F1: Pai de Verstappen diz que Hamilton deveria ser desclassificado

Lewis Hamilton se envolveu em um acidente com Max Verstappen no começo do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Os protagonistas do campeonato se tocaram na curva Copse, de alta velocidade, e o piloto da Red Bull foi ao muro. Após a prova, o pai do holandês, Jos Verstappen disse que o heptacampeão mundial deveria ter sido desclassificado.

Os comissários julgaram que o heptacampeão foi o culpado no caso, o que lhe rendeu uma penalidade de dez segundos. No entanto, ele ainda conseguiu vencer, pois ultrapassou Charles Leclerc a três voltas do fim.

“É realmente inaceitável o que Lewis fez", comentou Jos. "Acho ridículo que tenha recebido uma punição dessas. Ele deveria ter sido excluído da corrida. Max deixou espaço suficiente e estava bem na frente. Não há como ultrapassar por dentro ali."

Verstappen já recebeu alta do hospital e está bem, segundo ele próprio em seu Instagram.

F1 2021: TENSÃO após BATIDA de HAMILTON e VERSTAPPEN em SILVERSTONE! Tudo sobre o GP! | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: