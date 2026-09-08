F1: Os detalhes do circuito Madring para o GP da Espanha

O circuito de Madring inaugura neste fim de semana no GP da Espanha e estará no calendário de Fórmula 1 por pelo menos dez anos. Mas quais são os detalhes dessa pista?

Como é o circuito de F1 de Madring

Comprimento: 5,47 quilômetros

Número de curvas: 22

Voltas: 57

Distância da corrida: 307,8 km

O GP da Espanha de F1 de 2026 será disputado em 57 voltas, com 5,47 quilômetros de pista, 22 curvas (uma inclinada) e dois túneis. Espera-se que a volta mais rápida fique em torno de 1min32s, com velocidades máximas de 320 km/h, quatro pontos possíveis de ultrapassagem e um desnível de 10 metros.

O circuito de Madring, com inúmeras referências à história de Madri e da Espanha, começa com uma reta de 523 metros, a segunda mais longa de todo o traçado. Entre a linha de largada da pole position e a curva 1 há um trecho curto de 252 metros, que na largada oferecerá poucas oportunidades, mas que, no decorrer da corrida, é o grande ponto de ultrapassagens.

Madring Foto de: Filip Cleeren

Espera-se que os carros atinjam 320 km/h e freiem até 100 km/h na primeira frenagem, para seguir para a curva 2 (a de menor altitude do circuito em relação ao nível do mar, 671,05 m) e para a primeira com um grande nome, a Curva 3, chamada Curva de Hortaleza, uma curva à direita e muito rápida, pois o bairro de Madri com esse nome serve de pano de fundo, marcando o início da parte urbana da pista, na Rua da Ribera de Sena.

Depois da 'Hortaleza', vem a Curva 4, também muito rápida (há 394 metros entre as curvas 3 e 4), e nessa reta seguinte atinge-se a velocidade máxima, 340 km/h, a caminho da curva 5, com uma grande frenagem que permitirá ultrapassagens, já que a velocidade é reduzida para 80 km/h.

Ainda na via pública, a curva 6 à esquerda é onde começa a 'Subida de las Cárcavas', que apresenta um declive de 8,3% e leva o nome do bairro pelo qual passa. Após subir 10 metros de altura, surge a curva 7 - uma curva que fica a 696,70 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto do circuito.

Após a curva 7, surge a curva 'El Búnker', que é a próxima curva e recebeu esse nome porque faz a curva ao lado dos Fortines da Guerra Civil Espanhola de La Mata Espesa, e ali começa um trecho rápido, porém técnico, com declive entre 4% e 5,3% até a curva 9, na região de Valdebebas. Entre as curvas 8 e 9 fica a Grada Sainz, no ponto mais alto do circuito.

Depois da curva 9 vem a chicane, à direita (curva 10, uma curva de 57°) e à esquerda (curva 11, de 78°, que prepara para a já famosa curva inclinada, La Monumental.

A La Monumental é o ícone do circuito de Madring, uma curva inclinada a 24% e com meio quilômetro de extensão, onde é possível traçar até seis linhas diferentes, mas que, acima de tudo, será fundamental para a curva seguinte, onde será possível ultrapassar.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Madring

Há uma grande frenagem após a 'La Monumental, antes das 'Enlazadas de Valdebebas', que são as curvas 14, 15 e 16, um setor muito rápido e fluido da pista, com curvas que proporcionam grande apoio.

Após essa parte rápida, chega a Curva 17, uma grande frenagem no final do trecho veloz de Valdebebas. A Curva Norte, a 18, está localizada após o túnel que liga Valdebebas ao IFEMA.

A Curva 19 permitirá novamente atingir boa velocidade, uma curva rápida de aceleração antes do último setor, mais técnico. E é que a Curva 20 é a zona mais lenta do circuito.

O circuito de Madring termina com a Curva 21, técnica e estreita, que dá acesso à Curva 22, chamada “El Parque”, que é a última antes da reta de chegada.

Por que a curva inclinada do Madring F1 se chama “La Monumental”?

Por sua forma semicircular, é uma referência a uma praça de touros e, mais especificamente, à de Las Ventas , em Madri, que recebe esse apelido. Ela promete ser um verdadeiro desafio para os pilotos e possui um peralte máximo de 24% e nada menos que 550 metros de comprimento em inclinação contínua, que serão percorridos em pouco mais de 5 segundos a cerca de 300 km/h e onde se reunirão nada menos que 45.000 espectadores nas arquibancadas.

Existem seis raios diferentes (ou seja, seis traçados possíveis) antes da próxima curva, o que é muito importante para ultrapassagens. Os seis raios têm aproximadamente 96 m / 121 m / 124,7 m / 157 m / 328 m e 341 m.

Onde ultrapassar no circuito de Madring

Além da Curva 1 e da Curva 5, no circuito de Madring F1 será possível ultrapassar na Curva 13, uma curva lenta de 84º, onde a velocidade passa de 300 km/h para 140 km/h.

'Las Enlazadas de Valdebebas' é uma das partes mais rápidas de Madring, com várias curvas na região de Valdebebas — onde fica a Cidade Esportiva do Real Madrid —, que formam as curvas 14, 15 e 16 em alta velocidade e uma frenagem na 17, outro ponto para ultrapassagem ao passar de 280 km/h para 100 km/h.

Depois do túnel que liga Valdebebas à IFEMA, fica a curva 18, chamada de 'Curva Norte' por passar em frente ao Centro de Convenções Norte da IFEMA, e é onde estarão os convidados VIP do Secondary Hospitality, que poderão desfrutar de vistas incríveis.

A curva final do circuito de Madring é chamada de 'El parque' por ficar ao lado do Parque Juan Carlos I.

Esse circuito semiurbano tem capacidade para receber 110 mil torcedores, um número que deve aumentar para 140 mil durante a primeira metade do contrato.

Retas e trechos mais longos do circuito de Madring

Reta de chegada — 523 m

Da pole position até a Curva 1 — 252 m

Da Curva 3 à Curva 4 / Margem do Sena — 394 m

Da Curva 9 à Curva 10 — 123 m

Saída da Curva 12 — 123 m

Da Curva 13 à Curva 14 — 125 m

Da Curva 14 à Curva 15 — 90,5 m

Da Curva 17 à Curva 18 / Túnel — 125 m

Do final do Pavilhão 10 até a Curva 20 — 186 m

Do final do Pavilhão 14 até a Curva 22 — 152 m

Raios de curva do Madring

Curva 1: - 12,4 metros

Curva 2: 15,5 metros

Curva 3: 126 metros

Curva 4: 356/344,5 metros

Curva 5: -11,25 / 14. metros

Curva 6: -38 metros

Curva 7: 11 metros

Curva 8: -43 metros

Curva 9: 44 metros

Curva 10: 54,5 metros

Curva 12: 96 / 121 / 124,7 / 157 / 328 metros (dependendo do traçado escolhido na Monumental)

Curva 13: -31. metros

Curva 14: 81. metros

Curva 15: -133,5 metros

Curva 16: -80. metros

Curva 17: 10. metros

Curva 18: -54 metros

Curva 19: 90/84 metros

Curva 20: -15,8 metros

Curva 21: 9 metros

Inclinação lateral de todas as curvas do Madring

Curva 1: 2%

Curva 2: 2%

Curva 3: -2% / 0,9% / 3%

Curva 4: -2% / -2,75%

Curva 5: 0,85% / 3,1% / -0,8%

Curva 6: 0,6% / 3,4%

Curva 7: -1,8% / -3,4%

Curva 8: 2% / 1,4%

Curva 9: -3% / -3,5%

Curva 10: -2,1% / -2,6%

Curva 12: -7,6% / -24% / -11,2%

Curva 13: 2,3% / 2%

Curva 14: -2%

Curva 15: 2% / 4% / 3% / 2,2%

Curva 16: 2,3%

Curva 17: -2%

Curva 18: 2%

Curva 19: -2%

Curva 20: 2%

Curva 21: 1,5%

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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