F1: Pai de Hamilton assumirá cargo na FIA

O pai de Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, irá assumir um cargo oficial na Federação Internacional de Automobilismo (FIA), entidade responsável pela Fórmula 1. A informação foi revelada pelo jornal The Times e verificada pelo Motorsport.com.

Anthony Hamilton já está trabalhando como consultor da Federação há um ano e meio, em um programa para jovens pilotos (FIA’s Young Driver Development Pathway). A iniciativa será lançada oficialmente no próximo mês, em Macau, quando a posição de Hamilton pai também será oficializada.

Segundo o jornal britânico, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, teria ficado impressionado com o trabalho desenvolvido por Anthony e decidiu efetivá-lo. Tal decisão está alinhada com o interesse da instituição em ajudar cada vez mais pilotos iniciantes.

Porém, a função de Hamilton pai não estaria ligada com a posição de Lewis Hamilton sobre o mandato de Sulayem. No passado, o piloto da Ferrari já se manifestou contra decisões e falas do presidente da FIA e, de acordo com o The Times, a efetivação de Anthony pode ser interpretada como uma forma encontrada por Sulayem para aumentar sua popularidade entre pilotos.

Na última semana, Carlos Sainz pai foi cogitado como um possível candidato à presidência da FIA, em oposição à Sulayem, após ser incentivado por diversas figuras do automobilismo.

