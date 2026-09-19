A Mercedes confirmou que seu próximo (e último) grande pacote de atualizações para o carro será apresentado no início de outubro, no GP do Bahrein na Malásia, tendo como objetivo colocar a equipe alemã de volta à briga pelas pole positions na temporada 2026 da Fórmula 1.

A equipe alemã é a líder isolada do campeonato, com uma vantagem de 145 pontos sobre a Ferrari, segunda colocada do Mundial de Construtores, apesar de seu último grande pacote de atualizações ter sido introduzido em Montreal, em maio.

A Mercedes preferiu, em vez disso, aplicar pequenas novidades específicas para cada corrida, enquanto suas principais rivais, Ferrari e McLaren, têm sido significativamente mais agressivas com os desenvolvimentos.

Embora a Mercedes tenha vencido os seis primeiros GPs, desde então conquistou quatro das últimas oito vitórias, enquanto McLaren e Ferrari reduziram suas respectivas distâncias, obtendo duas vitórias cada uma nesse período.

Mas a equipe alemã espera restabelecer seu domínio durante o fim de semana na Malásia, de 2 a 4 de outubro — a corrida seguinte à de Baku. Em entrevista ao podcast Nu Silver Arrows Radio Show, o diretor de engenharia Andrew Shovlin, disse:

“Não temos muitas novidades para Baku, mas, na verdade, esse é um circuito em que o arrasto é mais importante do que o downforce. Portanto, o carro foi bom em Monza; esperamos que funcione bem em Baku. Mas é preciso um carro que tenha boa velocidade em retas".

Toto Wolff, Mercedes; James Allison, Mercedes; Andrew Shovlin, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Mas há outras coisas necessárias em Baku, como a natureza de um circuito de rua, quase no estilo de Mônaco, que exige lidar com baixas velocidades, mantendo todas as rodas no chão. E quanto às atualizações, bem, elas vão chegar a partir da Malásia e, com sorte, daremos um passo significativo".

“Não acho que vamos estar muito à frente, mas espero que voltemos a uma posição em que possamos realmente entrar na qualificação sabendo que estamos lutando pela pole".

Embora a Mercedes tenha vencido as duas últimas corridas — em Monza e Madri, com — graças ao dominante Kimi Antonelli, ela não conquista a pole desde que o italiano foi o mais rápido em Spa, em julho.

Portanto, trata-se de uma sequência de quatro corridas, das quais três viram Lando Norris, da McLaren, conquistar a pole, o que está muito longe do início de 2026, quando a equipe conquistou a pole em cada uma das 10 primeiras etapas.

“No início da temporada, costumávamos pensar: ‘temos um carro que, se fizermos um trabalho realmente bom, deve ficar na pole’”, acrescentou Shovlin. “Devíamos estar disputando a vitória na corrida. Já agora, a diferença entre terminar em primeiro e em sexto é de um ou dois décimos, e é difícil prever, porque Monza é uma pista única".

“É preciso um carro bastante ágil, com baixo arrasto, e, por outro lado, um circuito novo como Madring não poderia ser mais diferente. Mas nosso foco é apenas tirar o máximo proveito do carro e, se ganharmos, ótimo".

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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