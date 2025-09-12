Todas as categorias

Últimas notícias
Fórmula 1

F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México

Time de Woking fez dois dias de teste em Ímola com o piloto mexicano e com Will Stevens, utilizando carro de 2023

Jacopo Rava
Editado:
Pato O'Ward, McLaren, nei test di Imola

Após o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza, a McLaren viajou para Ímola para dois dias de testes com o MCL60 de 2023. Pato O'Ward deu voltas na quarta e na quinta-feira de manhã e Will Stevens na quinta-feira à tarde.

Leia também:

Para complicar os planos, veio a chuva. Assim que os boxes foram abertos, O'Ward foi para a pista para testar as condições, mas depois de nove voltas ele voltou para os boxes. A McLaren não queria correr o risco de sofrer um acidente ou desgastar os jogos de pneus de chuva, então preferiu esperar a pista secar e sair direto com pneus slick.

No início da tarde, a chuva parou, aumentando as esperanças de que o asfalto pudesse secar pelo menos na última hora. Assim, depois das 16h, O'Ward voltou à pista com pneus de chuva para avaliar a situação, mas retornou aos boxes depois de apenas duas voltas: as condições ainda não estavam boas e o dia de treino acabou mais cedo. Apesar disso, o mexicano demonstrou grande entusiasmo por ter dado voltas pela primeira vez em Ímola.

Pato O'Ward, McLaren, nei test di Imola

Pato O'Ward, McLaren, na sessão de testes de Imola

Foto de: Jacopo Rava

Na quinta-feira, sob sol forte, a McLaren tentou compensar o trabalho não realizado, condensando o programa em uma manhã. O mexicano foi imediatamente agressivo e no limite em sua pilotagem, até mesmo pegando na brita em Rivazza. 

O'Ward conseguiu completar todo o programa planejado, que consistia em largadas no grid, testes de consistência e voltas rápidas, com compostos duros e macios. Durante a manhã, ele percorreu uma distância de mais de 300 km, totalizando cerca de 370 km na soma dos dois dias.

À tarde, Will Stevens, piloto de simulador e ex-Marussia, que atualmente está competindo no WEC com a Cadillac, também teve a oportunidade de dar uma volta. O inglês se familiarizou com a pista usando pneus duros e depois fez quatro simulações de classificação com o composto macio. No total, ele percorreu 235 km, sem cometer nenhum erro específico.

Will Stevens, McLaren, nei test di Imola

Will Stevens, McLaren, nos testes em Imola

Foto de: Jacopo Rava

Em maio, a McLaren confirmou que, tal como em 2024, Pato O'Ward irá participar do treino livre 1 do GP do México, que acontecerá em 24 de outubro, no Autódromo Hermanos Rodríguez. 

