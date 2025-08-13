F1: Os cinco perdedores da primeira metade da temporada de 2025

A temporada de 2025 da Fórmula 1 está bem tranquila para a McLaren, a equipe lidera a tabela com 559 pontos conquistados até o momento, 11 vitórias em 14 corridas e nove dobradinhas (em qualquer posição). Por outro lado, as coisas não estão tão simples nas outras garagens.

Com a primeira parte da temporada já tendo acabado, analisamos os cinco maiores perdedores neste primeiro momento.

Lewis Hamilton

"Obviamente não é culpa do carro, porque ele está na pole. Talvez a equipe devesse apenas substituir o piloto", foi o que disse Lewis Hamilton após a classificação na Hungria.

O sete vezes campeão mundial deixou uma impressão abatida na praça em frente à imprensa. Tanto as equipes de TV quanto a mídia escrita receberam respostas curtas, a decepção podia ser lida em seu rosto. Isso contrasta totalmente com o grande entusiasmo no início deste ano, embora seja preciso dizer que o entusiasmo nunca foi real.

As expectativas eram altíssimas e, muitas vezes, até altas demais. Charles Leclerc também reconheceu isso na Hungria: as imensas expectativas no início deste ano são responsáveis pela decepção que ele e muitos na equipe Ferrari estão sentindo agora, disse o monegasco.

De qualquer forma, Hamilton está tentando fazer tudo o que pode para mudar a maré. Na Bélgica, por exemplo, ele falou sobre os "documentos" que está elaborando, que incluem tanto aspectos operacionais quanto aspectos do carro que ele gostaria de ver modificados.

Na coletiva de imprensa em Spa-Francorchamps, ele se referiu a vários campeões mundiais que o antecederam e não conseguiram conquistar um título mundial com o carro vermelho: Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

"E eu me recuso a aceitar esse destino", disse Hamilton. No entanto, a realidade é que seus primeiros seis meses na Scuderia foram estatisticamente piores do que os de Alonso e Vettel e, ao contrário dos dois, ele ainda não subiu ao pódio - embora, é claro, a vitória no sprint na China tenha sido o único estímulo.

No final das contas, na opinião do próprio Hamilton, seu desempenho é muito ruim até agora. Esperando por tempos melhores em 2026, ou os anos estão começando a se acumular? Afinal de contas, Toto Wolff observou que ele também achava que George Russell era o piloto mais forte da Mercedes no ano passado...

Red Bull Racing

Apesar de todos os ruídos negativos feitos pelos próprios pilotos da Ferrari, a equipe de Maranello ainda está em segundo lugar entre as construtoras. Ela está duas posições acima da Red Bull Racing e, portanto, a equipe de Milton Keynes também pode ser considerada com segurança uma das maiores perdedoras.

2025 é, na verdade, apenas uma continuação do declínio que já começou em Miami no ano passado. Desde então, a equipe técnica - sem Adrian Newey - não conseguiu mudar a maré. Na verdade, é mais do mesmo: a janela do carro ainda é muito pequena, o equilíbrio muitas vezes não está a altura, falta velocidade pura e gerenciamento de pneus em comparação com a McLaren, e a deficiência do segundo assento também não foi corrigida.

Com relação a esse último ponto, a Red Bull interveio depois de apenas duas corridas, como este site conseguiu relatar na China. Entretanto, Yuki Tsunoda também ainda não provou ser a peça-chave. Na verdade, o japonês está tendo tanta dificuldade quanto Liam Lawson, que acabou de recuperar a confiança na Racing Bulls.

É claro que é possível apontar os dois pilotos como perdedores, mas isso mostra principalmente que o problema real é muito mais profundo e está na Red Bull Racing como um todo. O coletivo é, portanto, o grande perdedor. Ainda mais porque essa temporada já deveria ter sido descartada quando entramos nas férias de agosto. Os dois títulos mundiais se foram e Max Verstappen chegou a dizer na Hungria que não espera vencer uma única corrida no restante deste ano. Esses são ruídos particularmente dolorosos em agosto, especialmente para uma equipe que dominou durante anos exatamente sob os mesmos regulamentos.

Christian Horner

Um fator à parte em tudo isso e talvez a maior história antes das férias de agosto é a abrupta demissão de Christian Horner. O britânico ainda está formalmente empregado e, portanto, ainda está sendo pago, mas foi substituído como CEO e chefe de equipe. É justamente o fim de uma era.

Horner vivenciou todos os altos e baixos da equipe e, como chefe de equipe, logicamente desempenhou um papel importante em toda a história (de sucesso). No entanto, após a morte de Dietrich Mateschitz, houve uma luta pelo poder que talvez fosse inevitável. O britânico procurou ganhar cada vez mais controle, com toda a turbulência que surgiu no início do ano passado - os tão discutidos prints vazados - obviamente não o favorecendo.

