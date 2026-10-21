F1: Os fatores que evidenciam a perda da hegemonia da Mercedes em 2026

A Mercedes confia na sua capacidade de voltar a vencer na temporada 2026 da Fórmula 1, mas sabe que enfrenta um desafio maior do que nunca por parte das equipes rivais na ponta.

As Flechas de Prata dominaram as seis primeiras corridas da temporada, mas as atualizações apresentadas pelas equipes rivais mudaram o equilíbrio de forças, com a Ferrari conquistando duas vitórias na Áustria e na Grã-Bretanha, antes de Lando Norris, piloto da McLaren, obter duas vitórias consecutivas na Hungria e na Holanda, enquanto Max Verstappen, piloto da Red Bull, venceu as duas corridas mais recentes na Malásia e em Singapura.

A Mercedes não deixou de atualizar seu carro, mas sabe bem que a vantagem de desempenho de que desfrutava diminuiu de forma significativa. Isso acontece apesar da sua vantagem confortável nos campeonatos de pilotos e de construtores, com Kimi Antonelli perto de conquistar seu primeiro título mundial durante o GP dos Estados Unidos, em Austin, neste fim de semana.

Bradley Lord, vice-diretor da equipe Mercedes, disse o seguinte durante o programa New Silver Arrows Radio Show: "Acho que parecemos, ao longo de todo o ano, estar repetindo a mesma coisa, sinceramente, porque falávamos sobre o quão equilibrada e forte estava a concorrência, mesmo quando conseguimos uma boa sequência de vitórias no início da temporada. Agora, os resultados confirmam o que dissemos".

Ele acrescentou: "Vimos a Ferrari evoluir seu carro antes de Baku ou durante esse período, e a Red Bull fez o mesmo. Quanto a nós, apresentamos nossas atualizações na Malásia, e vimos níveis diferentes em termos de quão bem as equipes conseguiram tirar proveito de suas atualizações desde o início. Nas duas últimas corridas, Red Bull e Ferrari foram mais competitivas do que nas etapas anteriores".

Lord continuou: "Sabemos que estamos diante de uma verdadeira batalha, e é importante continuar aprendendo e extraindo mais desempenho do carro, para que possamos chegar às próximas corridas confiantes na nossa capacidade de lutar por vitórias e continuar somando pontos com nossos dois carros, que é o que precisamos para transformar todo o trabalho duro que fizemos este ano no resultado que todos buscamos. Esse foi um dos problemas da última sequência tripla de corridas, que teve resultados instáveis e um tanto caóticos".

As atualizações mais recentes do Mercedes W17 aumentaram a complexidade da situação, pois não trouxeram a melhora que a equipe esperava em comparação com seus rivais. Isso contribuiu para aproximar os níveis de desempenho entre as grandes equipes e para o retorno da Red Bull às vitórias.

A temporada de 2026 marca apenas a segunda vez desde 1990 em que quatro equipes conseguem múltiplas vitórias na mesma temporada, com a Mercedes conquistando 11 vitórias, contra duas para cada uma de Ferrari, McLaren e Red Bull. As mesmas quatro equipes também se destacaram na temporada de 2024.

Quando Simone Resta, vice-diretor técnico da Mercedes, foi questionado sobre qual equipe seria a favorita para se destacar em Austin, ele disse: "É interessante você entrar em cada fim de semana sem ter certeza de qual equipe será a mais forte na pista".

Ele completou: "Com base no que vimos até agora, a Red Bull certamente estará presente na disputa pela ponta. Ela teve um desempenho forte em várias das corridas recentes e será forte novamente. Vimos a Ferrari forte em praticamente todas as condições. Talvez falte um pouco para chegar à ponta, mas ela é muito competitiva".

Ele acrescentou: "Também devemos respeitar a McLaren. Ela é a equipe campeã mundial vigente e mostrou em algumas corridas deste ano sua capacidade de ser, às vezes, claramente a mais forte. Há uma grande possibilidade de que todas essas equipes sejam fortes em Austin, e isso torna o desafio mais empolgante para nós. Vamos tentar extrair mais potencial do pacote técnico, melhorar os acertos do carro e voltar ao topo novamente, como fizemos em Baku e Monza, e como conseguimos vencer em Madri. Podemos repetir isso".

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