Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

MotoGP: Álex Márquez admite que chegou a 'pensar mais no campeonato do que em pilotar' em 2025

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Álex Márquez admite que chegou a 'pensar mais no campeonato do que em pilotar' em 2025

Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America

TCR South America
Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America

MotoGP: Martín avalia resultados da pré-temporada e reconhece que "mais do que a Ducati, o rival é Márquez"

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Martín avalia resultados da pré-temporada e reconhece que "mais do que a Ducati, o rival é Márquez"

Rafa Câmara anuncia novo patrocinador para a F2

F2
Rafa Câmara anuncia novo patrocinador para a F2
Fórmula 1

F1 - Pai de Verstappen sobre Red Bull: "Felizmente, a calma voltou"

“Max tem um excelente relacionamento com Mekies, que sabe identificar boas pessoas e entendê-las bem", afirmou Jos, 'mandando indireta' para Horner; veja

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, with his father Jos Verstappen

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ex-piloto de Fórmula 1 e pai do tetracampeão mundial Max Verstappen, o holandês Jos Verstappen elogiou o atual momento da Red Bull, após várias críticas ao ex-chefe da equipe, Christian Horner, nos últimos anos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

O novo comandante da escuderia anglo-austríaca é Laurent Mekies e, na visão de Jos, o trabalho está sendo bem feito. “Estamos muito satisfeitos. A equipe está trabalhando muito bem. Há muitos recém-chegados, muitos rostos novos", disse o Verstappen pai à emissora belga RTBF.

O editor recomenda:

"A atmosfera dentro da equipe é excelente. Felizmente, a calma voltou. Isso tem um efeito positivo sobre toda a equipe”, seguiu analisando o ex-piloto de Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows e Minardi na categoria máxima do automobilismo mundial, em diferentes períodos entre 1994 e 2003.

Jos, aliás, destacou especificamente o relacionamento do filho com o novo chefe do time taurino. “Max tem um excelente relacionamento com Mekies, que sabe identificar boas pessoas e entendê-las bem", afirmou.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Não podem enganá-lo, nem a nós, porque entende perfeitamente os dados. Além disso, é simplesmente um cara extraordinário”, completou o patriarca do clã. Max, por sua vez, estreia na F1 2026 ao lado de todo o grid no GP da Austrália, em 8/3, com cobertura do Motorsport.com, aqui e também no YouTube.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Por que regra dos 107% volta a chamar atenção na F1
Próximo artigo ANÁLISE F1: Escape soprado do SF-26 pode fazer Ferrari ganhar até meio segundo

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

GUIA: Indy inicia temporada 2026 com Brasil no grid, sem Prema e retorno da Band

Indy
Indy
GUIA: Indy inicia temporada 2026 com Brasil no grid, sem Prema e retorno da Band

Veja como funcionarão os novos modos "reta", "curva" e ultrapassagem" da F1 2026 no GP da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
Veja como funcionarão os novos modos "reta", "curva" e ultrapassagem" da F1 2026 no GP da Austrália

F1: Mudanças na medição da taxa de compressão devem ser antecipadas para junho, afirma mídia alemã

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Mudanças na medição da taxa de compressão devem ser antecipadas para junho, afirma mídia alemã

Últimas notícias

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado