F1: Os vencedores e perdedores do GP da Grã-Bretanha

O GP da Grã-Bretanha, nona etapa deste ano, mostrou termos chegado em um ponto frenético da temporada de 2026 da Fórmula 1 , em que as corridas chegam a ritmos verdadeiramente intensos.

Equipes de melhor desempenho podem infligir muitos danos aos seus rivais, mas também podem se recuperar depois de um início complicado em 2026. No pelotão intermediário, a competição por 'melhor do meio' começa a se desenhar e, no fundo do grid, percebe-se quais falhas parecem imperdoáveis.

Por isso, o Motorsport.com reúne os melhores e os piores de Silverstone no último fim de semana.

Vencedor: Charles Leclerc

No ano passado chegou a parecer que Leclerc ia 'pôr fim' à carreira histórica de Lewis Hamilton, até o britânico aparecer revigorado e muito mais confortável tanto com o ambiente quanto com o carro.

E foi Hamilton quem colocou a Ferrari 'nos eixos' este ano, com a primeira vitória de 2026 da Scuderia no GP de Barcelona - um triunfo popular e emotivo, que extravasou os limites do paddock espanhol.

Leclerc teve as próprias dificuldades com o SF-26, incluindo uma mudança para a configuração de freios pedida por Hamilton há muito tempo. Porém, depois de sofrer algumas derrotas na classificação, o monegasco conquistou um lugar na primeira fila ao lado de Antonelli, assumiu a liderança após uma ótima largada e em momento nenhum pareceu disposto a cedê-la.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Tenho de ter cuidado ao dizer isto e não me entusiasmar demais, mas fizemos um trabalho muito bom encontrando um ponto em que me sinto muito mais confortável com o carro", disse ele. "É algo que posso levar para todas as pistas? Sim, definitivamente. Me deu a confiança de que vou dar um passo a frente a partir de agora".

Como Leclerc também destaca, as coisas podem mudar rapidamente na F1, uma lição para todos os que adoram exagerar com base numa única corrida ou acontecimento e que se aplica tanto às dificuldades do monegasco como à vitória em Silverstone.

Perdedor: Kimi Antonelli

A Mercedes certamente gosta de manter o cenário interessante. Com a combinação de carro e unidade de potência à sua disposição, a equipa deveria estar, se não fora de alcance, pelo menos significativamente mais à frente do que está neste momento, mas problemas de confiabilidade continuam atormentando a equipe nesta fase relativamente inicial do regulamento.

Inicialmente, parecia que George Russell ia voltar a sofrer com um furo no pneu, provavelmente causado por detritos e não por algo do lado da equipe. Porém, depois foi Antonelli quem sofreu um revés com uma falha na proteção da roda, causando mais problemas no canto dianteiro esquerdo do carro do italiano.

Devido a essas questões, o líder do campeonato tinha dificuldades para se manter dentro dos limites de pista e foi penalizado em cinco segundos. A punição foi dura, dado que o carro de Antonelli estava comprometido? Talvez, mas se seu carro é incapaz de permanecer no asfalto de forma segura, então é provavelmente aí que esse argumento acaba.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vencedor: George Russell

De qualquer forma, Antonelli perdeu pontos preciosos para Russell, que volta a ficar a uma corrida de distância, em pontos, da liderança, com Hamilton sete pontos atrás. Nada está decidido.

Não é a primeira vez que o resultado talvez tenha favorecido um pouco Russell nas últimas semanas, já que o italiano também pareceu mais rápido na Áustria, mas o britânico não se importará que alguma da má sorte que o tem perseguido esteja agora 'se equilibrando' um pouco indo para o outro lado da garagem.

"Há altos e baixos, às vezes as corridas são assim", refletiu Russell. "Provavelmente merecia terminar em terceiro atrás de Charles e Kimi. Acabei, felizmente, chegando em P2 depois do furo. Portanto, emoções estranhas, mas é realmente bom finalmente subir ao pódio aqui".

Perdedor: Red Bull

Apesar de todo o progresso na Áustria, com o RB22 fortemente atualizado, a evolução parece ter caído por terra em Silverstone, já que o déficit de implantação de energia em relação a equipes como Mercedes e Ferrari foi brutalmente castigado. Max Verstappen e Isack Hadjar também continuaram lutando com uma variedade de outros problemas, desde as arrancadas às reduções de marcha e vários problemas de equilíbrio.