Na época, ele ainda mantinha o apoio dos acionistas tailandeses, mas a narrativa que foi crucial para isso desmoronou completamente este ano. Na verdade, essa narrativa era de que a saída de nomes como Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall e alguns outros não era insuperável, pois o próprio Horner seria a principal chave para o sucesso.

Mas esse sucesso está longe de acontecer em 2025, portanto a narrativa não se sustenta. Muitos no paddock já esperavam isso, mas antes em 2026 do que de forma tão abrupta durante a atual temporada. O momento é extremamente surpreendente, o resultado talvez um pouco menos. No entanto, o fato é que o histórico de Horner - se fizermos uma pequena pausa - é obviamente muito bom e ele tem qualidades inegáveis. Esses aspectos certamente o levarão de volta ao paddock da F1 no devido tempo, embora ainda não se saiba onde e quando.

Alpine

É claro que a equipe que atualmente está na última posição do campeonato de construtores não pode ser deixada de fora da lista de perdedores até agora. Você quase se esqueceria disso com toda a agitação na Red Bull, mas também aconteceram coisas na Alpine.

Por exemplo, Oliver Oakes ainda começou o ano como chefe de equipe, mas, como é sabido, ele deixou o cargo devido a circunstâncias particulares - mais especificamente, o fato de seu irmão ter sido preso. Isso significa que Flavio Briatore está agora sob um controle ainda mais rígido na Alpine, embora, é claro, ele também não seja de forma alguma incontroverso no mundo da F1. Mesmo depois de seu retorno, as conferências de imprensa ainda são tão divertidas quanto surreais, e a última palavra também pode se aplicar a toda a situação de liderança na equipe baseada em Enstone.

Enquanto isso, na pista, as coisas não estão indo de acordo com o planejado. Pierre Gasly ainda está tentando salvar o barco, mas ele também tem que se contentar com o carro muito ruim oferecido. Quanto ao assento ao lado dele, tudo é desgraça e tristeza.

Jack Doohan foi autorizado a começar a temporada, mas teve que deixar o cockpit - em parte porque o então piloto reserva Franco Colapinto foi considerado muito mais atraente do ponto de vista comercial. O argentino teve pouco sucesso na pista.

Na verdade, o fato de ele ter se acidentado durante um teste de pneus da Pirelli na Hungria talvez diga tudo sobre seu ano até agora. Portanto, resta saber quanto tempo mais Colapinto terá, embora, com o foco em 2026, seja provável que isso mude pouco ou nada o destino da Alpine. Esse destino, afinal de contas, é que a equipe francesa terá de ser extremamente esforçada (e sortuda) para não carregar a lanterna vermelha o ano todo.

Carlos Sainz

Para a última vaga entre os perdedores, há, na verdade, dois candidatos. Se não fosse pelo fim de semana de corrida na Hungria, a equipe deveria ter sido a Aston Martin, sem dúvida. Na verdade, a brigada baseada em Silverstone ficou por muito tempo em penúltimo lugar na classificação do Campeonato de F1, apesar de todos os seus investimentos multimilionários, na verdade, sem precedentes.

Lance Stroll foi até mesmo o único piloto da equipe a marcar pontos até Barcelona. Apesar de Newey ter seu foco totalmente voltado para 2026 e não interferir no carro deste ano, além de algumas "conversas durante o almoço", as coisas têm melhorado recentemente.

Spa foi outro ponto negativo, mas, em geral, o carro está com um pouco mais de ritmo. Com 16 pontos na tabela, o GP da Hungria foi um impulso mais do que bem-vindo. Como resultado, a equipe está agora "apenas" em sexto lugar e ainda tem uma chance de chegar ao P5, o lugar de "melhor do resto", onde a Aston Martin pelo menos pertence, dadas as suas instalações.

Esse lugar é atualmente ocupado pela Williams, mas vale a pena observar que Alexander Albon conquistou 54 dos 70 pontos totais da Williams até agora. Isso significa que o lugar de Albon é no outro extremo dessa coluna (entre os vencedores), mas também que o contraste com Carlos Sainz é gritante.

É verdade: Sainz não teve sorte e demorou para se adaptar a um novo ambiente. Isso tornou os estágios iniciais da temporada particularmente difíceis e significa que não devemos julgar o espanhol com muita severidade.

As qualidades de Sainz são bem conhecidas e ele continua sendo um grande trunfo para a Williams, tanto dentro quanto fora da pista. Mas os números frios até agora são notáveis. Sainz tem apenas 16 pontos, ocupando a mesma posição na classificação. É provável que o quadro melhore, mas até o momento mostra que a mudança nem sempre é fácil e, acima de tudo, leva tempo. Felizmente, Sainz definitivamente tem esse tempo na Williams.

