Após o encerramento do GP da Bélgica deste domingo, diversos pilotos fizeram declarações públicas pedindo que a Fórmula 1 reembolsasse os fãs pelos ingressos comprados, já que eles não receberam por aquilo que pagaram. E a organização da etapa de Spa-Francorchamps confirmou que negociará com a categoria uma forma de compensar o público.

A chuva intensa que caía em Spa no domingo impediu a realização da corrida. Originalmente programada para 10h, horário de Brasília, a direção de prova adiou o início até 10h25, realizando duas voltas de apresentação antes de determinar a primeira bandeira vermelha, após reclamações dos pilotos sobre a falta de aderência e visibilidade.

Apesar da janela de três horas para a realização de um GP, a direção de prova determinou o reinício às 13h17, dando três voltas atrás do safety car antes de interromper novamente e encerrar. Tendo cumprido o mínimo determinado pelo regulamento, de duas voltas, Max Verstappen foi declarado o vencedor e o top 10 recebeu metade dos pontos atribuídos.

Após o fim da prova, pilotos como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e outros pediram publicamente à F1 para que o valor dos ingressos sejam reembolsados, já que os fãs tiveram que aguardar quase quatro horas na chuva e no frio por uma corrida que sequer aconteceu.

Horas após o fim da prova, Vanessa Maes, organizadora do GP da Bélgica, se pronunciou sobre os acontecimentos do domingo.

"É difícil de falar nestes momentos, mas quero falar para o nosso público", disse Maes conforme publicado pelo portal belga DH.net. "O GP da Bélgica gostaria de expressar sua decepção com o resultado da etapa, que representa a conclusão de um ano de trabalho em que superamos todos os nossos obstáculos".

"Sempre deixei claro que a saúde do público é primordial. Dos pilotos também. A segurança deve estar em primeiro lugar e, portanto, respeito a decisão da direção de prova".

"É claro que compartilho da enorme decepção de nossos clientes que viveram um dia dantesco".

Maes disse que, nos próximos dias vai descansar um pouco e olhar para o futuro, mas mandou um recado aos fãs.

"Vou refletir e discutir nos próximos dias com a Formula One Management sobre como poderíamos oferecer uma compensação aos nossos espectadores após este caso de força maior".

Entre as possibilidades mais óbvias, estão vantagens relacionadas à aquisição de ingressos para a etapa de 2022, como um desconto ou preferência na hora da compra. Apesar de FIA, F1 ou o circuito de Spa não terem nenhuma culpa pelo desenrolar do dia, o gesto para o público é visto como algo importante, em um momento em que a categoria busca se aproximar de sua audiência mais do que nunca.

