Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 em 2025 após ter sido campeão das categorias de base e contratado como piloto da Academia da McLaren. No entanto, além dessas credenciais, o brasileiro recebeu uma ajuda valiosa de Bernie Ecclestone, ex-chefão da categoria.
Em entrevista ao programa Pole Position, do UOL, o pai de Bortoleto e CEO da Stock Car, Lincoln Oliveira, deu detalhes sobre a contratação do filho e o papel de Ecclestone nas negociações: "O Bernie foi fundamental na entrada do Gabriel na Sauber. Eu já conhecia a Fabiana. Um dia, o pessoal da A14 (agência de Fernando Alonso responsável pela carreira de Bortoleto) tinha feito uma reunião com a Sauber e disseram que tinham interesse no Gabriel, mas outros três pilotos estavam na frente. [...] Eu falei com a Fabiana e perguntei se o Bernie não conseguia dar uma ajuda".
Bernie é casado com Fabiana Ecclestone, brasileira e vice-presidente para a América do Sul da FIA.
"Um dia eu estava indo para meu escritório e a Fabiana me ligou dizendo que o Bernie queria falar. Ele me disse que a Fabiana comentou sobre a oportunidade na Sauber e ele foi olhar os resultados do Gabriel antes de fazer uma recomendação. E o Bernie me falou que, se não achasse que o Gabriel tinha condição de ser piloto, jamais ajudaria", continuou Lincoln Oliveira. Após a recomendação, Bortoleto conseguiu uma reunião com Mattia Binotto, chefe de projeto da Sauber, que, a partir do ano que vem, será Audi.
"O Gabriel me ligou e disse que eles ficaram horas conversando, que o Binotto cancelou os compromissos. Quando o Gabriel estava indo embora, tinha o logotipo da Audi na entrada e o Binotto falou para ele ir se acostumando com o logo. [...] Eu tenho um carinho muito grande pelo Bernie e pela Fabiana porque eles realmente fizeram a diferença", concluiu.
