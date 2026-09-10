F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

Após o GP de Barcelona, em junho, Fernando Alonso disputará sua segunda 'corrida de casa' da temporada neste fim de semana, no GP da Espanha, o qual será realizado em Madri. Porém, aos 45 anos, o bicampeão mantém no ar a dúvida se essa será a última vez que ele competirá em sua terra natal na Fórmula 1.

Enquanto alguns especularam que esta semana poderia haver um anúncio sobre seu futuro, algo que ele já negou em Monza, Alonso chegou a avisar que ainda vai levar algum tempo até que saibamos sua decisão. Questionado sobre uma data e o porquê da demora, o espanhol foi direto: "Não [direi] em breve, porque acho que está tudo bem assim".

Talvez o ponto mais importante tenha chegado depois, quando lhe perguntaram se a Aston Martin não ficaria impaciente sabendo que outros pilotos que poderiam tê-lo substituído já renovaram com as atuais equipes. "Claro. Mas esses pilotos visitaram o Lawrence no meio do ano, então não há urgência", falou.

Após a pausa de agosto, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Carlos Sainz e Alex Albon confirmaram terem renovado os acordos com seus times atuais.

Em relação às próprias expectativas com o projeto da Aston Martin para 2027, Alonso confessou que existe uma preocupação em relação ao regulamento, o qual terá uma pequena mudança em relação a 2026, diminuindo a parte elétrica de 47% para 42%.

"É uma questão de entender que regras do próximo ano terão impacto ou não nas corridas e na pilotagem. Acho que os carros atuais não são os melhores para pilotar e aproveitar, mas no próximo ano acho que se dá um passo na direção certa. Ao mesmo tempo, preciso pensar qual é o melhor programa para 2027 e conversar com a equipe. Seja ao volante ou em outra função, ajudarei no que puder. Isso será o mais importante e teremos de decidir juntos", disse.

Questionado pelo Motorsport.com se as mudanças para a próxima temporada são suficientes para que ele permaneça, Alonso confessou que espera mais: "Acho que é um passo na direção certa. Se é suficiente, bem... os carros sempre recompensarão a recarga das baterias nas curvas de maior velocidade e no fim das retas, porque é o tempo de volta ideal".

"Com estas unidades de potência, em determinado momento da volta você precisa recarregar as baterias, e nos locais mais problemáticos para a pilotagem, em curvas de alta velocidade e finais de retas. Portanto, vai contra qualquer ação do piloto e contra levar o carro ao limite. Mas, de certa forma, ainda tenho alguma esperança de que o regulamento do próximo ano voltará a ser modificado, que esta não seja a versão definitiva", completou.

Por fim, o espanhol não descartou uma ida para o WEC com a Aston Martin em 2027, simplesmente respondendo com "sim" ao ser questionado se o Mundial de Endurance pode ser uma opção para o próximo ano.

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