A impotência para fazer algo quanto ao ritmo do carro deixou Verstappen frustrado já depois da classificação, mas a situação se deteriorou ainda mais após o holandês rodar sozinho e parar na brita na curva Stowe, devido à, aparentemente, um segundo problema na asa traseira.

“Uma falha diferente, digamos, mas o mesmo resultado”, disse ele. "Portanto, mais uma vez, ao entrar na curva, a asa traseira não está totalmente presa e você simplesmente roda para fora da pista. Chegamos em um ponto em que é realmente perigoso, você pode se machucar seriamente, duas vezes. Tive sorte na Áustria e aqui e por isso fico cansado disso".

O acidente de Verstappen e os problemas de Antonelli elevaram Hadjar a um lisonjeiro quinto lugar no final, com pouca esperança de que Spa seja muito melhor.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vencedor: Racing Bulls

No entanto, a 'equipe-irmã' da Red Bull tem todo o ímpeto do mundo após mais uma prestação de 'melhor do resto' no topo do pelotão intermediário de 2026. Liam Lawson fez sua quarta aparição consecutiva no Q3, com Lindblad em 10.º pelo segundo fim de semana seguido.

A dupla alcançou mais uma dobradinha na zona de pontuação e nem sequer estava a quilômetros de Hadjar quando o safety car neutralizou o final da corrida. O infortúnio dos outros rendeu-lhes um sexto e um sétimo lugar, respectivamente, aproximando a Racing Bulls da líder do meio do pelotão, a Alpine, em quinto.

Perdedor: McLaren

Dizer que a temporada da McLaren está se desmoronando é um pouco duro demais, mas, tal como a Red Bull, ela está vendo uma distância clara entre si e as duas melhores equipes. Parte disso ainda se deve a não explorar a unidade de potência Mercedes de forma tão eficaz quanto a equipe de fábrica, mas a maior parte é simplesmente falta de desempenho aerodinâmico, tanto em termos de carga como de eficiência.

Lando Norris limitou os danos com o quarto lugar, novamente graças ao abandono de outros, enquanto a corrida de Oscar Piastri terminou ainda na primeira volta, após precisar ir aos boxes para colocar uma nova asa dianteira devido a danos na largada.

Tal como a Red Bull, a McLaren também espera ser um alvo fácil em Spa, com o próximo pacote de atualizações agendado para a Hungria. Será coincidência que as duas equipes tenham disputado o campeonato de pilotos até o fim no ano passado e desenvolvido seus carros durante mais tempo do que Mercedes e Ferrari? Provavelmente não.

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Vencedor: Gabriel Bortoleto

A Audi não pontua desde a abertura da temporada em Melbourne, tendo perdido algumas oportunidades claras para isso. Mas a equipe não desperdiçou a oportunidade de ouro que Silverstone lhe ofereceu, apesar da falta de desempenho de motor num local tão exigente em potência.

E embora Gabriel Bortoleto não tenha conseguido acompanhar bem o ritmo dos Racing Bulls, controlou confortavelmente as duas Alpines em direção ao oitavo lugar.

Quando lhe perguntaram se a Austrália parecia ter sido há uma eternidade, um exultante Bortoleto disse: "Duas eternidades. Três, quatro... é uma loucura. É até difícil pensar que Melbourne foi este ano. Tanto trabalho e esforço da equipe e finalmente conseguimos colocá-lo lá [na zona de pontuação]".

Perdedor: Haas

Seria fácil simplesmente falar da Aston Martin aqui todas as semanas, mas é mesmo preciso continuar a bater num homem quando ele já está no chão?

Depois de um início de ano sólido, a Haas tem tido enormes dificuldades com ritmo no meio do pelotão, não tendo conseguido entrar nos pontos nos últimos três fins de semana. Não houve melhoria em Silverstone, já que a Haas ainda aguarda atualizações muito necessárias para acompanhar a disputa.

A parada lenta de Esteban Ocon, que pelo menos pareceu ter um fim de semana mais normal depois de se sentir desconfortável com o VF-26, também não ajudou a Haas, assim como o fato de Oliver Bearman ter sido empurrado por Alex Albon na largada.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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