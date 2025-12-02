F1: 'Palavras de Verstappen sobre aposentadoria devem ser levadas a sério', garante Marko
Consultor da Red Bull afirma que holandês "precisa gostar de correr e se sentir bem"
No fim de semana do GP do Catar, Max Verstappen disse que não pensaria em permanecer na Fórmula 1 por muito tempo se as mudanças no regulamento técnico em 2026 não fossem "agradáveis" o suficiente para ele, acrescentando ainda que já havia conquistado mais do que o suficiente na carreira.
Em entrevista à agência PA, Verstappen disse: "Meu contrato é válido até 2028, mas meu futuro dependerá das novas regras em 2026. Se forem agradáveis e divertidas, eu continuarei. Se não forem divertidas, sinceramente não consigo me ver aqui por muito tempo".
"Não tenho em mente ganhar sete títulos [número recorde, atingido apenas por Michael Schumacher e Lewis Hamilton]. Temos mais três anos, talvez seja possível, mas não tenho uma lista de desejos antes de deixar a F1. Posso me aposentar amanhã mesmo", falou. "Tenho muitas outras ambições, outras categorias, quero passar mais tempo com minha família e viver de acordo com minha própria programação".
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing
Foto: Mark Thompson / Getty Images
"E eu sei disso: se eu fechar esta página, ela estará realmente fechada. Eu não pensaria em voltar", afirmou.
Consultor da Red Bull na F1, Helmut Marko foi questionado sobre o assunto, garantindo que Verstappen não 'brinca com as palavras': "Sim, é algo para se levar a sério", disse Marko à Sky Alemanha.
"Max precisa gostar de correr e se sentir bem. Ele já conquistou muito e não tem como objetivo igualar os recordes de Schumacher e Hamilton. Não se pode descartar a possibilidade de ele dizer 'obrigado, já chega'", finalizou.
