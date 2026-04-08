F1 - Palmer: Comentários negativos de Verstappen podem favorecer Hadjar
Para o ex-piloto de F1, as reclamações do tetracampeão podem ajudar o companheiro de equipe francês
Enquanto Max Verstappen critica duramente as novas regras da Fórmula 1, a Red Bull também teve um início de temporada difícil. A equipe austríaca somou apenas 16 pontos nas três primeiras corridas, registrando seu pior desempenho desde 2015.
O piloto holandês continua dando sinais claros de que pode deixar o Campeonato Mundial caso os problemas não sejam resolvidos. No entanto, o ex-piloto de F1 e campeão da GP2 Jolyon Palmer acredita que as críticas de Verstappen às regras podem beneficiar seu companheiro de equipe Isack Hadjar.
Palmer, ao podcast F1 Nation, comentou: “Max parece não estar gostando de nada no momento. Ele não está gostando de pilotar o carro, nem de correr. A paciência necessária com o carro, as diferentes táticas e a gestão de bateria não combinam com seu estilo natural de pilotagem".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
“O ritmo da Red Bull também não está bom. Por isso, mesmo que faça um bom trabalho, ele consegue ficar, no máximo, em sétimo ou oitavo lugar. Ele, porém, quer sentar no carro e fazer a diferença com a pilotagem à moda antiga".
“Com essas regras, os pilotos precisam se adaptar a muitas coisas a que não estão acostumados. Pequenos detalhes técnicos fazem uma grande diferença e, no momento, ele não está no estado mental certo".
"Ainda assim, ele está fazendo um bom trabalho, mas, do ponto de vista da Red Bull, este é um bom momento para Hadjar. Ele impressionou desde o início da temporada e, neste momento, você percebe que o piloto principal da equipe não está se divertindo".
"Isso cria uma oportunidade para Hadjar dizer: 'Estou aqui, a equipe pode se unir em torno de mim'. Porque entrar na garagem e colocar seu piloto no carro, vendo que ele não está gostando de estar ali, é uma situação difícil para a equipe".
“Max é muito franco sobre isso, mas ainda assim precisa continuar trabalhando. Tenho certeza de que ele continua tão motivado quanto sempre foi".
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