F1: Pacote de atualizações da Mercedes para Sepang visa acabar com 'seca de poles'
Após dez poles consecutivas nas primeiras etapas, equipe alemã não larga na posição de honra desde antes da pausa de meio de temporada
A Mercedes confirmou que seu próximo (e último) grande pacote de atualizações para o carro será apresentado no início de outubro, no GP do Bahrein na Malásia, tendo como objetivo colocar a equipe alemã de volta à briga pelas pole positions na temporada 2026 da Fórmula 1.
A equipe alemã é a líder isolada do campeonato, com uma vantagem de 145 pontos sobre a Ferrari, segunda colocada do Mundial de Construtores, apesar de seu último grande pacote de atualizações ter sido introduzido em Montreal, em maio.
A Mercedes preferiu, em vez disso, aplicar pequenas novidades específicas para cada corrida, enquanto suas principais rivais, Ferrari e McLaren, têm sido significativamente mais agressivas com os desenvolvimentos.
Embora a Mercedes tenha vencido os seis primeiros GPs, desde então conquistou quatro das últimas oito vitórias, enquanto McLaren e Ferrari reduziram suas respectivas distâncias, obtendo duas vitórias cada uma nesse período.
Mas a equipe alemã espera restabelecer seu domínio durante o fim de semana na Malásia, de 2 a 4 de outubro — a corrida seguinte à de Baku. Em entrevista ao podcast Nu Silver Arrows Radio Show, o diretor de engenharia Andrew Shovlin, disse:
“Não temos muitas novidades para Baku, mas, na verdade, esse é um circuito em que o arrasto é mais importante do que o downforce. Portanto, o carro foi bom em Monza; esperamos que funcione bem em Baku. Mas é preciso um carro que tenha boa velocidade em retas".
Toto Wolff, Mercedes; James Allison, Mercedes; Andrew Shovlin, Mercedes
Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Mas há outras coisas necessárias em Baku, como a natureza de um circuito de rua, quase no estilo de Mônaco, que exige lidar com baixas velocidades, mantendo todas as rodas no chão. E quanto às atualizações, bem, elas vão chegar a partir da Malásia e, com sorte, daremos um passo significativo".
“Não acho que vamos estar muito à frente, mas espero que voltemos a uma posição em que possamos realmente entrar na qualificação sabendo que estamos lutando pela pole".
Embora a Mercedes tenha vencido as duas últimas corridas — em Monza e Madri, com — graças ao dominante Kimi Antonelli, ela não conquista a pole desde que o italiano foi o mais rápido em Spa, em julho.
Portanto, trata-se de uma sequência de quatro corridas, das quais três viram Lando Norris, da McLaren, conquistar a pole, o que está muito longe do início de 2026, quando a equipe conquistou a pole em cada uma das 10 primeiras etapas.
“No início da temporada, costumávamos pensar: ‘temos um carro que, se fizermos um trabalho realmente bom, deve ficar na pole’”, acrescentou Shovlin. “Devíamos estar disputando a vitória na corrida. Já agora, a diferença entre terminar em primeiro e em sexto é de um ou dois décimos, e é difícil prever, porque Monza é uma pista única".
“É preciso um carro bastante ágil, com baixo arrasto, e, por outro lado, um circuito novo como Madring não poderia ser mais diferente. Mas nosso foco é apenas tirar o máximo proveito do carro e, se ganharmos, ótimo".
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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