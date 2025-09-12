F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México

Após o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza, a McLaren viajou para Ímola para dois dias de testes com o MCL60 de 2023. Pato O'Ward deu voltas na quarta e na quinta-feira de manhã e Will Stevens na quinta-feira à tarde.

Para complicar os planos, veio a chuva. Assim que os boxes foram abertos, O'Ward foi para a pista para testar as condições, mas depois de nove voltas ele voltou para os boxes. A McLaren não queria correr o risco de sofrer um acidente ou desgastar os jogos de pneus de chuva, então preferiu esperar a pista secar e sair direto com pneus slick.

No início da tarde, a chuva parou, aumentando as esperanças de que o asfalto pudesse secar pelo menos na última hora. Assim, depois das 16h, O'Ward voltou à pista com pneus de chuva para avaliar a situação, mas retornou aos boxes depois de apenas duas voltas: as condições ainda não estavam boas e o dia de treino acabou mais cedo. Apesar disso, o mexicano demonstrou grande entusiasmo por ter dado voltas pela primeira vez em Ímola.

Pato O'Ward, McLaren, na sessão de testes de Imola Foto de: Jacopo Rava

Na quinta-feira, sob sol forte, a McLaren tentou compensar o trabalho não realizado, condensando o programa em uma manhã. O mexicano foi imediatamente agressivo e no limite em sua pilotagem, até mesmo pegando na brita em Rivazza.

O'Ward conseguiu completar todo o programa planejado, que consistia em largadas no grid, testes de consistência e voltas rápidas, com compostos duros e macios. Durante a manhã, ele percorreu uma distância de mais de 300 km, totalizando cerca de 370 km na soma dos dois dias.

À tarde, Will Stevens, piloto de simulador e ex-Marussia, que atualmente está competindo no WEC com a Cadillac, também teve a oportunidade de dar uma volta. O inglês se familiarizou com a pista usando pneus duros e depois fez quatro simulações de classificação com o composto macio. No total, ele percorreu 235 km, sem cometer nenhum erro específico.

Will Stevens, McLaren, nos testes em Imola Foto de: Jacopo Rava

Em maio, a McLaren confirmou que, tal como em 2024, Pato O'Ward irá participar do treino livre 1 do GP do México, que acontecerá em 24 de outubro, no Autódromo Hermanos Rodríguez.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!