Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

F1: O que esperar da estreia de Madri?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: O que esperar da estreia de Madri?

F1 - "Fui longe demais": Leclerc assume culpa por incidente com Hamilton em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - "Fui longe demais": Leclerc assume culpa por incidente com Hamilton em Monza

F1 - Chefe da Ferrari: “Minha função é proteger a equipe, pedi aos pilotos que fizessem o mesmo”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - Chefe da Ferrari: “Minha função é proteger a equipe, pedi aos pilotos que fizessem o mesmo”

F1 - Bortoleto defende recurso da Audi contra Tsunoda: "Regras são bem claras"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - Bortoleto defende recurso da Audi contra Tsunoda: "Regras são bem claras"

F1 - Verstappen discorda da FIA sobre ADUO da Red Bull: "Não vemos o mesmo número"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - Verstappen discorda da FIA sobre ADUO da Red Bull: "Não vemos o mesmo número"
Reações
Fórmula 1 GP da Espanha

F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

Bicampeão não se mostrou muito preocupado com o próprio futuro

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Após o GP de Barcelona, em junho, Fernando Alonso disputará sua segunda 'corrida de casa' da temporada neste fim de semana, no GP da Espanha, o qual será realizado em Madri. Porém, aos 45 anos, o bicampeão mantém no ar a dúvida se essa será a última vez que ele competirá em sua terra natal na Fórmula 1

Leia também:

Enquanto alguns especularam que esta semana poderia haver um anúncio sobre seu futuro, algo que ele já negou em Monza, Alonso chegou a avisar que ainda vai levar algum tempo até que saibamos sua decisão. Questionado sobre uma data e o porquê da demora, o espanhol foi direto: "Não [direi] em breve, porque acho que está tudo bem assim".

Talvez o ponto mais importante tenha chegado depois, quando lhe perguntaram se a Aston Martin não ficaria impaciente sabendo que outros pilotos que poderiam tê-lo substituído já renovaram com as atuais equipes. "Claro. Mas esses pilotos visitaram o Lawrence no meio do ano, então não há urgência", falou. 

Após a pausa de agosto, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Carlos Sainz e Alex Albon confirmaram terem renovado os acordos com seus times atuais. 

Em relação às próprias expectativas com o projeto da Aston Martin para 2027, Alonso confessou que existe uma preocupação em relação ao regulamento, o qual terá uma pequena mudança em relação a 2026, diminuindo a parte elétrica de 47% para 42%. 

 "É uma questão de entender que regras do próximo ano terão impacto ou não nas corridas e na pilotagem. Acho que os carros atuais não são os melhores para pilotar e aproveitar, mas no próximo ano acho que se dá um passo na direção certa. Ao mesmo tempo, preciso pensar qual é o melhor programa para 2027 e conversar com a equipe. Seja ao volante ou em outra função, ajudarei no que puder. Isso será o mais importante e teremos de decidir juntos", disse. 

Questionado pelo Motorsport.com se as mudanças para a próxima temporada são suficientes para que ele permaneça, Alonso confessou que espera mais: "Acho que é um passo na direção certa. Se é suficiente, bem... os carros sempre recompensarão a recarga das baterias nas curvas de maior velocidade e no fim das retas, porque é o tempo de volta ideal".

"Com estas unidades de potência, em determinado momento da volta você precisa recarregar as baterias, e nos locais mais problemáticos para a pilotagem, em curvas de alta velocidade e finais de retas. Portanto, vai contra qualquer ação do piloto e contra levar o carro ao limite. Mas, de certa forma, ainda tenho alguma esperança de que o regulamento do próximo ano voltará a ser modificado, que esta não seja a versão definitiva", completou. 

Por fim, o espanhol não descartou uma ida para o WEC com a Aston Martin em 2027, simplesmente respondendo com "sim" ao ser questionado se o Mundial de Endurance pode ser uma opção para o próximo ano. 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari
Próximo artigo F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026
Mais de
Jose Carlos de Celis

F1: Os detalhes do circuito Madring para o GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Os detalhes do circuito Madring para o GP da Espanha

F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes

F1: Honda antecipa teste de nova unidade de potência e vai à pista em Hungaroring

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Honda antecipa teste de nova unidade de potência e vai à pista em Hungaroring
Mais de
Fernando Alonso

VÍDEO F1: Alonso pilota Toleman e McLaren MP4/4 de Senna em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1: Alonso pilota Toleman e McLaren MP4/4 de Senna em Barcelona

F1: Alonso descarta anúncio de renovação em Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Alonso descarta anúncio de renovação em Madri

F1 - Alonso explica abandono no GP da Itália: “Senti algo estranho"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Alonso explica abandono no GP da Itália: “Senti algo estranho"
Mais de
Aston Martin Racing

F1: O que a Honda ainda precisa melhorar no motor da Aston Martin?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: O que a Honda ainda precisa melhorar no motor da Aston Martin?

Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

F1: Red Bull confirma contratação de ex-Aston Martin como substituto de Lambiase

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Red Bull confirma contratação de ex-Aston Martin como substituto de Lambiase

Últimas notícias

F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

F1: O que esperar da estreia de Madri?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: O que esperar da estreia de Madri?