F1 - Pai de Verstappen sobre Red Bull: "Felizmente, a calma voltou"
“Max tem um excelente relacionamento com Mekies, que sabe identificar boas pessoas e entendê-las bem", afirmou Jos, 'mandando indireta' para Horner; veja
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
Ex-piloto de Fórmula 1 e pai do tetracampeão mundial Max Verstappen, o holandês Jos Verstappen elogiou o atual momento da Red Bull, após várias críticas ao ex-chefe da equipe, Christian Horner, nos últimos anos.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson - Getty Images
O novo comandante da escuderia anglo-austríaca é Laurent Mekies e, na visão de Jos, o trabalho está sendo bem feito. “Estamos muito satisfeitos. A equipe está trabalhando muito bem. Há muitos recém-chegados, muitos rostos novos", disse o Verstappen pai à emissora belga RTBF.
"A atmosfera dentro da equipe é excelente. Felizmente, a calma voltou. Isso tem um efeito positivo sobre toda a equipe”, seguiu analisando o ex-piloto de Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows e Minardi na categoria máxima do automobilismo mundial, em diferentes períodos entre 1994 e 2003.
Jos, aliás, destacou especificamente o relacionamento do filho com o novo chefe do time taurino. “Max tem um excelente relacionamento com Mekies, que sabe identificar boas pessoas e entendê-las bem", afirmou.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
"Não podem enganá-lo, nem a nós, porque entende perfeitamente os dados. Além disso, é simplesmente um cara extraordinário”, completou o patriarca do clã. Max, por sua vez, estreia na F1 2026 ao lado de todo o grid no GP da Austrália, em 8/3, com cobertura do Motorsport.com, aqui e também no YouTube.
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários