Olimpíadas de Tóquio para tomar uma decisão. Mas, no momento, a F1 é um dos poucos eventos que seguem de pé no país. As provas da MotoGP em Motegi e do WEC em Fuji, além do torneio ATP 500 de Tóquio já foram cancelados.

F1 2021: Hamilton ‘JOGA TOALHA’ sobre SUPERIORIDADE da Red Bull e apela para “REZA” com Mercedes

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.