F1: Os vencedores e perdedores do GP de Singapura

O GP de Singapura de Fórmula 1 marcou a última etapa de uma cansativa sequência de três corridas consecutivas. À medida que a exaustão se acumulou no paddock, a etapa em Marina Bay evidenciou quem conseguiu superar os desafios impostos pelo calor, problemas de comunicação e até mesmo erro humano.

Fora da pista, as coisas foram relativamente bem-comportadas durante o fim de semana de Singapura, mas alguns pilotos gostariam de ter tomado decisões diferentes. Agora, o Motorsport.com avalia quem se saiu melhor (e pior) de Marina Bay.

Vencedor: Gianpiero Lambiase

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Você talvez esperasse, com razão, que o nome de Max Verstappen encabeçasse essa lista, mas, no que pode acabar sendo um fim de semana histórico para a Red Bull, é justo honrar o engenheiro de corrida do holandês.

Enquanto Verstappen aproveitava um RB22 evoluído para conquistar a vitória em uma pista historicamente problemática para a equipe, a escolha da Red Bull de levar um Lambiase emocionado ao pódio é muito significativa: essa pode ter sido a última vitória do britânico como engenheiro do tetracampeão.

Como já é sabido, Lambiase será gradualmente afastado na Red Bull antes de sua eventual mudança para a McLaren, sendo substituído por Tom Hart. Hart já assumirá o posto em algumas corridas ainda nesta temporada, então, apesar da melhoria na Red Bull, não há garantia de que a dupla Verstappen-Lambiase aumentará seu total de 73 vitórias em GPs.

Se este for o fim de uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da F1, então Verstappen e Lambiase se despediram em grande estilo ao dominarem o fim de semana em Singapura, com a falha no sistema de rádio acrescentando uma nota cômica a uma noite emocionante.

Perdedor: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Sentado em um lounge lotado na hospitalidade da Ferrari, o chefe Fred Vasseur claramente se sentiu um pouco encurralado após a mais recente enxurrada de perguntas sobre a estratégia da equipe em Singapura.

Parece não haver time mais fácil de culpar por estratégias de corrida do que a Ferrari, e parte dessa reputação, naturalmente, vem de episódios anteriores. Mas, longe da multidão enlouquecida nas redes sociais, havia alguma lógica no que a Scuderia tentou fazer em Singapura. Charles Leclerc largou com pneus macios, enquanto o companheiro de equipe começou com pneus médios, em uma tentativa de pressionar Verstappen. Quando a tática não funcionou, eles ainda estavam em uma boa posição para garantir os dois pilotos no pódio.

O principal problema foi que o pneu médio estava particularmente ruim em Singapura. A McLaren reconheceu isso ao colocar seus dois pilotos nos macios e talvez a Ferrari também pudesse ter percebido. Tirar Hamilton cedo do pneu médio desgastado foi, portanto, uma consequência inevitável.

O principal erro no entanto foi cometido pelo próprio Hamilton, que foi chamado para um pit stop duplo sob virtual safety car e se recusou a entrar. Se tivesse feito isso, a equipe provavelmente teria garantido o segundo e o terceiro lugares, com o heptacampeão assumindo a responsabilidade por se arrastar até a chegada, em sexto lugar, em um stint excessivamente longo com pneus macios.

"Vocês fizeram tantas perguntas assim à McLaren ontem?" retrucou Vasseur.

Perdedor: Lando Norris

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Na verdade... sim, Fred. Fizemos!

Esta análise é predominantemente ponderada pelo resultado do domingo, e não queremos dar às corridas sprint mais importância do que elas realmente precisam ter. Mas o toque no sábado, na volta final da corrida de 20 voltas, por meio de uma investida sem muita convicção de Lando Norris sobre o companheiro de equipe Oscar Piastri, foi um retorno muito indesejado da saga das regras papaia e pareceu particularmente desnecessário, dado o pouco que estava em jogo.

No domingo, Norris pareceu demonstrar mais arrependimento e autorreflexão, comentando sobre sua primeira tentativa de ultrapassagem mal executada sobre Hamilton, uma das várias decisões ruins que tomou durante o fim de semana.

O chefe Andrea Stella comentou que o Norris que viu no domingo - oferecendo seus serviços para ajudar a segurar Hamilton e aproximá-lo de Piastri - estava muito mais próximo daquele que ele queria ver daqui para frente. O italiano também confirmou que haverá mais conversas rumo ao fim de semana do GP dos Estados Unidos, para tirar Singapura do sistema coletivo da equipe.

"Não posso tentar o que tentei," disse Norris à imprensa após a corrida. "Eu nunca deveria ter tentado aquilo em primeiro lugar, mesmo que a manobra estivesse disponível. Tenho que pensar mais na equipe que represento do que em mim mesmo. Foi um erro da minha parte, e decepcionei a equipe".

Vencedor: Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Questionado se estava feliz por Verstappen não estar muito mais perto dele na classificação do que está agora, Antonelli respondeu: "Sim, porque seria muito assustador. Seria muito, muito assustador".

Mesmo quando está à beira de vencer o campeonato, algo que teoricamente poderia conseguir na próxima corrida em Austin, Kimi Antonelli se recusa a ficar excessivamente empolgado.

O que vimos no início da temporada foi a primeira fase do amadurecimento de Antonelli: domínio puro de ponta a ponta com o melhor carro do grid. A fase seguinte chegou quando ele já não tinha o carro a ser batido e foi forçado a um papel de limitação de danos, o qual exige mais maturidade.

A excelente corrida de recuperação do piloto de 20 anos em Baku já disse muito sobre o quanto ele evoluiu, e houve mais do mesmo na Malásia e em Singapura, mesmo que tenha sido menos chamativo.

O que também é revigorante no jovem italiano é que ele não está insistindo nas habituais frases falsas que alguns em sua posição tendem a repetir, algo como 'uma corrida de cada vez, ainda não penso no título, tudo pode acontecer'.

Antonelli reconhece que o primeiro título está próximo, e usa isso como motivação para permanecer concentrado e seguir trabalhando ao máximo, em vez de enganar a si mesmo. "Sei que está muito perto, sei que está ali", disse.

"Mas só preciso garantir que continuo fazendo o melhor que posso. Neste fim de semana não pilotei particularmente tão bem. Senti que poderia ter feito um trabalho melhor. Mas estou confiante de que tenho uma semana para me recompor. Se eu não fizer bem o meu trabalho, então o resultado não virá. Para alcançar o que quero preciso render, é simples assim", completou.

Perdedor: Honda

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Todos sabemos que a resposta correta aqui é Aston Martin, mas não gostamos de continuar chutando as mesmas pessoas quando elas estão no chão. No entanto, este é um circuito que deveria ter favorecido a combinação do AMR26 com o motor Honda, mas isso não conta muito quando este último não funcionou como deveria.

Todo o fim de semana foi prejudicado por problemas relacionados à unidade de potência, o que significou que nem Fernando Alonso nem Lance Stroll puderam ser realmente competitivos. Os dois largaram do pit lane e não conseguiram se recuperar durante a corrida, com o espanhol terminando em 16º e o canadense abandonando a prova.

Foi realmente uma sequência ruim para o que havia sido um fim de semana muito mais promissor na Malásia, que rendeu pontos para Alonso, e outros circuitos podem não oferecer as mesmas oportunidades.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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